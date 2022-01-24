Deniz sihirbaz değil!

Teknoloji dünyası onu iyi biliyor ama ben geçtiğimiz günlerde CES (Consumer Electronics Show) fuarı için gittiğim Las Vegas’ta tanışma fırsatı buldum.

Muzaffer Gölcü, Kahramanmaraş doğumlu... Teknik meslek lisesinde elektrik ve elektronik okumuş. 15 yaşından itibaren yazılım geliştirmeye başlamış ve soluğu yurtdışında almış. Bilgisayar mühendisliğini okul ikincisi olarak bitiren Gölcü, üstüne Georgia State University’de pazarlama yönetiminde master eğitimi almış. 2001 yılında Dubai’de iş yaşamına atılmış, 2006 yılında ise Türkiye’ye General Mobile kurucu ortağı ve genel müdürü olarak dönmüş. Şu anda Türkiye’de akıllı telefon konusunda en deneyimli isimlerden biri.

Gölcü şimdi Omix Türkiye’nin CEO’su. Omix, Türkiye’ye 100 milyon doların üzerinde yatırım yaparak giren Singapur merkezli bir teknoloji şirketi. Türkiye’de cep telefonu üretmeye başlayan Omix pazar payını dikkat çeken bir şekilde artırıyor.

DEVLER GELİYOR

ASLINDA Omix, Türkiye’de cep telefonu üreten ne ilk ne de son şirket. Türkiye’de cep telefonu üreten yaklaşık 15 firma var. Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapan şirketlerin sayısı sessiz sedasız artıyor. Türkiye’de üretim yapmaya başlayan Xiaomi, OPPO, TECNO Mobile ve TCL, Realme, Vivo’ya geçtiğimiz günlerde Samsung ve Omix de eklendi. Sadece Samsung’un yılda 3 milyon adet cihazı Türkiye’de üreteceği belirtiliyor. Omix’in hedefi ise şartlar el verirse hızla 1 milyon adeti yakalamak. Türkiye’de yılda yaklaşık 10 milyon adet telefon satılıyor. Tahminler yaklaşık 6 milyon adedinin yerli üretime ulaştığı şeklinde.

AĞIRLIKLI BÖLÜMÜ MONTAJLANIYOR

TÜRKİYE’de üretilen cep telefonlarının büyük bölümü aslında parçalar halinde ülkemize ulaşıyor ve montaj ediliyor. Sıfırdan komple Türkiye’de üretilen cep telefonu yok. Bu aslında dünyada da kabul görmüş bir yöntem. Samsung, Xiaomi gibi dünya devleri cep telefonlarında ‘Türkiye’de montaj edildi’ ibaresini kullanıyorlar. Anakart ve diğer malzemelerini Türkiye’de üretmeye başlayan bazı firmalar ise yerlilik oranın artması nedeniyle ‘Made in Türkiye’ ibaresini tercih ediyor. Muzaffer Gölcü’nün verdiği bilgiye göre bu markalardan biri de Omix olacak.

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