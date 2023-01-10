Daha düşük elektrik faturası için püf noktaları

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Neyse ki uzmanlar kısa süre içinde mevsim normallerine döneceğimizi ve yağışların başlayabileceğini söylüyor. Kış koşullarında özellikle de ısınmasını elektrikle sağlamak zorunda olanların faturası kabarıyor. Malum son dönemdeki maliyet artışları elektrik fiyatlarına da yansıdı. Bu nedenle evde kullanılan her aletin nasıl kullanıldığı, ne zaman kullanıldığı çok önemli çünkü doğrudan elektrik tüketimini etkiliyor. Ben de elektrik tüketimini azaltabilmeniz için bazı püf noktalarını tekrar hatırlatmak istedim. Umarım tasarrufunuza katkısı olur.

ALIRKEN İŞARETLERE BAK

- Kullandığımız beyaz eşyaları seçerken daha az enerji tüketen A, B, C sınıfı ürünleri tercih etmek, uzun vadede elektrik faturalarına olumlu olarak yansıyacaktır.

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BUZDOLABI VE OCAĞA DİKKAT!

- Elektrikli ısıtıcı kullanılıyorsa, mutfakta yemek pişirirken doğru ısıda pişirmek, kullanılan tencere genişliği ile ocağın aynı orantıda olması fazla enerji sarfiyatının önüne geçiyor.

- Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmamak, buzdolabını ısı kaynaklarından uzak tutmak, yüzde 25 oranında ısı tasarrufu sağlıyor.

- Bulaşık makinesini tam dolulukta çalıştırmak; buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi elektrikli aletleri yeni teknoloji ve A serisi ürünlerden seçmek faturaları düşürüyor.

- Su ısıtıcısı ve çay makinesi gibi cihazlarda sadece ihtiyacınız kadar su kaynatarak tasarruf edebilirsiniz.

OTURMA ODASI 21 DERECE!

- Isınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırıyor ve faturaları yükseltiyor. Kışın en çok enerji tüketen kombi ve elektrikli ısıtıcıların ortalama bir ısı seviyesinde ve sabit tutulması, tasarruf sağlıyor.

- Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre oda sıcaklığı oturma odaları için 21, diğer odalar için 18 derece olmalı. Bu derecede ısıtma ile enerjiden en az yüzde 7 tasarruf sağlanabiliyor. Her yıl kış aylarında yaşanan elektrik faturalarındaki artışın bir nedeni de kombiler. Kombilerin sadece doğalgaz değil, elektrik de kullandığı unutulmamalı. Tasarruflu kombi seçilmeli.

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ÇAMAŞIRI 23.00’TEN SONRA YIKA, KAZAN!

- Elektrik dağıtım şirketlerine abone olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederse saat dilimlerine göre farklı fiyatlarla hizmet alıyor. Bunun için öncelikle akıllı sayaç kullanmanız ve dağıtım şirketine bu tarifeye geçeceğinizi beyan etmeniz gerekiyor.

- Söz konusu tarifede dönemler gündüz, puant ve gece olarak adlandırılıyor. Kış sezonu için gündüz dönemi 07.00-18.00, puant 18.00-23.00, gece 23.00-07.00 saat aralıklarını kapsıyor.

- Puant dönemi olarak nitelendirilen saat dilimleri, enerjinin tüm hane halkınca en çok tüketildiği saatler. Dolayısıyla bu saatler arasında enerji birim bedelleri gündüz ve geceye oranla biraz daha yüksek.

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- Tüketim miktarlarının düşük seyrettiği gece saatleri, 3 zamanlı tarifenin de en avantajlı dönemi. Tüketiciler, üç zamanlı tarifeye geçtikleri takdirde gece enerji tüketimini artırırsa; bu dönemin fiyatının yarı yarıya düşük olması nedeniyle yüzde 50’ye yakın bir tasarruf sağlayabiliyorlar.

FİŞİ ÇEKTİN Mİ?

- Kullanılmayan elektrik aletlerinin prizlerinin fişten çekilmesi, özellikle akıllı telefonların adaptörlerinin fişte kalmaması, beyaz eşya ve klima bakımlarının zamanında yapılması ise diğer fatura düşürücü etkenler.

- Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da evde bulunan cihazların enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi ve enerji harcama sınıflarının kontrolünün yapılması. Televizyon, bilgisayar gibi aletleri uyku konumunda bırakmayıp, güç tuşundan kapatmak önemli.

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LED AMPULLER AVANTAJLI

- Evlerimizde toplam elektrik tüketimimizin büyük bir kısmını aydınlatma kalemi oluştuyor. Evimizde kullandığımız akkor ve halojen ampulleri LED ampuller ile değiştirdiğimizde aydınlatma kaynaklı elektrik tüketiminde yüzde 80’e varan oranlarda tasarruf sağlayabiliriz.

- LED ampuller, geleneksel ampullere göre yüzde 90’a varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor. Ancak LED modellerden tasarruf konusunda en üst performansı alabilmek için enerji sınıfı kriteri ön plana çıkıyor. Şu anda raflarda yer alan LED ampullerde ‘A+’ veya ‘A++’ enerji sınıfı etiketleri yer alıyor. Dolayısıyla A++ enerji etiketine sahip olan LED ampul modellerinden tasarruf için en üst performans alınabiliyor.