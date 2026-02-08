Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’u kabul etti... Dev zirveye sıkı hazırlık

Haberin Devamı

HER yıl tüm devletler ve devlet başkanları dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi olan iklim sorununa çözüm bulmak için bir araya geliyor ve iklim zirvesi düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen COP31 Taraflar Konferansı bu yıl ülkemiz açısından özel bir önem taşıyor. Çünkü bu yılki konferans 10–21 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ev sahibi sıfatıyla 100’ün üzerinde devlet başkanı ve binlerce üst düzey katılımcıyı ağırlayacağı konferansa yönelik hazırlıklar sürüyor.

Türkiye ve Avustralya’nın bu yıl birlikte yapacağı COP31 Konferansı’nda iklim değişikliği konusu ve Türkiye’nin bu konuya verdiği önem bir kez daha en üst düzeyde anlatılacak. Ayrıca kasım ayında liderler zirvesine dönüşecek konferansı dünya kamuoyu da yakından takip edecek. Özetle dünyanın nabzı kasım ayında Antalya’da atacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’u kabul ederek kritik önemdeki konferansa yönelik fikir alışverişinde bulundu. Alanındaki tecrübesiyle dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Fatih Birol daha önceki COP konferanslarında da ev sahibi ülkelerle birlikte çalışmış, katkıda bulunmuştu.

Fatih Birol ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrasında konuşma fırsatı buldum. Erdoğan’ın iklim zirvesine çok büyük önem verdiğini belirten Fatih Birol, “Bu beni gerçekten çok sevindirdi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na bundan önceki iklim zirvelerinde olduğu gibi Türkiye’ye hem Uluslararası Enerji Ajansı olarak hem de bizzat kendim her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ettim” diye konuştu.

Konferansın Türkiye için önemli bir fırsat olacağına dikkat çeken Birol, “Toplantılarda dünyada giderek artan iklim felaketlerine karşı nasıl çözüm bulunabilir, tartışılacak. Özellikle Türkiye’nin, Türk insanının insani değerlerini göstermesi açısından, bu konulara duyduğumuz ilgi ve dünyanın daha iyi bir yer olması için Türk insanının sarfettiği çabayı, duyduğu hassasiyetleri belirtmesi açısından çok önemli” diye konuştu.

COP31’de görüşülecek ana gündem maddeleri konusundaki çalışmaların devam ettiğini de belirten Fatih Birol şunları söyledi:

“Benim beklentim ya da umudum özellikle iklim felaketinden en fazla nasibini alan yerler var. Bir tanesi Afrika. Afrika kıtası karbon emisyonlarının sadece yüzde üçünden sorumlu olmasına rağmen iklim değişiminin etkilerini en fazla hisseden bölge. Türkiye’nin de Afrika’nın sorunlarına çözüm bulmak için önemli hassasiyetleri olduğunu biliyorum. İkincisi de Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi de yine aynı şekilde iklim felaketlerinden nasibini alan bir bölge. Akdeniz bölgesinin ısınması bizim tespitlerimize göre dünya ortalamasının yüzde 20 yukarısında ve son yıllarda Akdeniz bölgesinde orman yangınları üç misli artmış durumda. Antalya’da düzenlenecek zirvenin gündemi netleşmedi ancak bu iki konunun zirvenin ana konuları olabileceğini düşünüyorum.”

Fatih Birol’un yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve COP Zirvesi Başkanlığını da üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ayrı ayrı görüşeceğini öğrendim. Bu arada Fatih Birol yine yarın, Dışişleri Bakanlığı’nın daveti kapsamında Ankara’daki bütün yabancı büyükelçilerin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda dünya enerji gündemi ve COP31 hakkında bir konuşma yapacağını da söyledi.

BAE VE AZERBAYCAN’IN EN YÜKSEK SİVİL NİŞANINI ALMIŞTI

COP28 Konferansı 2023 yılında Dubai’de düzenlenmişti. Toplantıda fosil yakıtların azaltılması ve enerji dönüşümü ile ilgili bütün ülkelerin imza attığı bir anlaşma yapılmıştı. Bu zirve öncesinde bir yıl boyunca Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalışan Fatih Birol’a, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ülkenin en yüksek sivil nişanını vermişti. 2024’te Azebaycan’da yapılan COP29 konferansında da ülkelerin iklim ile mücadelesinin finansmanı konusunda önemli adımlar atılmış Cumhurbaşkanı Aliyev de Fatih Birol’a üstün desteklerinden dolayı Azerbaycan’ın en prestijli devlet nişanını takdim etmişti. Geçen yıl Brezilya’da yapılan COP30, savaş ve gerilimler nedeniyle oldukça zor bir döneme denk gelmiş, ona rağmen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula önderliğinde liderler temiz enerjinin önü nasıl açılabilir konusunda ciddi çalışmalarda bulunmuş, kararlar almıştı.

ZOR KONJONKTÜR FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR

COP31’in başkanlığını Türkiye ve Avustralya birlikte üstlenmiş, konferansın Antalya’da yapılmasına karar verilmişti. Son 3 konferans Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Brezilya’da gerçekleşmişti. Bu yıl yapılacak konferansta önlerinde iki büyük zorluk olduğuna dikkat çeken Fatih Birol “Zorluklardan ilki dünyadaki mevcut konjonktür. Uluslararası toplantılar, çabalar dünyadaki mevcut jeopolitik gerilimlerden dolayı giderek güçleşiyor. İkinci zorluk, iklim değişikliği dünyayı ilgilendiren çok önemli bir sorun olmasına rağmen, orman yangınları kuraklıklardaki artışa rağmen dünya ajandasında biraz geriye doğru gidiyor. Çünkü bu jeopolitik gerginlikler savaşlar daha yukarıya doğru çıkıyor. O bakımdan Antalya’daki bu zirve Türkiye ve Avustralya’nın birlikte tekrardan iklim değişikliği ve iklim felaketlerini uluslararası gündemde yukarı doğru çekmesi için önemli bir fırsat olacak” ifadelerini kullandı.

ENERJİ KONULARI DA GÜNDEME GELDİ

ULUSLARARASI Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde COP31’in yanı sıra enerji konularının da gündeme geldiğini söyledi. Fatih Birol, “Sayın Cumhurbaşkanı ile global enerji trendlerini, jeopolitik gündemin bu kadar gergin olduğu dönemde enerji güvenliğinin ne kadar öne çıktığını tartıştık. Türkiye’nin enerji konusunda özellikle enerji çeşitlendirilmesi ve nükleer enerji konusunda attığı adımlardan dolayı sayın Cumhurbaşkanını kutladım” diye konuştu.