Çimentoda yeni dönemin başlangıcı

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Bir ucu Kuzey İrlanda, diğer ucu İrlanda Cumhuriyeti’nde olan bir fabrikadayız. Yerel bir çimento şirketinden küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşen Çimsa’nın, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bünyesine kattığı Mannok tesislerindeyiz. İçinde bulunduğumuz alan tam 4 bin dönüm, yani yaklaşık 600 futbol sahası büyüklüğünde.

Bu satın alma ile birlikte Çimsa’nın, beyaz çimentoda dünyanın en büyük iki, kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) ise dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri haline geldiğini hatırlatmamızda fayda var. Şirket yeni yatırımların da etkisiyle beş yılda piyasa değerini yedi kat artırarak yaklaşık 1.4 milyar dolar seviyesine çıkardı.



Sabancı’nın davetilisi olarak gittiğimiz Mannok’taki toplantıda konuşan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, “Geçtiğimiz aylarda hazırlanan KPMG Birleşme ve Satın Alma Trendleri raporuna göre, bu satın alma 2024’te bir Türk şirketinin yurtdışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak tarihe geçti” dedi.





(soldan sağa) Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Mannok Holdings CEO’su Dara O’Reilly, Çimsa CEO’su Umut Zenar

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Dünyada yaşanan dönüşümün tüm iş kollarını derinden etkilediğini ifade eden Burak Orhun, “Artık dünyadaki rekabetin malzeme odağında şekillendiğini görüyoruz. Bugün beton, sudan sonra dünyada en çok kullanılan ikinci malzeme. Bu malzemeyi bir günde ikame etmek tabi ki mümkün değil. Ama bizim vizyonumuz; teknolojinin müşterisi değil, geliştiricisi olmak” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK SATIN ALMALAR OLACAK

Malzeme Teknolojileri Grubu’nun, Sabancı Holding net aktif değeri içerisinde yaklaşık yüzde 14’lük bir paya sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Burak Orhun, “Malzeme tarafındaki küresel varlığımızı pekiştirebilmek için, stratejimizle uyumlu satın almalar yapmaya devam edeceğiz. Öncelikli olarak Amerika ve Avrupa coğrafyasına bakıyoruz” dedi.

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ABD DE DEVREYE GİRECEK

Çimsa’nın son yıllardaki dönüşümünde, yurtdışı yatırımların çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Çimsa CEO’su Umut Zenar ise şunları söyledi: “2021 yılında İspanya Buñol satın almasını tamamladık. Avrupa’daki bu büyüme adımımızı Amerika coğrafyasına taşımak adına, ABD’de var olan beyaz çimento tesisimize ek olarak, gri çimento öğütme tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu tesisimizi bu yıl devreye alacağız. Son olarak, Mannok’u bünyemize katarak hem ürün hem de coğrafi çeşitlilik anlamında çok önemli bir adım attık. Bu üç yatırımın toplam büyüklüğü yaklaşık 600 milyon dolar. Bugün İspanya’da beyaz çimento sektörünün lideriyiz. Beyaz çimentoda dünya ikincisiyiz, CAC’da ise dünyada üçüncüyüz. Bunlar yalnızca Çimsa için değil, Türkiye yapı malzemeleri sektörü açısından da büyük başarı.”

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YALITIM VE PLASTİK DE DAHİL OLDU

Mannok satın almasının Çimsa’ya yeni kapılar açacağını ifade eden Umut Zenar, “Mannok, çimentonun yanı sıra, yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimiyle de öne çıkıyor. Mannok’un Çimsa catısı altına girmesiyle birlikte, Çimsa’nın döviz bazlı satışlarının oranı yüzde 70’in üzerine çıktı. Bunun katkısını özellikle 2025 yılında çok daha iyi göreceğiz” dedi.

SURİYE-RUSYA-UKRAYNA ÖNEMLİ

Zenar, Türkiye’nin bölgesindeki gelişmelerin, çimento sektörünün geleceği açısından da belirleyici olacağının altını çizerek, “Özellikle Suriye’de önemli bir potansiyel var. Altyapılar, üstyapılar… Bu yılın başı itibarıyla, olumlu etkiyi biz kendi operasyonlarımızda da hissediyoruz. Diğer yandan Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeler yine önemli. Biz buraya ‘üçlü pazar’ olarak bakıyoruz. Rusya-Ukrayna-Beyaz Rusya olarak. Eskiden hem bizim hem sektörün önemli bir pazarıydı bu bölge ve şimdi yavaş yavaş geri geldiğini görüyoruz. Bu üçlü pazarla birlikte, Ortadoğu pazarının da geri gelmesi, Türk çimento sektörü için bambaşka bir dönemin başlangıcı olur” dedi.

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İÇİNDEKİ SIVIYI DÖKMEYEN TABAK TEKNOLOJİSİ

Mannok bünyesinde bulunan paketleme tesisiyle birlikte, yeni bir iş koluna da adım attıklarının altını çizen Umut Zenar, “Burası Avrupa’nın en teknolojik tesislerinden biri. Sürdürülebilirlik anlayışıyla da öne çıkıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyar geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılıyor” diye konuştu. Tesisi ziyaretimiz sırasında yeni bir teknoloji ile ters çevrilse bile içindeki suyu dökmeyen tabak da basın mensuplarıyla paylaşıldı. Bu tabağın özellikle et ürünü satışlarında kullanıldığı vurgulandı.

MANNOK’UN BİLANÇO ETKİSİ YENİ GÖRÜLECEK

Enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 finansal sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde açıkladıklarının altını çizen Umut Zenar, “Sonuçlarda, Mannok’un etkisi son derece sınırlı. Biz satın alma işlemini Ekim 2024’te tamamladığımız için, sadece son çeyrek performansını karlılığımıza yansıtabildik. 2025 yılında, Mannok’un tam etkisini göreceğiz. Yalnızca İngiltere’de yılda 150 milyon Euro’luk, toplamda ise 300 milyon Euro’luk bir ciroya ulaşıyor” ifadelerini kullandı.