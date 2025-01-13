Büyümeyi ivmelendirecek dev sanayi yatırımları

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Üstelik görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş ABD Başkanı Trump’la birlikte yeniden korumacılık tartışmaları da yoğunlaştı. İşte tam da böyle bir puslu ortamdayken geldi haber. 17 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren ve bugüne kadar 18 milyar dolardan fazla yatırım yapan SOCAR 7 milyar dolarlık yeni yatırım kararını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta bu konuda gerçekleşen basın toplantısının hemen ardından bir grup gazeteci SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev ile bir araya geldik.

Toplantıda şirketin uzun vadeli stratejik yatırımlarından biri olan “Master Plan” projesinin detayları paylaşıldı. Proje kapsamında, yeni petrokimya üretim ünitelerinin kurulumu ve mevcut tesislerin modernizasyonuna yönelik önemli adımların planlandığı belirtildi.

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Türkiye’deki stratejik yatırımların Azerbaycan ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak şekilde devamı için çalıştıklarına dikkat çeken Elchin Ibadov “‘Master Plan’ olarak bildiğiniz, Türkiye’de petrokimyanın geleceğine katkı sağlayacak yeni yatırım çalışmasıyla ilgili sürecin başlamasına karar verdiğimizi; bu doğrultuda ilk fizibilite çalışmalarının tamamlanmış olup, detaylı teknik analizlerin yapılacağı Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) aşamasına ve ardından FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçilmesi planlanıyoruz. Bütün sürecin tamamlanmasıyla birlikte hem yeni proses ünitelerinin kurulmasını hem de mevcut ünitelerimizin modernizasyonunu kapsayan geniş kapsamlı bir projenin hayata geçirilmesi ile ilgili kararlar netleşecek” dedi.

Şu anki değerlendirmelere göre, yeni yatırımlar için tahmini toplam bütçelerinin 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklayan Kanan Mirzayev ise “Bu rakam, detaylı mühendislik çalışmaları sonucunda yüzde 10 oranında artar ya da azalabilir. Yatırımlarımızın devreye girmesiyle birlikte üretim kapasitemizde yaklaşık 3 kat artış bekliyoruz. Enerji kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve özellikle yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Doğal gazın yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi gibi yeşil enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımları artırarak enerji kullanımımızı her yıl daha çevre dostu bir hale getirme hedefindeyiz” diye konuştu.

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2031’DE FAALİYET GEÇECEK

TOPLANTIDA Elchin Ibadov projenin planlanan etaplarıyla ilgili de bilgiler paylaştı: “Projelerimizde detaylı mühendislik çalışmaları büyük bir öneme sahiptir. Tüm teknik şartnameler, ekipman seçimleri ve lisansör analizleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, bu süreçte çevresel etkiler ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik adımlarımız öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Yatırım süreçlerimizdeki ön fizibilite çalışmalarını, genellikle 18 ila 24 aylık bir süreçte tamamlıyoruz. Bu çalışmaları takiben inşaat sürecimiz ise 4 ila 5 yıl arasında değişiyor. Projelerimizi 2031 ile 2033 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.”

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TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNE DESTEK

SOCAR Türkiye olarak Türkiye’nin sanayi ve ekonomi alanındaki büyümesine destek sağlamak adına önemli bir adım attıklarını belirten Kanan Mirzayev, “Master Plan” projesi ve devamındaki analiz süreci sonunda alınacak karar, Türkiye’nin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak. Bu çalışma ile SOCAR Türkiye olarak daha verimli, rekabetçi ve çevre dostu bir üretim yapısına ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin, Türkiye’nin petrokimya sektöründe liderliğimizi pekiştirirken, küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

SASA DA ONAY BEKLİYOR

GEÇTİĞİMİZ günlerde Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da Sasa’nın Adana Yumurtalık’ta 2026’da 5.5 milyar dolarla başlayacak, 3’er yıl arayla 10 milyar ve 10 milyar dolarlık yatırım şeklinde toplamı 25 milyar dolara ulaşacak rafineri ve petro kimya tesisi projesini duyurmuştu. Erdemoğlu, “Yatırımın başlaması için arsanın “Endüstri Bölgesi” ilan edilmesi gerekiyor. Onay bekliyoruz” demişti. SOCAR ve SASA’nın yatırımlarının tamamlanması halinde Türkiye’nin büyümesinin ivmeleneceğine kuşku yok.