Galatasaray tribünleri her maçta bu sloganı haykırır. “Burası Sami Yen Buradan Çıkış Yok.” Tam da öyle.
Stada medeni bir şekilde, kolaylıkla girmek veya çıkmak mümkün değil. Metro ile gelenin çilesi ayrı, arabasıyla gelenin ayrı, toplu taşıma ile gelenin ayrı… Anlıyorum şehrin dışında kaldığı için bazı zorluklar var. Ama eminim hiçbiri çözümsüz değildir. Galatasaray yönetimi, valilik ve büyükşehir belediyesi el ele verse şu işi topyekun çözse. Yukarıdaki fotoğrafı önceki akşam Barcelona maçının çıkışında çektim. Binlerce kişi tel kafesten ilerleyip sadece iki kişinin geçebileceği bir kapıdan geçmeye çalışıyor. Amaçları merdivenden inip TEM yönüne ulaşmak.
Yine aynı anda binlerce kişi bu kez ters yönden ilerleyip aynı kapıdan ve merdivenden geçip metroya ulaşma çabasında. Anlamadığım şu… Bu kapı ve merdivenden 10 tane yapıp koymak çok mu zor! Yangını olur, başka bir şey olur. Gerçekten tehlike kapıda… İnsan hayatı söz konusu… Lütfen…
ADANA KARNAVALA HAZIR
“ADANA adliye haberleriyle anılmamalı. Adana kavgalarıyla da anılacak bir yer değil. Adana’ya gelen herkes şaşırır. Hoşgörü çok yüksektir Adana’da. Ramazan ayında bu masadakiler yemek yerken yan masadakiler iftarı bekleyebilir. Kimse kimseye karışmaz, yan gözle bakmaz.”
Bu sözlerin sahibi Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt. Bozkurt geçen günlerde Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Fikir Önderi olarak karşımızdaydı.
Bu yıl ramazan ayı nedeniyle karnaval biraz öne çekilmiş. 23-27 Mart tarihleri arasında 10’uncusu düzenlenecek.
Bozkurt, “Artık yalnızca Adana’nın değil bütün bölgenin tanıtımına yöneldi bu etkinlik” diyor ve ekliyor:
“Dünyanın her yerinden insanlar geliyor, caddelerde dolaşan insanların elinde hemen hemen her ülkenin bayrağına rastlıyoruz. Pandemi öncesinde Kanada’dan, Brezilya’dan, Kore’den gelenler var Adana’ya. Bir hafta sonu karnaval oluyor bunun için Adana’ya gelinir mi diye bir soru akıllara geliyor.Sen Adana’ya gel, Adana’ya gelince arabayla iki saat sonra Kapadokya’dasın orayı da gez. Yarım saat yanı başımızda Tarsus var. Tarsus yeraltı şehri, Saint Paul Kilisesi hepsi orada. Mersin 45 dakika, İskenderun 1 saat, Hatay 1 saat 10 dakika, Gaziantep 1.5 saat. Göbeklitepe, Nemrut en uzak yerler; o da 4 saat sürüyor. Büyük bir coğrafyanın tanıtımına dönüştü bizim etkinliğimiz.”
350 MİLYON LİRA
Adana dışından bölgeye gelecek yaklaşık 300 bin karnaval gezgininin kişi başı ortalama harcamasının 500 TL olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, etkinliklere Adana’dan katılacak yaklaşık 1 milyon kişinin karnaval boyunca yapacağı yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi kalemlere kişi başı ortalama 200 TL gibi sembolik bir harcama yapacağı hesaba katıldığında 200 milyon TL civarında da bir iç ticari hacim ortaya çıkıyor.
Ulaşım vs eklendiğinde yaklaşık 350 milyon TL’lik karnaval ekonomisi oluşuyor.
MÜZELER DOLUP TAŞIYOR
PEKİ ama karnavalda neler yaşanıyor derseniz, onun için de sözü Bozkurt’a bırakalım:
“Müzeler hiç almadığı kadar ziyaretçi alıyor. Türkiye’de çok sayıda festival var. Bir tane sahne kuruyorlar, şarkıcı oluyor, eğleniyorlar sonra insanlar gidiyor. Bizim düzenlediğimiz karnavalda bu yıl sadece 70’ten fazla etkinlik var. Konserler, sanat ve dans gösterileri, ulusal satranç turnuvası, TJK’nın Portakal Çiçeği Koşusu at yarışı var. Şehrin her yerinde aynı anda etkinlikler sergiler var.”
Adana kebabı, şalgam, gezilecek, görülecek yerler de cabası…
İKİ GÜNDE 3 AYLIK CİRO
KARNAVAL şüphesiz Adanalıların gelirlerine de önemli katkı sağlıyor. Restoranlar iki günde üç aylık ciroya ulaştıklarını söylüyormuş. Bozkurt, “360 derece şehrin moral değeri yükseliyor. Tüm şehir gülümsüyor” diye konuştu.
SİYASETİN DEĞİL HALKIN
ALİ Haydar Bozkurt karnavalın temel ilkelerini şöyle özetledi: “Birinci madde; bu karnaval hiçbir kişiye kuruma ya da şirkete ait değildir. Sadece Adana halkına aittir. İkinci maddemiz ise karnavalda hiçbir şekilde siyasi, ticari bir hedef gözetilemez oldu. Üçüncü maddemiz de karnaval boyunca siyaset yasaktır. Yeni bir hedef daha koyduk. Şimdi üniversitelerle karnavalın sürdürülebilirliğini çalışıyoruz.”
Burası Sami Yen Buradan Çıkış Yok!
Galatasaray tribünleri her maçta bu sloganı haykırır. “Burası Sami Yen Buradan Çıkış Yok.” Tam da öyle.
Stada medeni bir şekilde, kolaylıkla girmek veya çıkmak mümkün değil. Metro ile gelenin çilesi ayrı, arabasıyla gelenin ayrı, toplu taşıma ile gelenin ayrı… Anlıyorum şehrin dışında kaldığı için bazı zorluklar var. Ama eminim hiçbiri çözümsüz değildir. Galatasaray yönetimi, valilik ve büyükşehir belediyesi el ele verse şu işi topyekun çözse. Yukarıdaki fotoğrafı önceki akşam Barcelona maçının çıkışında çektim. Binlerce kişi tel kafesten ilerleyip sadece iki kişinin geçebileceği bir kapıdan geçmeye çalışıyor. Amaçları merdivenden inip TEM yönüne ulaşmak.
Yine aynı anda binlerce kişi bu kez ters yönden ilerleyip aynı kapıdan ve merdivenden geçip metroya ulaşma çabasında. Anlamadığım şu… Bu kapı ve merdivenden 10 tane yapıp koymak çok mu zor! Yangını olur, başka bir şey olur. Gerçekten tehlike kapıda… İnsan hayatı söz konusu… Lütfen…
ADANA KARNAVALA HAZIR
“ADANA adliye haberleriyle anılmamalı. Adana kavgalarıyla da anılacak bir yer değil. Adana’ya gelen herkes şaşırır. Hoşgörü çok yüksektir Adana’da. Ramazan ayında bu masadakiler yemek yerken yan masadakiler iftarı bekleyebilir. Kimse kimseye karışmaz, yan gözle bakmaz.”
Bu sözlerin sahibi Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt. Bozkurt geçen günlerde Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Fikir Önderi olarak karşımızdaydı.
Bu yıl ramazan ayı nedeniyle karnaval biraz öne çekilmiş. 23-27 Mart tarihleri arasında 10’uncusu düzenlenecek.
Bozkurt, “Artık yalnızca Adana’nın değil bütün bölgenin tanıtımına yöneldi bu etkinlik” diyor ve ekliyor:
“Dünyanın her yerinden insanlar geliyor, caddelerde dolaşan insanların elinde hemen hemen her ülkenin bayrağına rastlıyoruz. Pandemi öncesinde Kanada’dan, Brezilya’dan, Kore’den gelenler var Adana’ya. Bir hafta sonu karnaval oluyor bunun için Adana’ya gelinir mi diye bir soru akıllara geliyor.Sen Adana’ya gel, Adana’ya gelince arabayla iki saat sonra Kapadokya’dasın orayı da gez. Yarım saat yanı başımızda Tarsus var. Tarsus yeraltı şehri, Saint Paul Kilisesi hepsi orada. Mersin 45 dakika, İskenderun 1 saat, Hatay 1 saat 10 dakika, Gaziantep 1.5 saat. Göbeklitepe, Nemrut en uzak yerler; o da 4 saat sürüyor. Büyük bir coğrafyanın tanıtımına dönüştü bizim etkinliğimiz.”
350 MİLYON LİRA
Adana dışından bölgeye gelecek yaklaşık 300 bin karnaval gezgininin kişi başı ortalama harcamasının 500 TL olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, etkinliklere Adana’dan katılacak yaklaşık 1 milyon kişinin karnaval boyunca yapacağı yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi kalemlere kişi başı ortalama 200 TL gibi sembolik bir harcama yapacağı hesaba katıldığında 200 milyon TL civarında da bir iç ticari hacim ortaya çıkıyor.
Ulaşım vs eklendiğinde yaklaşık 350 milyon TL’lik karnaval ekonomisi oluşuyor.
MÜZELER DOLUP TAŞIYOR
PEKİ ama karnavalda neler yaşanıyor derseniz, onun için de sözü Bozkurt’a bırakalım:
“Müzeler hiç almadığı kadar ziyaretçi alıyor. Türkiye’de çok sayıda festival var. Bir tane sahne kuruyorlar, şarkıcı oluyor, eğleniyorlar sonra insanlar gidiyor. Bizim düzenlediğimiz karnavalda bu yıl sadece 70’ten fazla etkinlik var. Konserler, sanat ve dans gösterileri, ulusal satranç turnuvası, TJK’nın Portakal Çiçeği Koşusu at yarışı var. Şehrin her yerinde aynı anda etkinlikler sergiler var.”
Adana kebabı, şalgam, gezilecek, görülecek yerler de cabası…
İKİ GÜNDE 3 AYLIK CİRO
KARNAVAL şüphesiz Adanalıların gelirlerine de önemli katkı sağlıyor. Restoranlar iki günde üç aylık ciroya ulaştıklarını söylüyormuş. Bozkurt, “360 derece şehrin moral değeri yükseliyor. Tüm şehir gülümsüyor” diye konuştu.
SİYASETİN DEĞİL HALKIN
ALİ Haydar Bozkurt karnavalın temel ilkelerini şöyle özetledi: “Birinci madde; bu karnaval hiçbir kişiye kuruma ya da şirkete ait değildir. Sadece Adana halkına aittir. İkinci maddemiz ise karnavalda hiçbir şekilde siyasi, ticari bir hedef gözetilemez oldu. Üçüncü maddemiz de karnaval boyunca siyaset yasaktır. Yeni bir hedef daha koyduk. Şimdi üniversitelerle karnavalın sürdürülebilirliğini çalışıyoruz.”