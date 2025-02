Bu defterler yönetmelikte var otellerde yok

Haberin Devamı

Bu konuda yasal mevzuattaki eksiklerin önümüzdeki dönemde giderileceğini en yetkili isimlerden duyduk. Aynı kararlıkla yasa ve yönetmeliklerdeki düzenlemeleri de harfiyen uygulamamız gerekiyor. Çünkü kağıt üstünde her şeyin eksiksiz olması yeni felaketleri yaşamamıza engel olmayacak. Özellikle denetim ve şikâyet mekanizmasının eksiksiz çalışması önümüzdeki dönem için kritik önemde.

Tam da bu noktada 1983 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan, 2006’da bazı değişiklikler yapılsa da hâlâ yürürlükte olan ‘Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşların Denetimi Hakkında Yönetmeliğe’ dikkat çekmek isterim. Çünkü bu yönetmelik, otellerin birer denetim ve şikâyet defteri tutmak zorunda olduğuna işaret ediyor. Fakat ne yazık ki, yaptığım araştırmalar bu işletmelerin bırakın defter tutmayı, bu defterleri bulundurmanın zorunlu olduğundan bile habersiz olduklarını gösteriyor. Araştırmalarımın sonucundaki bilgileri aktaracağım ama önce yönetmelikteki ayrıntıları konunun daha net anlaşılması için paylaşmama izin verin. İşte, söz konusu yönetmelikteki bazı maddeler:

Bu Yönetmeliğin amacı, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa tabi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin denetimine ait esasların tespitidir. (Madde 1)

Bu Yönetmelik, insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin, belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. (Madde 2)

Bu Yönetmelikte yer alan; a.”Bakanlık”, Kültür ve Turizm Bakanlığını, b. (Değişik: 29/9/2006-2006/11076 K.) “Kontrolör”, Bakanlık merkez teşkilatında görevli ve Bakanlıkça “kontrolör” kadrosunda istihdam edilen denetim elemanlarını, c.”Kanun”, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu, d.”Belgeli turizm işletmesi”, Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve Kanunun 37 nci maddesinin A - 2 Fıkrası kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, e.”Belgeli turizm yatırımı”, belgeli bir turizm işletmesini gerçekleştirmeyi amaçlayan, Bakanlıktan belge almış yatırımları ifade eder. Turizm yatırım ve işletmelerinin denetimi, Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişlerince yapılır. (Madde 4)

Şikâyet ve Denetim Defterleri:

Madde 24

Tüm belgeli turizm işletmelerinde bir denetleme defteri ve bir şikâyet defteri bulunur. Bu defterler, Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafından her sayfası numaralandıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur. Denetleme elemanları her denetimden sonra işletmenin denetlendiği tarihi belirterek şikâyet ve denetleme defterlerini incelerler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar. Şikâyet defteri müşterinin her an görüp şikâyet ve temennilerini yazabileceği bir yerde bulundurulur. İşletme yöneticisi, şikâyet konusunun emniyet ve asayişi ilgilendirmesi halinde bağlı bulunulan kolluk kuvvetine 24 saat içinde bu konuda bilgi vermek zorundadır. (Madde 25)

Yönetmelikten anlaşılacağı üzere belgeli turizm ve yatırım işletmelerinin hepsi birer şikâyet ve denetim defteri tutmak zorunda. Turizm Bakanlığı’nın denetim elemanlarının her denetim sonrasında bu denetim defterlerini doldurup imza atması, şikâyet defterini de incelemesi ve yine imzalaması gerekiyor. Şikâyet defterini de sizin benim görebileceğim bir yerde tutulması şart. Yani tüm müşteriler bu deftere ulaşıp gördükleri eksikleri yazabilmeli. Yönetmelik her ayrıntıyı düşünmüş ve işletme sahibini de bu şikâyetleri 24 saat içinde ilgili kamu kuruluşuna bildirmesini zorunlu tutmuş. Bu kadar ayrıntıdan sonra bu yönetmeliğin kağıt üzerinde MÜKEMMEL bir şikâyet ve denetim mekanizması oluşturduğunu söylemeliyim. Peki ama günlük hayatta durum ne?

Başta da belirttiğim üzere otellerde araştırma yaptım. Otel sahip veya yöneticileriyle konuştum. Net bir soru sordum. Otelinizde şikâyet ve denetim defteri var mı? Aldığım bazı cevapları yazıyorum:

- İki defter de yok. Ben böyle bir zorunluluk olduğunu duymadım.

- Şikâyet defterine gerek yok, internet siteleri ve sosyal medyaya herkes istediği şikâyeti yazıyor.

- Şikâyet ve denetim defteri birleşti. (Böyle bir yasal değişiklik bulamadım) Defteri muhasebede tutuyoruz.

- Denetim defterimiz var, yoksa ceza yazılıyor. Ama henüz kimse doldurmadı. Şikâyet defterimiz yok.

- Şikâyet defterimiz yıllar önce vardı, çocuklar karalıyordu kaldırdık.

Çok uğraştım ama ben iki defteri de yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırda tutan bir işletme bulamadım.

Yönetmelikler kadar onları eksiksiz uygulamamız da çok önemli. Umarım bundan sonra işletmeler ve görevliler çok daha hassas olur.

OTELLERDE OLUMLU DÖNÜŞÜM

ARAŞTIRMAM sırasında otellere, Kartalkaya yangını sonrasında neler yaptıklarını sordum. Şunu söyleyebilirim, herkes çok büyük dersler çıkarmış ve yangın tedbirlerini gözden geçirmiş. Tatbikatlar uygulanmaya başlanmış. Müşterilerin okuması için gerekli uyarılar odalara konulmuş. Müşteriler otellere yangın merdiveni, alarm ve diğer güvenlik önlemlerini ayrıntılı olarak sormaya başlamış. İnşallah bu hassasiyet kısa sürede unutulmaz, kalıcı olur.