Bodrum’da sezonu uzatma harekâtı

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Yıldırım hem sinemacılık ile hem de çok konuşulacak sürpriz yapımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak, turizmci şapkasıyla da ilginç işlere imza atıyor. Yıldırım, otelcilik işini büyütmeyi, Stay markasını globale taşımayı hedefliyor. Geride bıraktığımız sezonda Bodrum Cennet Koyu’nda açtığı Bobo By The Stay ile dikkatleri üzerine çekti. Yıldırım’a bu cephede işlerin nasıl gittiğini sordum.

Bodrum’a biraz daha farklı bir stille gittiklerini ve o stilin çok sevildiğini söyleyerek girdi söze ve devam etti:

“Biraz daha insanları doğaya, zeytin ağacına, doğala çekmek istedik. Çok lüksün dışında daha rahat bir ortam verdik. Bir hikâyemiz vardı ve o hikâyeyi de tüketici ilk senesinde satın aldı.”

Sonrasında Bodrum ile ilgili çok ilgimi çeken bir plandan bahsetti. Tek cümleyle özetlemem gerekirse Bodrum’un önemli markaları sezonu uzatmak için birlikte hareket etmeye karar vermiş. Yıldırım bu planı şu sözlerle anlattı:

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“Bodrum’da bunca yıldır yerel 3-5 beş marka var. Mesela Maça Kızı dünya çapında. Tek başına savaşıyor, muazzam işler yaptı. Sahibi Sahir, Bodrum projemizi duyduğunda beni aradı. “Ne kadar güzel, yıllar sonra birisi daha benimle cepheye geliyor” dedi. Aynı cephede olmak önemli. Bodrum’da Scorpios, Maça Kızı, Momo, Maxx Royal, Bobo By The Stay gibi seçme markaları bir araya getirip beraber hareket edebilmekle ilgili bir çabam var. Bir nevi işletmeler birliği yaratmak. Mikanos’u Mikanos yapan sekiz tane marka. Sekiz markayı çek Mikanos yok. Bu yüzden Bodrum’un da markaları, Bodrum’u marka yapma açısından çok önemli.”

Yıldırım’a bu ‘işletmeler birliği’nin hedeflerini sordum. “Ben bu hafta sonu Mikanos’taydım” dedi ve devam etti:

“Mikanos full. 7 Ekim’de kapatıyorlar. Mikanos 2000’li yılların başında Bodrum gibiydi. Şimdi işletmeler sezon başında mayısta hepsi partiler, organizasyonlar koyuyor, hepsi beraber açıyor. Kapanışı da yine aynı faaliyetlerle yapıyor aynı tarihte kapatıyorlar. Yani tüketici biliyor ki orada beş yer açık, hep bir hareket var. Bunu Çeşme’ye de Bodrum’a da indirmemiz gerek. Önemli bir turizm hareketi bu.”

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Bodrum’un ünlü markaları bu iş için kolları sıvamış bile...

“Sezonu uzatmazsak çoğu insan için iki ayda kazanılacak parayla çok iyi bir yere gitme ihtimali yok” diyen Yıldırım’ın hayali ilk etapta mayısta başlayan ve ekimin ortasını bulacak bir Bodrum Sezonu...

Yıldırım, “Önümüzdeki sene eylülün ilk haftası partiler olacak. İkinci, üçüncü haftası partiler olacak. Kapanış partileri, açılış partileri gibi bir şeyleri konuşuyoruz. O saydığım mekanlarla birlikte beraber hareket edeceğiz” dedi.

Bodrum’un genelini dünürsek geride bıraktığımız sezon çok da parlak değildi. Fiyatlar ve boş mekanlar hiç olmadığı kadar gündemde kaldı. İşletmelerin hem farklılık yaratıp, hem de servisi, yemek kalitesini, fiyat optimizasyonunu koyması çok önemli. Muzaffer Yıldırım ve diğer marka işletmecilerin sezonu uzatma planı başarılı olacak mı, Bodrum’a yeni bir rüzgar getirecek mi? Bekleyip, göreceğiz...

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MIAMI’YE GİDİYOR

Muzaffer Yıldırım’ın hedefinde Miami, Los Angles, Londra, Paris’te de otel açmak var. Buluşmamızda Miami için anlaşmanın yakın olduğunu söyledi ve ekledi: “En çok istediğim Miami’ydi. 12 ay sezonun olması, sevdiğim, çok da bana uygun bir yer. Aslında bir Bebek Otel’in hikayesini farklı bir şekilde Miami’ye taşıyacağız. İmza aşamasındayız. Hedefim çok yukarıda. Stay, duruşuyla stiliyle 2027-2028‘de dünya çapında bir marka olacak. Miami ile başlıyoruz, sırada Londra var.”

ORTAKLIK GELİYOR

Muzaffer Yıldırım çok yakında otel işine bir ortak alacaklarını da şu sözlerle açıkladı.

“İsmini veremiyoruz ama çok önemli bir grupla bir görüşmemiz var. Şirketin bir bölümünü stratejik bir ortağı vereceğiz: Yüzde yirmi beş, yüz otuzu gibi. Dünyanın en önemli, en hoş otel grubuyla ortaklık bu. Onlar bizi buldular. Diyorlar ki biz dünyada bu tip ruhu olan, otelleri yöneten insanların şirkette çoğunluk kalması bizim işimize geliyor. Özetle yönetim bizde olmaya devam edecek.”

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GALATA’YA TANRI MİSAFİRİ

Biri Galata’da olmak üzere İstanbul’a iki, Çeşme’ye iki ve Kapadokya’ya bir otel açmaya hazırlanan Muzaffer Yıldırım yakın zamanda açılacak Galata oteliyle ilgili önemli bir bilgi verdi. Buna göre Müge Büyüktalaş ve Müge Tüzer’in kurduğu ‘Tanrı Misafiri’ konsepti de Galata’da olacak.Yıldırım, “Tanrı Misafiri konsepti Galata’daki otelin ruhuna da çok uygundu. Çeşme’ye de Hora by the Stay geliyor mesela. 66 odalı bir Yunan köyü yapıyorum aslında ama otel, gastronomi merkezi olacak üstelik denize sıfır” diye konuştu.