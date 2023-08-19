Binde 1’i tek başına tüketiyordu, şimdi üretecek

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"ŞİRKETİMİZ faaliyetleriyle hayata değer katarken sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için de çalışıyoruz. Bu amaçla teknolojik yeteneklerimizle yeni iş modelleri kurgulayıp toplumumuza ve dünyamıza fayda yaratmak için çalışıyoruz. Hizmet verdikleri toplumlara değer katan şirketler olarak sesimizi çoğaltmalı, farkındalığı artırmalı, finansal başarılarımız kadar sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi de sık sık anlatmalıyız.”

Devir değişti. Kendi finansal çözümlerini geliştiren, kendi TV, müzik platformlarını kuran mobil operatörler şimdi de kendi elektriklerini üretmeye başladı.Yukarıdaki sözlerin sahibi Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan. Şirketinin 2023 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını ‘sürdürülebilirlik’ temalı bir basın toplantısı ile açıkladı.









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Türkiye’nin elektriğinin binde 1’ini tüketen Turkcell kendi enerjisinin tamamını üretmek için kolları sıvadı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelecek üç yıl içinde 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye alacaklarını ve 2026’da tükettikleri elektriğin yüzde 65’ini, 2030’da ise yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Dünyada her yıl veri talebinin yüzde 25 arttığını belirten Erkan, “Bu talebi karşılamak için daha fazla enerji tüketiyoruz. 1 petabayt, yani 1 milyon gigabayt data üretimi 3.6 ton karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Enerji verimliliği odağımız sayesinde veri kullanımı başına enerji tüketimini 2022’de bir önceki seneye göre yüzde 17 azalttık” diye konuştu.

YEŞİL ENERJİ VURGUSU

Sektörde yeşil enerjiye en fazla yatırım yapan şirket olduklarını söyleyen Erkan yeni stratejilerini şöyle özetledi:

“Turkcell Grup bünyesinde ürettiğimiz yeşil enerjiyle şu an toplam tüketimimizin yüzde 8’ini (74.4 gWh) karşılıyoruz. Geçen yılın sonu itibarıyla toplam 650 baz istasyonunda güneş enerjisine dayalı bir alternatif çözüm olan yeşil sahaya geçildi. Bu istasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 680 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladık. 2023 sonuna kadar ek 750 adet daha yeşil saha projesi hedefimiz var. Çevreci kaynak odaklı enerji verimliliği projeleriyle 2022 ve 2023’te yaklaşık 131 GWh enerji ve 406 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladık.”

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2025 SONUNA KADAR 300 MW

Ankara, Adana ve Tekirdağ’daki veri merkezlerinde, KKTC ve Diyarbakır’daki iki bölge yerleşkesinde güneş enerjisi sahaları bulunduğunu anımsatan Erkan, “Yıl sonu itibarıyla 57 megavat kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi projelerinde saha çalışmalarını devam ettiriyoruz. 2025 sonuna kadar güneş enerjisinde toplam 300 megavat kurulu güce sahip olmayı planlıyoruz. İzmir Karadağ’da, yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonun yıllık tüketimini karşılayacak üretim kapasitesine sahip, 18 megavat büyüklüğünde 6 türbinli rüzgâr enerji santralımız var” dedi.

6 AYDA 3.2 MİLYAR TL KÂR

MURAT Erkan, genişleyen müşteri bazı, dijital servisler ve techfin faaliyetlerinin katkısıyla Turkcell’in ikinci çeyrekte istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü bir yıl içinde 1.4 milyon yeni müşteri kazandığını söyledi. Turkcell’in grup gelirleri yıllık bazda yüzde 73.5 büyüyerek 21.7 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 89.3 oranında artarak 9.5 milyar TL oldu. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.1 artışla 3.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Dijital servis ve çözümler, dijital iş servisleri ve techfin gibi stratejik odak alanlarında büyüme ivmesi yakaladıklarını vurgulayan Erkan, “2023’ün ikinci yarısında da sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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FREKANS İHTİYACIMIZ YOK

GEÇTİĞİMİZ günlerde Vodafone Türkiye yöneticileri 5G’ye geçiş sürecinde, 700 MHz’lik boş frekansın operatörlerin kullanıma sunulmasını talep etmişti. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan rekabet vurgusuyla bu öneriye karşı çıkarak, “Bizim öyle bir talebimiz yok, ihtiyacımız da yok. Yatırıma başlarken doğru planlama çok önemli. Planlarımızı ve stratejimizi doğru yaptık şu an kapasitemiz de frekanslarımızda bizim için yeterli. Kimin neye ihtiyacı varsa onu söylüyor ama planlama önemli. Bu frekans deprem anında kullanıma açılmış olabilir ama afet anı ile normal hayatı birbirine karıştırmamak lazım. Afet anında bu frekans açılır ama sonra kapatılması lazım, yoksa rekabet dışı olur” dedi.

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3.5 MİLYAR TL’LİK BAĞIŞ NE OLDU?

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem sonrasında düzenlenen kampanya sürecinde açıkladıkları 3.5 milyar TL’lik bağışın daha önce KAP’ta bildirdikleri gibi onay için genel kurulda gündeme geleceğini anımsatan Erkan, genel kurulun 13 Eylül’de gerçekleşeceğini aktardı. Olası bir Marmara depremiyle ilgili de yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Erkan, “7.5 şiddetindeki depreme kadar planlar yapıyoruz. Her türlü senaryolar üzerine çalışıyoruz. Biz Marmara depremine ilişkin planlarımızı bölgede çalışan arkadaşlarımıza ulaşamayacağız kurgusuyla yapıyoruz. Binalara baz istasyonu kurmayalım peki tamam. O zaman kule yapmamız lazım. Hatay depreminde bölgedeki 1200 kulemizden sadece 1’i hasar gördü. İstanbul’da 2700 adet kule yapmamız lazım. Bunları nereye koyacağız” diye konuştu.

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KKTC’YE 4.5G EYLÜLDE GELİYOR

GENEL Müdür Murat Erkan Turkcell’in davetlisi olarak geldiğimiz KKTC’de, eylül ayında gerçekleştirilecek lansman ile KKTC’yi 4.5G teknolojisi ile ilk defa Kuzey Kıbrıs Turkcell’in buluşturacağını açıkladı. Erkan, “Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de en yüksek hızı, en son teknolojileri Turkcell Grup olarak biz sunacağız. Rakiplerimize oranla daha fazla frekans genişliği, daha fazla 4.5G kapasitesi ve daha yüksek hızla hizmet vereceğiz” dedi.