Beyaz yakalılar yazın harcayacak kışın duracak

Şimdi özellikle iş dünyasına yılın kalanıyla ilgili çok önemli tüyolar vereceğim. Hemen maddeler halinde paylaşayım:

Perakende sektöründe sorunlar gözledik. Mart, nisan ve mayısta stok oluşturdular ancak karları düşük kaldı. Ancak yaz tatili ile birlikte özellikle beyaz yakalılarda bir hareket bekliyoruz. Beyaz yakalılar üzerlerindeki gerginliği atmak için yazın olması gerekenden daha fazla borçlanarak para harcayacaklar.

Yazın bol para harcayan beyaz yakalılar çocuklarının okula dönüş zamanında da fren yapmayacak yine para harcayacaklar. Dolayısıyla perakende için okula dönüş ayları da iyi geçecek.

Markaların asıl problemi kasım ve aralık ayları olacak. Bu aylar indirim yaptıkları ve asıl para kazandıkları dönemler olurdu. Ancak bu yıl oraya ilgi bayağı bir düşmüş gibi görünüyor. Tüketiciler, özellikle de beyaz yakalılar “Yazın para harcayacağım, döndüğümde çocuğuma harcayacağım ama kasım, aralıkta harcamayacağım” diyor.

Markaların biraz paniği var, bu da bize iş olarak dönüyor. Globale, yani dünyada olup bitenlere öylesine takılmışlar ki aslında kendi ülkemizde olup biteni ıskalamışlar.

“Markalarımızın elinde eski bilgiler var. Mesela Türkiye’de geniş aileler var. Her hanede 3 çocuk var vs. Ama şimdi biz bakıp söylüyoruz. Artık geniş aile kalmadı. Yüzde 12’ye düştü. Mikro aileler 26 milyon hanenin yüzde 40’ını oluşturuyor. Anne, baba, tek çocuk. 2.6 milyon bekar anne var. Bekar anneler ne ister? Tek kişinin yaşadığı hane sayısı 5.2 milyon. Dolayısıyla tek kişilik hanelerde nasıl bir tüketim olur? Markalarla nasıl ilişki kurarlar, benimle nasıl ilişki kuracak? Ya da şu an evli ama çocuğu olmayan çiftler toplam hanelerin yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Evlenip de çocuk sahibi olmayan ya da çok geç çocuk sahibi olmayı planlayan kitle ne ister?

Türkiye’nin korkunç hızla yaşlanma süreci var. 3 çocuk 1’e düşünce Türkiye Avrupa’nın en hızlı yaşlanan ülkelerinden birisi haline geldi. Şimdi bütün markalar fark etti ki orta yaş (38-50) çok kritik hale geldi. Şimdi herkes bu yaş grubuyla nasıl ilişki kuracağının peşinde. 550 bin evliliğin 188 bini boşanmayla bitiyor. Özetle biz dünyayı konuşurken Türkiye’yi kaçırdık. Sorunlarımız var ama fırsatlarımız da çok.

EY MARKALAR! ARTIK TARİH TEKERRÜR ETMİYOR

VERİ teknolojileri şirketi FutureBright Group’un kurucusu Akan Abdula artık kendilerini araştırma şirketi olarak tanımlamadıklarına dikkat çekti ve devam etti:

“Biz artık veri teknolojileri şirketi olarak tanımlıyoruz kendimizi. Eskiden olaylar olduktan sonra anlamlandırmaya çalışıyorduk. Örneğin marka mayıs ayının datasını bize getiriyordu. Bunu bir anlamlandır diyordu. O mantık şöyle çalışıyordu. Tarih tekerrür edecek. Ancak dünya o kadar hızlı değişiyor ki artık tekerrür etmiyor.”

Bu nedenle markaların artık kendilerinden tahminde bulunmalarını istediğine dikkat çeken Abdula, artık bunun da işe yaramayacağı belirtip önemli bir saptamada bulundu:

“Tahminde bulunmak da artık çok zor. Çünkü Trump’ın iki dudağına bakıyoruz. Neyi nasıl tahmin edelim. Artık anlık data işleyecek bir teknolojiye gidiyoruz. Algoritmayı markaya öyle bir özel yazacaksın ki hangi kaynağı, hangi dataları, nasıl takip ettiği bilecek. O algoritma sana anlık olarak bilgi verecek. Yani diyecek ki, şimdi altının fiyatı düşüyor, bu sana, senin müşterine şöyle yansıyacak.”





BIRAKTIĞIMIZ İZLERDEN ALGORİTMA OLUŞUYOR

MARKALARA özel algoritmalar geliştirmeye çalıştıklarını belirten Abdula yapay zekânın bu kadar işin içinde olduğu bir dönemde bazen soru sormaya bile gerek kalmadığını söyledi ve devam etti:

“Bıraktığınız izlerden size benzer 10 bin kişinin bir tahmin algoritmasını oturtabilirsek zaten davranışlarınızdan bir sonraki adımda ne adım atacağınızı tahmin edebiliyoruz. Son 20 yıldır büyük veri zaten var. Ancak bu veriyi işleyecek teknolojinin hızı verinin büyümesiyle orantılı değildi. Yapay zekâ ile büyüyen veriyi yakaladık. Biz üçüncü olarak sosyal bilimleri de işin içine katıyoruz. Datayı sosyal bilimlerle harmanlıyoruz. Yapay zeka geldi insan önemsiz değil. İnsanın en önemli olduğu dönemdeyiz.”

Teknolojiden anlayan ama duyguyu da teknoloji ile harmanlayabilecek insanları işe aldıklarını belirten Abdula, “Örneğin bekar anneler datasını masaya koyduğumda işin içine duyguları katmam, psikolojisini anlamam, sosyal coğrafyayı anlamam, sosyal bilimlerle harmanlamam çok önemli. Bunu makineler yapamıyor” diye konuştu.