Belçika başbakanı nasıl Galatasaraylı oldu

İngiltere veliaht prensi William, Galler’de karşılaştığı bir Real Madrid taraftarına şöyle sesleniyor:

“Az önce şurada Galatasaray formalı biriyle tanıştım. Burası nasıl Galler.”



Bir Galatasaraylı olarak ard arda gelen şampiyonluklara ne kadar çok sevindiysek kulübümüzün dünyadaki bilinirliğinin her geçen gün artmasına da o kadar çok seviniyoruz.

Bunda Şampiyonlar Ligi’nin etkisi ne kadar varsa en az onun kadar Galatasaray’da forma giyen yabancı futbolcuların da o kadar var. Bunlardan biri de Belçikalı Dries Mertens...

Dün Galatasaray Lisesi’nin önemli bir misafiri vardı: Belçika Bölgesel Başbakanı Boris Dillies.

Galatasaray Lisesi, Üniversitesi ve Kulübü’nün ortak ev sahipliğinde düzenlenen törende Başbakan Dillies Belçika’da son dönemde Galatasaray’a duyulan sempatiden bahsettiği bir konuşma yaptı ve kendisinin takım tutmadığını belirtti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu fırsatı kaçırmadı ve forma hediye ettiği Dillies’e bundan sonra Galatasaraylı olmayı teklif etti. Dillies teklifi alkışlar eşliğinde kabul ederken ekledi: “Umarım bizim takımlarla başım belaya girmez.”

Dillies, gerçekten Galatasaraylı olur mu bilmiyorum. Ancak futbolun sihirli bir yönü var. Bizler Arda Güler’li Real Madrid’e, Arda Turan’lı Shakhtar Donetsk’e nasıl bir sempati duyuyorsak ülkemizde başarılı olan sporcular da önemli birer elçi görevi görüyorlar.

‘BÜYÜK POTANSİYEL VAR’

Dün DEİK’in Türkiye-Belçika İş Forumu’nun düzenlediği toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın verdiği rakamlar ve hedef ortada:

“Türkiye-Belçika ticaret hacmi 2025’te 9.3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmaya kararlıyız. Türkiye’deki Belçika yatırımları yaklaşık 5 milyar dolara ulaşırken, Belçika’daki Türk yatırımları 750 milyon dolara yaklaştı.”

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot’un sözleri de önemli: “Belçika ve Türkiye’nin bazı sektörlerde tamamlayıcı nitelikte güçleri bulunuyor. Enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin işbirliği için büyük bir potansiyel var.”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise aynı etkinlikte “Savunma alanında daha derin bir işbirliği yapılması artık sadece mantıklı değil, aynı zamanda acildir” dedi.

Son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği’nin tekrar birbirine yaklaştığına yönelik önemli emareler var.

Ekonomik deyin, savunma deyin ne derseniz deyin iki tarafın işbirliğinden kuvvet doğacağına şüphe yok. En büyük engelin önyargılar olduğuna da...

İşte önyargıları ortadan kaldırabilecek unsurlardan biri de spor. Dün Galatasaray Lisesi’nde şahit olduğumuz kahkahalar bunun en büyük kanıtıydı.

‘GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNE İNANIYORUZ’

GALATASARAY Lisesi’ndeki törene DEİK Türkiye Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar da katıldı. Kendisinden Belçika Kraliçesi Mathilde’nin tarihi ziyaretini değerlendirmesini istedim. Şunları söyledi:

“Belçika, özellikle savunma, sağlık ve lojistik alanlarında oldukça gelişmiş bir ülke konumunda. Türkiye’nin de savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını düşündüğümüzde, bu alanda Belçika ile güçlü işbirlikleri kurulacağına inanıyoruz. Ben özellikle savunma sanayisini önemli bir büyüme alanı olarak görüyorum. Bunun yanında sağlık alanındaki yazılımlar ve diğer teknolojik işbirlikleri konusunda da görüşmeler gerçekleştiriliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 15 milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyorum.”