Beklentileri aştı hedefleri güncelledi

Turkcell’in Google Cloud ile hiper veri merkezi anlaşmasının duyurulduğu San Francisco’da bir basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, 2025’in 3’üncü çeyrek sonuçlarını ve beklentilerini açıkladı. Koç, 2025’i yatırım yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, “Dokuz ayda çok başarılı bir performans sergiledik. Bu güçlü sonuçlar doğrultusunda, 2025 yılına ilişkin öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik” ifadelerini kullandı.

Bu hedefleri ise şöyle özetledi:

“Gelir büyümesi beklentimizi, veri merkezi ve bulut gelirlerinde öngördüğümüz yaklaşık yüzde 43’lük büyüme ile yaklaşık yüzde 10, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 42-43 aralığı olarak güncelliyoruz. Operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı hedefimizi de yaklaşık yüzde 23 seviyesine revize ediyoruz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize değer katan ürün ve hizmetleri artırırken, 5G teknolojisinin açacağı yeni fırsatlara odaklanacağız.”

39 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Yılın 3’üncü çeyreğindeki güçlü finansal ve operasyonel sonuçları ülkemizin dijital geleceği için bir dönüm noktası olan 5G yetkilendirme ihalesindeki başarımızla taçlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. 16 Ekim’de gerçekleşen ihalede, bir operatörün alabileceği en yüksek kapasite olan toplam 160 MHz frekans hakkını elde ederek liderliğimizi bir kez daha tescilledik” dedi.

Koç’un verdiği üçüncü çeyrek verilerine birlikte bakalım... Üçüncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışıyla şirketin toplam mobil abone sayısı 39 milyonu aştı. Koç, “Ana iş kolumuzdaki performansın yanı sıra techfin ve veri merkezi gibi stratejik odak alanlarımızdaki güçlü büyümenin desteğiyle, konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.2 artarak 59.5 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

BULUT GELİRLERİ YÜZDE 51 BÜYÜDÜ

Veri merkezi ve bulut işini stratejik alan olarak belirlediklerine dikkat çeken Koç, bu alandaki faaliyetlerini şöyle anlattı:

“Bugüne kadar bu iki alana toplam 545 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Pazar lideri olduğumuz veri merkezi ve bulut işimizde, yeni nesil veri merkezlerimizin aktif kapasitesi, bu çeyrekte 8.4 MW artarak 50 MW’a ulaştı. Toplam veri merkezi ve bulut gelirlerimiz ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüme kaydetti. Öte yandan San Francisco’da çok önemli bir işbirliğine imza attık. Google Cloud ile yaptığımız anlaşmayla Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kuracağız. İşbirliğimiz Turkcell’in Türkiye’nin dijital dönüşümündeki lider rolünü bir kez daha ortaya koydu. Anlaşma kapsamında kuracağımız veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Google Cloud ile güçlerimizi birleştirerek ülkemizde yapay zekâ odaklı inovasyonların önünü açacağız.”

NET KÂR 5.4 MİLYAR TL

Turkcell Genel Müdürü Koç’un üçüncü çeyreğe ilişkin paylaştığı finansal sonuçlar şöyle devam etti:

“Güçlü gelir performansımıza eşlik eden disiplinli maliyet yönetimimiz sayesinde FAVÖK (2) yüzde10.5 büyüyerek 26.2 milyar TL’ye yükseldi. Kaydettiğimiz yüzde 43.9 FAVÖK marjı ile güçlü operasyonel kârlılığımızı yılın üçüncü çeyreğinde de koruduk. Net kârımız ise 5.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sabit segmentte fiber odağımızı bu çeyrekte de devam ettirdik. Nette 33 bin yeni aboneyi Turkcell fiber kalitesiyle buluştururken, diğer operatörlerin altyapıları üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlarla birlikte toplam fiber abone sayımızı 55 bin artırdık. Üçüncü çeyrekte sabit genişbant alt yapısına yapılan yatırımların hızlanmasıyla 107 bin yeni haneye daha fiber erişimi sağladık ve toplamda 6.2 milyon haneye uçtan uca fiber servisimizi sunabilir hale geldik.

100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerimizin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payının yüzde 52’yi aşması, bireysel fiber aboneler içindeki 12 ay taahhütlü abone oranının yüzde 88’e yükselmesi ve gerçekleştirdiğimiz fiyat düzenlemeleri sayesinde bireysel fiber ARPU üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 17.3 büyüdü.”