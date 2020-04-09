Bedava maske dağıtımı için önerimdir

Koronavirüs daha Türkiye sınırlarının içine girmeden Hürriyet’te maske konusunu gündemde tutmaya başladık.
28 Şubat’ta Vatandaşın Ekonomisi köşesinde maske ihracatına dikkat çektik. Türkiye’de ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına acilen maske stoklarını gözden geçirmemiz gerektiğini, maske ihracatını Çin ve Rusya gibi yasaklamak gerekebileceğini hatırlattık. 11 Mart’ta maske ihracatı yasaklandı.
Daha sonraki haber ve yazılarımızda 30 kuruşluk maskelerin 4-5 TL’ye satıldığını, karaborsa algısı yüzünden başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte maske bulmanın güçleştiğini belirttik. Sonrasında iş dünyası maske üretimi için seferber oldu, devlet de üretim sürecini kontrol altına aldı. Açıklamalar ardı ardına geldi. Türkiye’nin koronavirüs salgınını önlemek için kritik hale gelen maske stokları ve üretimi yeterli seviyede. Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan maskenin artık para ile satılmayacağını “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir” sözleriyle duyurdu. Bugün e-devlet üzerinden talepte bulunanlara PTT kanalıyla maske ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ancak görülüyor ki hem talep hem de dağıtım bir süreç alıyor. Oysa maske her ihtiyaç duyanın ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceği konumda olmalı. Üstelik kritik bir ürün haline gelmesi nedeniyle tüm sürecin de kontrol altında olması gerekli.
BEDAVA MASKEYE KOLAY ULAŞIM İÇİN 14 ADIM:
Hem PTT üzerindeki dağıtım yükünü azaltmak hem de dileyenlerin anında maskeye ulaşması için bir önerim olacak. Bakın nedir adım adım anlatayım...
1) Sağlık Bakanlığı UTS (Ulusal Takip Sismeti) onaylı üretilen tüm maskeleri kendi alıyor. Üretim süreci takip altında.
2) Sağlık Bakanlığı anlaşmalı olduğu eczane ve medikal marketlere ücretsiz maske verir.
3) Türkiye’deki vatandaşların tamamı vatandaşlık numarasıyla SGK sistemine kayıtlı. (SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı vs.)
4) Türkiye’deki eczane ve medikal marketlerin çok büyük bir bölümü SGK ile anlaşmalı konumda.
5) SGK ile anlaşmalı kurumlar ilaç ve medikal ürünleri vatandaşa veriyor. Bu ürünlerin bir bölümü ücretsiz bir bölümünden fark alınıyor.
6) Eczane SGK kapsamında kendine gelen vatandaşa verdiği ürünü SGK sistemine giriyor.
7) SGK sistemi vatandaşa adet bazında tanımlı üründen daha fazlasını vermiyor.
8) Devlet vatandaş başına günlük, haftalık veya aylık maske kotası belirleyebilir.
9) Kayıtlar aile bazında da düzenlenebilir.
10) İhtiyaç duyan kişi SGK ile anlaşmalı kuruluşa gider, vatandaşlık numarasıyla kendisi ve aile üyeleri için belirlenen miktardaki maskeyi ücretsiz alır.
11) Bakanlık isterse bu kuruluşlara başka ürünlerde olduğu gibi kuruş bazında hizmet bedeli öder veya ödemez.
12) Hiç kimse SGK’nın kendisine belirlediği kotadan daha fazla maskeyi alamaz, sistem buna müsade etmez.
13) E-devlet üzerinden talep ve PTT üzerinden dağıtım sürer ancak PTT üzerindeki yük hafifler.
14) İhtiyaç halinde vatandaşın anında ücretsiz maske alabileceği alternatifler çoğalır.
ECZANE VE MEDİKALLERE STANDART VİRÜS ÖNLEMİ
Koronavirüsün eczaneler ve medikal marketler üzerinden yayılmaması için ciddi önlemler alınıyor. Birçok eczanede 1 metre mesafe kuralı, içeriye tek müşteri alınması, kapıya banko koyulması ya da ‘pencere servisi’ yöntemi uygulanıyor. Bu konu çok önemli. Eczane ve medikal marketlerin hasta vatandaşların kesişim noktası olduğunu unutmamız gerekiyor. Önlemler konusunda bir standart oluşturulması, bu önlemlerin denetlenmesi hem eczane ve medikal çalışanlarını hem de vatandaşı koruyacaktır.
Bedava maske dağıtımı için önerimdir
Koronavirüs daha Türkiye sınırlarının içine girmeden Hürriyet’te maske konusunu gündemde tutmaya başladık.
28 Şubat’ta Vatandaşın Ekonomisi köşesinde maske ihracatına dikkat çektik. Türkiye’de ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına acilen maske stoklarını gözden geçirmemiz gerektiğini, maske ihracatını Çin ve Rusya gibi yasaklamak gerekebileceğini hatırlattık. 11 Mart’ta maske ihracatı yasaklandı.
Daha sonraki haber ve yazılarımızda 30 kuruşluk maskelerin 4-5 TL’ye satıldığını, karaborsa algısı yüzünden başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte maske bulmanın güçleştiğini belirttik. Sonrasında iş dünyası maske üretimi için seferber oldu, devlet de üretim sürecini kontrol altına aldı. Açıklamalar ardı ardına geldi. Türkiye’nin koronavirüs salgınını önlemek için kritik hale gelen maske stokları ve üretimi yeterli seviyede. Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan maskenin artık para ile satılmayacağını “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir” sözleriyle duyurdu. Bugün e-devlet üzerinden talepte bulunanlara PTT kanalıyla maske ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ancak görülüyor ki hem talep hem de dağıtım bir süreç alıyor. Oysa maske her ihtiyaç duyanın ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceği konumda olmalı. Üstelik kritik bir ürün haline gelmesi nedeniyle tüm sürecin de kontrol altında olması gerekli.
BEDAVA MASKEYE KOLAY ULAŞIM İÇİN 14 ADIM:
Hem PTT üzerindeki dağıtım yükünü azaltmak hem de dileyenlerin anında maskeye ulaşması için bir önerim olacak. Bakın nedir adım adım anlatayım...
1) Sağlık Bakanlığı UTS (Ulusal Takip Sismeti) onaylı üretilen tüm maskeleri kendi alıyor. Üretim süreci takip altında.
2) Sağlık Bakanlığı anlaşmalı olduğu eczane ve medikal marketlere ücretsiz maske verir.
3) Türkiye’deki vatandaşların tamamı vatandaşlık numarasıyla SGK sistemine kayıtlı. (SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı vs.)
4) Türkiye’deki eczane ve medikal marketlerin çok büyük bir bölümü SGK ile anlaşmalı konumda.
5) SGK ile anlaşmalı kurumlar ilaç ve medikal ürünleri vatandaşa veriyor. Bu ürünlerin bir bölümü ücretsiz bir bölümünden fark alınıyor.
6) Eczane SGK kapsamında kendine gelen vatandaşa verdiği ürünü SGK sistemine giriyor.
7) SGK sistemi vatandaşa adet bazında tanımlı üründen daha fazlasını vermiyor.
8) Devlet vatandaş başına günlük, haftalık veya aylık maske kotası belirleyebilir.
9) Kayıtlar aile bazında da düzenlenebilir.
10) İhtiyaç duyan kişi SGK ile anlaşmalı kuruluşa gider, vatandaşlık numarasıyla kendisi ve aile üyeleri için belirlenen miktardaki maskeyi ücretsiz alır.
11) Bakanlık isterse bu kuruluşlara başka ürünlerde olduğu gibi kuruş bazında hizmet bedeli öder veya ödemez.
12) Hiç kimse SGK’nın kendisine belirlediği kotadan daha fazla maskeyi alamaz, sistem buna müsade etmez.
13) E-devlet üzerinden talep ve PTT üzerinden dağıtım sürer ancak PTT üzerindeki yük hafifler.
14) İhtiyaç halinde vatandaşın anında ücretsiz maske alabileceği alternatifler çoğalır.
ECZANE VE MEDİKALLERE STANDART VİRÜS ÖNLEMİ
Koronavirüsün eczaneler ve medikal marketler üzerinden yayılmaması için ciddi önlemler alınıyor. Birçok eczanede 1 metre mesafe kuralı, içeriye tek müşteri alınması, kapıya banko koyulması ya da ‘pencere servisi’ yöntemi uygulanıyor. Bu konu çok önemli. Eczane ve medikal marketlerin hasta vatandaşların kesişim noktası olduğunu unutmamız gerekiyor. Önlemler konusunda bir standart oluşturulması, bu önlemlerin denetlenmesi hem eczane ve medikal çalışanlarını hem de vatandaşı koruyacaktır.