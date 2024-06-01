Balıkları tüketen yarışma

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Dünyada kabul görmüş her spora saygım var. Şu avcılık ve spor konusu nasıl yan yana geliyor anlayabilmiş değilim. Ama hadi diyelim ki bu da spor, yahu Allah aşkına bu iş, çok değil daha 3 yıl önce müsilajın bastığı, iyileşme sürecinde olan Marmara Denizi’nde mi yapılır?

Bula bula her geçen gün sanayi baskısıyla boğulmasın diye dua ettiğimiz, gözümüz gibi sakındığımız Erdek’i mi buldunuz? Tüm bunları da geçtim, şampiyonanızın zamanlamasını Erdek Körfezi’ndeki tüm deniz canlılarının üreme dönemini kapsayan 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihlerine mi denk getirdiniz? Gerçekten yazıklar olsun.

Bakın konuyu araştırırken buldum. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde bir konuşma yapmış ve Erdek’te düzenlenecek olan zıpkın ile balık avlama şampiyonasının durdurulması için şu sözlerle çağrıda bulunmuş:

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“Marmara Denizi’nin iyileşme sürecinde olduğu bu dönemde, 31 Mayıs ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasındaki etkinliğin bir an önce durdurulması, ileri bir tarihe ertelenmesi, açık denizlerde gerçekleştirilmesi veya gıda olarak tüketilmeyen türler üzerinde yapılması hayati önem taşımaktadır. Müsilaj sorunuyla mücadele ederken, deniz ekosisteminin dengesini korumak adına yumurtlama dönemindeki balıkların spor amaçlı avlanmasının önüne geçilmesi adına gerekli müdahalelerin bir an önce yapılması gerekmektedir.”





VEKİL DURSUN DEDİ

Ne yazık ki Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel’in bu çabası sonuçsuz kalmış. Türkiye Sualtı Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Erdek’te dün başlayan ve bugün bitecek olan Uluslararası Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası’na 19 ülkeden 150’ye yakın sporcu katılmış. Üstelik günler öncesinden Erdek Körfezi’ne konuşlanıp ‘antrenman’ yapmışlar. Tahmin etmek güç değil. Bildiğiniz zıpkınlarla balık ve diğer deniz canlılarına günlerce önceden girişmişler. ‘Sualtı’nı hepimizden çok koruması gereken federasyonun umursamadığı balıkların üreme zamanına sporcuların da saygı göstermediğini tahmin etmek güç değil.

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Kıyılara terk edilmiş, ağaçlara asılmış deniz canlılarını görüp şampiyonaya tepki gösteren bölge halkına hak vermemek yol açılan zarara üzülmemek de elde değil.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonayı ve bölgedeki balık popülasyonu açısından riskleri Bandırma Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Sarı’ya sordum. Şampiyona ile ilgili olarak kendilerinden de görüş istendiğini belirten Mustafa Sarı, “Şu anda avlanan balıklar için üreme dönemi. Büyük balık avlıyorlar. Bunların tam yumurtlama dönemi. Sportif faaliyetler birinin canı, birinin keyfi olmamalı. Bu benim düşüncem. Bu iş illa yapılacak deniyorsa da üreme mevsimi dışında bir dönemde uygun yerde yapılmalı. ‘Bu tür etkinlikler bölgenin tanıtımı için önemli’ diyenler var. Keşke onlar zıpkın yerine fotoğraf makinesini tercih etseler” dedi.

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20 GÜNDÜR BALIK AVLIYORLAR

ZIPKIN şampiyonası öncesi Bandırma yerel yayınlarından Manşet’teki haberlerde şu bilgiler paylaşıldı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye 4 erkek, 4 kadın yarışmacı ile katıldı. Etkinlik Ocaklar ile Marmara Adası’nın güneyinde İlhanlar yakınlarında gerçekleştiriliyor. Türk yarışmacılar 20 gündür yarışmanın yapılacağı bölgedeki balık popülasyonu ile ilgili çalışmalarda bulunuyorlar. Şampiyonaya İtalya, İspanya gibi bu sporda güçlü ülkeler de katılıyor. Türk takımı ise bölgeyi tanımasının avantajından faydalanacak.