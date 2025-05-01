Avrasya Tüneli Paris’te taç giydi

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Toplam güzergâhı bağlantı yolları ile 14.6 kilometreyi buluyor ve Kumkapı ile Koşuyolu arasında yoğun trafikte 100 dakikaya varan seyahat süresini 5 dakikaya kadar indiriyor. Son 8 yılda ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 2 milyar dolar olarak açıklandı.

Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) merkezinde konferans salonundayız. Sahnede OECD Genel Sekreter Yardımcısı Mary Beth Goodman var. Şunları söylüyor:

“Kaliteli altyapı, insanların yaşamlarını iyileştirmek, ekonomik fırsatlara erişimi artırmak ve refahı geliştirmekle ilgilidir. Kaliteli altyapı yatırımlarını tanımlayan temel ilkeler, 2019 yılında Japonya’nın dönem başkanlığında G20 tarafından ortaya kondu. Blue Dot Network ise bu ilkeleri proje düzeyinde sertifikasyona dönüştürdü. BDN sertifikasını alan projeler, yerel topluluklar üzerindeki olumlu ve dönüştürücü etkileri, ekonomik kalkınmaya katkıları ve istihdam yaratmalarıyla öne çıkıyor. Bu projeler arasında, Avrasya Tüneli de yer alıyor. Bu proje, ulaşımı geliştirerek verimliliği artırıyor ve her yıl yolculara 23 milyon saatlik zaman tasarrufu sağlıyor. Türkiye, ilk BDN sertifikasını alan ülke olma ayrıcalığına sahiptir.”

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MAVİ NOKTA AĞI

Evet, topluma ve çevreye sağladığı faydayla dünyada da parmakla gösterilen projeler arasında yer alan Avrasya Tüneli, OECD ‘Mavi Nokta Ağı’ (Blue Dot Network) sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı ve Paris’te taç giydi.

Mavi Nokta Ağı, dünya genelinde kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir girişim. Avrasya Tüneli, programın ‘açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini destekleyen ve finansal, sosyal, çevresel açıdan sürdürülebilir olma’ şartlarını yerine getirerek dünyada bu sertifikayı alan ilk ulaştırma projesi oldu. Böylece ülkemizden de ilk defa bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı. 24 Nisan’da düzenlenen törende Blue Dot Network (BDN) Genel Sekreteri Edwin Lau, sertifikayı Yapı Merkezi ve Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu’na takdim etti.

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DÜNYADA DÖRT PROJE

Mary Beth Goodman’ın yanı sıra BDN Genel Sekreterliği Başkanı Edwin Lau ve OECD İsviçre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Catherine Cudre-Mauroux’un da konuştuğu OECD’deki törende dünyadaki dört proje sertifika aldı. Türkiye’den Avrasya Tüneli’nin yanı sıra, Brezilya’daki Aguas Do Rio, Palau’daki İkinci Denizaltı Kablo projesi ve Kolombiya’daki El Dorado Havalimanı da süreci başarıyla tamamlayan projeler oldu.





Paris’te OECD merkezinde gerçekleştirilen törene Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ ve OECD Güney Kore Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sangdae Choi, ATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, Avrasya Tüneli CFO’su Sidem Yavrucu Demircan, OECD ve BDN Genel Sekreterliği yetkilileri ve sertifikalı altyapı projelerinin temsilcileri katıldı.

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TÜRKİYE’NİN STANDARDI TESCİLLENDİ

YAPI Merkezi’nin davetlisi olarak gittiğimiz Paris’teki törende Barış Arıoğlu da bir konuşma yaptı ve şunları söyledi:

“BDN Sertifikası, yalnızca Avrasya Tüneli için değil, Türkiye’nin proje geliştirme kapasitesine yönelik de önemli bir takdir niteliğindedir. Kamu kurumlarından yüklenicilere, alt yüklenicilere ve malzeme üreticilerine kadar bu başarı, ülkemizin uluslararası standartlara uyum sağlayabildiğinin somut göstergesidir. Böylesine büyük projeleri ülkemizde hayata geçirmenin yanında uluslararası ölçekte tanıtma görevini üstlenmenin gururunu yaşıyoruz.”

Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür eden Arıoğlu, OECD tarafından verilen sertifika ile Türk mühendislerinin imzası olan projenin yüksek standarttaki uygulamalarının uluslararası ölçekte tescillendiğine de dikkat çekti.









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DÖRT YILLIK SÜRECİN MEYVESİ

AVRASYA Tüneli Projesi için BDN sertifikasyonu ile ilgili süreç 2021 yılında başladı. Tünel, OECD tarafından Mavi Nokta Ağı sertifika programı kapsamında önce pilot proje seçildi. BDN sürecini Başar Arıoğlu başlatırken projenin kaptanlığını ise Avrasya Tüneli Kurumsal İlişkiler Kıdemli Müdürü Ceren Alaca Bayındır üstlenmiş. Bayındır, “Mavi Nokta Ağı sertifikasyon süreci bizler için çok öğretici oldu, sonunda sertifikayı alan dünyadaki ilk proje olmak ise çok gurur verici. Böylelikle, projenin konseptten operasyona tüm süreçlerindeki titizlik uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu” dedi.

BAKAN URALOĞLU: 8 YILDA EKONOMİYE 2 MİLYAR DOLAR KATKI



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Avrasya Tüneli’nin Mavi Nokta Ağı Sertifikası’nı alması sonrasında bir açıklama yaptı. Avrasya Tüneli’ni, 20 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığını hatırlatan Uraloğlu tüneli bugüne kadar tüneli 155 milyon aracın kullandığını açıkladı. Uraloğlu tünelle ilgili bazı verileri de şöyle paylaştı:









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* “Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına sekiz yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak, ülke ekonomisine 2 milyar dolarlık katkı sağladı.

* Sadece 2024’te zaman, yakıt, kaza maliyeti ve emisyon tasarrufları sayesinde 445 milyon dolarlık ekonomik fayda elde ettik.

* Avrasya Tüneli’nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde işletme ve bakım binası ile Asya havalandırma ve trafo binalarında yıllık 322 bin 880 kilovat saat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali çalışmaları tamamlanarak devreye alındı.

* 546 panel, 5 inverter ve 280 güç optimizerinin bulunduğu güneş enerji santralinin yıllık üretimi ile Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bu sayede hem enerji temiz kaynaklardan sağlanıyor hem de yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eşdeğer yıllık 210 ton karbon emisyonunun azaltılmasına da destek veriyor.”