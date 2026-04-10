Araştırmacı gazeteci Bitcoin’in kurucusunu nasıl deşifre etti

Bu sözlerin sahibi John Carreyrou, son yılların en büyük araştırmacı gazetecilik olayını önceki gün New York Times’ta patlattı. Carreyrou’nun, Dylan Freedman’ın katkılarıyla hazırladığı haber, 17 yıldır sır gibi saklanmayı başaran Bitcoin’in gizemli kurucusunun bulunduğunu öne sürüyordu. John Carreyrou bir yıllık titiz bir çalışmanın sonunda Satoshi Nakamoto kod adlı Bitcoin kurucusunun aslında Adam Back olabileceğine dair güçlü işaretler bulunduğunu yazdı.

HBO BELGESELİNDEKİ SAHNE

Her şey 18 ay önce Carreyrou’nun HBO’da izlediği Bitcoin’in kurucusunun kim olabileceğine ilişkin bir belgeselle başlamıştı. Carreyrou meslek hayatı boyunca birçok yalancıya rastlamış, onların davranışlarını anlama konusunda uzmanlaşmış ve kendini geliştirmişti. Belgeselde Back’in tavrı, kaypak bakışları, garip kıkırdaması, sol elinin ani hareketi ona şüpheli gelmişti. O sahneyi tekrar tekrar izleyip kararını verdi: Satoshi Nakamoto kod adlı Bitcoin’in kurucusunun peşine düşecek ve kimliğini deşifre etmeye çalışacaktı. İlk şüpheli ise Adam Back’ti.

Carreyrou’nun araştırma yöntemleri ve Adam Back iddiasının temel dayanaklarını biraz sonra ayrıntısıyla aktaracağım ama Bitcoin’in finansal piyasalar açısından önemine kısaca değinmemde fayda var.

BITCOIN NEDEN ÖNEMLİ

Bitcoin’in toplam piyasa değeri 1–1.3 trilyon dolar arasında, döneme göre dalgalı bir seyir izliyor. Bu büyüklük, birçok ülkenin GSYH’sini aşacak seviyede. Maksimum üretilecek Bitcoin 21 milyon adet olarak açıklandı. Şu ana kadar çıkarılan miktar 19.5 milyon civarında. Kalan 1.5 milyon Bitcoin’in 2140 yılına kadar piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Yani kıt bir parasal varlıktan bahsediyoruz.

Satoshi Nakamoto’nun elinde olduğu düşünülen Bitcoin miktarı ise 1 milyon adet civarı. Yani yaklaşık 60–70 milyar dolarlık bir servetten bahsediyoruz. Bu yüzden Nakamoto’nun kimliği ve elindeki Bitcoin’ler piyasa açısından da kritik önemde.

İDDİANIN EKSİK HALKALARI

ADAM Back daha önce defalarca “Satoshi Nakamoto değilim” açıklaması yapmıştı ama Carreyrou’nun yeni delil ve iddiaları büyük ses getirdi. Bitcoin’in kurucusunun kimliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Her ne kadar Nakamoto’nun kimliği kesin olarak doğrulanmadıysa da tüm projektörler şimdi Adam Back’e yönelmiş durumda. Carreyrou’nun çalışması doğrudan kanıt değil, “olasılık zinciri” üzerine kurulu. İddiayı daha da güçlendirecek imzalı bir belge ya da kriptografik doğrulama olmaması iddianın eksik halkaları olarak gösteriliyor.

CARREYROU ADAM BACK’E BÖYLE ULAŞTI

BASINA yansıyan açıklamalara göre John Carreyrou, Nakamoto’yu deşifre etmek için şöyle bir çalışma sistemi izledi:

1- Teknik iz sürme: Bitcoin’in altyapısındaki fikirlerin kökenine indi. Özellikle Adam Back’in geliştirdiği Hashcash ile Bitcoin’in proof-of-work mekanizması arasındaki bağlantıyı detaylı analiz etti. “Bu sistemi kurabilecek kişi kim” sorusundan hareket etti.

2- Erken dönem yazışmalar ve arşiv taraması: 2000’lerin başındaki kriptografi e-posta listeleri, forumlar ve teknik tartışmaları inceledi. Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen metinler ile Back’in yazışmaları arasında dil kullanımı, teknik yaklaşım, problem çözme tarzı gibi benzerlikleri aradı.

3- Zaman çizelgesi eşleştirmesi: Nakamoto’nun aktif olduğu dönemlerle Back’in faaliyetlerini üst üste koydu. Kritik nokta Bitcoin whitepaper (2008) ve ilk yazışmalardı (2008–2010). Bu dönemlerde Back’in hem teknik olarak aktif hem de aynı konulara yoğunlaşmış olduğunu gösterdi.

4- Kaynak görüşmeleri (insider + uzmanlar): Kriptografi topluluğundan isimlerle konuştu.

“Bu işi kim yapmış olabilir” sorusuna sektör içinden görüşler topladı. Back’in adı, bu çevrelerde sıkça geçen adaylardan biri olarak öne çıktı.