Altını üstünü iyi düşünün!

BofA stratejistleri, altın için geliştirdikleri özel Balon Riski Göstergesi’nin 0.9 seviyesinin üzerine yaklaşmakta olduğunu belirtmiş ve “Altın fiyatlarındaki risk algısı giderek artarken, yatırımcıların her iki yönde de sert fiyat hareketlerine hazırlıklı olması gerekiyor” demişler.

Altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli maden fiyatları son dönemde çılgın gibi yükseliyor. Kiminle karşılaşsak, sohbet etsek söz dönüp dolaşıp altın fiyatlarına geliyor. Ben böyle dönemlerden hep korkarım. Hiçbir hisse senedi, döviz kuru ve emtia sonsuza kadar yükselmez. Üstelik böyle yükselişlerin arkasından hızlı düşüşler görürüz. Düşüş dalgasının ne zaman ne şekilde başlayacağını kimse bilmez ama geçmişte bu tür varlık fiyatlarının yükselişi sonrasında panik dalgası yaşandığını çok gördük. ‘Ne var bunda, zaten çok yükseldi, düşüş olursa kârdan gider’ diyenlerinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Ancak sözüm hâlâ borç bulup ya da elindeki başka varlıkları satıp altına yatırıp zengin olmanın hayalini kuranlara... Aman dikkat edin!

‘HIZLI ARTIŞIN HIZLI DÜŞÜŞÜ DE OLUR’

Şu anda altında görülen yüksek kâr hâlâ kâğıt üzerinde. Siyasi riskler, savaş tamtamları ile sert bir talep dalgası gördük. Bu talep altın, gümüş başta olmak üzere fiyatları hızla yukarı taşıdı. Yükseliş daha da sürebilir. Ancak bittiği noktada büyük yatırımcıların sert satışları ile karşılaşabiliriz. Hızlı yükselişin hızlı düşüşü de olabilir ve yüksek maliyetten altın alan yatırımcılar satış fırsatı bile bulamadan büyük zararlarla karşılaşabilir.

BALON VE KÖPÜK TARTIŞMALARI

Hürriyet okurları çok şanslı. Zeynel Balcı yıllardır okurlarımıza adeta ‘erken uyarı’ niteliğinde piyasa yazıları yazıyor. Geçtiğimiz günlerde yazar kadromuza dahil olan İslam Memiş ise özellikle altın ve kıymetli madenler konusunda tartışmasız Türkiye’nin en önemli kalemlerinden biri. Dün BofA ve diğer kuruluşların değerlendirmelerini her ikisine de sordum. Özetlerini aktarıyorum...

Zeynel Balcı, son günlerde İran kaynaklı jeopolitik riskler ve dolardaki zayıflamanın kıymetli madenlerde çıkışa ivme kazandırdığına dikkat çekti ve devam etti: “Gümüş için güçlü talep, zayıf arz konusu bir süredir dillendiren bir durum. Geçen yılın getiri şampiyonu altın ve gümüştü. 2026’nın ilk aylarında da benzer görünüm sürüyor. Bu açıdan olumlu fiyatlamanın belli ölçüde yapıldığını söylemek mümkün. Bugün itibarıyla reel ekonomik gerçeklikten çok jeopolitik gelişmeler fiyatlanıyor. ABD’li bazı yatırım bankalarında bazı emtialar için talep zayıflamasından söz edilen raporlar yayınlanmaya başladı. Bu arada balon ve köpük tartışmaları da devam ediyor. Bu açıdan bakılınca balon şiştikçe şişiyor. ABD İran’a bir operasyon yaparsa daha şişebilir ve altın ile gümüş fiyatlarını daha yüksek bir noktada görebiliriz. Bu olasılık var. Ancak her çıkışın bir inişi olacağı, eldeki kuşun daldaki kuştan daha iyi olacağı gerçeğini de hatırda tutmakta yarar var.”

‘TEKNİĞİ VE MANTIĞI YOK’

İslam Memiş ise “Bu manipülasyon çok can yakar” diye girdi söze ve devam etti:

“2026’ya artışla başlayan emtia fiyatları önlenemez, teknik olarak okunamayan, mantık olarak yorumlanamayan bir yükseliş trendinde yoluna devam ediyor. Dünyada bir emtia milliyetçiliği başladı. Ortada aman aman bir şey yokken emtia fiyatları 50 yıl önceki döngüye girdi. Dünyada tüm insanları ‘emtia fiyatları gerilemeyecek’ algısına inandırdılar. İşte tam da bu noktada düşüş yönlü manipülasyon devreye girebilir. Ons altın 50 yılın zirvesi 5 bin 311 dolar, gram altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi 7 bin 663 liraya yükseldi. 1 Ocak’ta ons altın yıla 4 bin 320 dolardan başlamış 28 günde 991 dolar yükseldi. Bu fiyatlar şüphesiz uzun vadede yükselişini sürdürecektir. Çünkü dünyada bir emtia savaşı başladı.

Bu savaşın tarafları ABD-altın, Çin-gümüş, Elon Musk-bakır. Yine şüphem yok ki, bu fiyatlarda sert düşüşler kapıda! Dünyada bir emtia yatırımcısı enkazı olacaktır. Özellikle kısa vadeli alım yapanlar, alım için düşünenler çok dikkat etmeli. Sert düşüşlerde yatırımcının canı yanacaktır.”

Özetlersem... Altında yükseliş pek tabii devam edebilir. ABD Başkanı Trump’tan her gün yeni bir salvo geliyor. Bu gidişle gelmeye de devam edecek. Yükselişin arkasında yüksek talep vardı. Bu talep giderek düşecek. Talep nereye kadar olur, yükseliş nereye kadar sürer? Bunu gerçekten bilen olduğunu, olabileceğini düşünmüyorum.

Fiyatların geldiği seviye artık içinde pek çok riski de barındırıyor. ‘Hesabınızı ona göre yapın’ derim.