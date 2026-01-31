Altında bu 3 riske dikkat

Haberin Devamı

Özellikle borç veya kredi ile ya da evini, arabasını satıp altın almayı düşünenlere şu sözlerle ‘aman dikkat’ demiştim:

“Şu anda altında görülen yüksek kâr hâlâ kâğıt üzerinde. Siyasi riskler, savaş tamtamları ile sert bir talep dalgası gördük. Bu talep altın ve gümüş başta olmak üzere fiyatları hızla yukarı taşıdı. Yükseliş daha da sürebilir. Ancak bittiği noktada büyük yatırımcıların sert satışları ile karşılaşabiliriz. Hızlı yükselişin hızlı düşüşü de olabilir ve yüksek maliyetten altın alan yatırımcılar satış fırsatı bile bulamadan büyük zararlarla karşılaşabilirler.”

Bu konuda Hürriyet yazarları Zeynel Balcı ve İslam Memiş’in görüşlerini de aktarmıştım. Balcı, balon ve köpük tartışmalarının sürdüğünü, balonun şiştikçe şiştiğini belirtmiş “Her çıkışın bir inişi olacağını, eldeki kuşun daldaki kuştan daha iyi olacağı gerçeğini de hatırda tutmakta yarar var” demişti.

İslam Memiş ise “Dünyada tüm insanları ‘emtia fiyatları gerilemeyecek’ algısına inandırdılar. İşte tam da bu noktada düşüş yönlü manipülasyon devreye girebilir” uyarısında bulunmuştu.

Hatta devamında, “Dünyada bir emtia yatırımcısı enkazı olacaktır. Özellikle kısa vadeli alım yapanlar, alım için düşünenler çok dikkat etmeli. Sert düşüşlerde yatırımcının canı yanacak” demişti.

Öyle de oldu. Altın başta olmak üzere kıymetli madenlerde son iki gün çok sert düşüşler gördük. İki günlük değer kaybı gram altında yüzde 10’u, ons altında ise yüzde 12’yi aştı. Gümüşte ise durum daha vahim oldu. İki günlük kayıp yüzde 20›ye yaklaştı.

Anlatmak istediğimiz tam da buydu. Para kendi paranızsa sorun yok. Hele hele altın, gümüş gibi kıymetli madenleri düşük fiyattan aldınız ve hâlâ çok kârdaysanız hiç sorun yok. Sorun nerede? Sürü psikolojisine uyup yükselişin kesintisiz süreceğini düşünüp evini, arabasını satanlarda... Ya da borç, kredi, maaş avansı alıp kısa vadede çok kazanacağını düşünenlerde...

Bir de opsiyon piyasasında kaldıraçlı işlem yapanlar var. Onların iki günlük kaybının çok daha fazla olduğunu da belirtmeliyim.

Bakın, yazının yayınlanması sonrasında özellikle sosyal medyadan ilginç tepkiler aldım. İlginç diyorum, çünkü bir kesim altın ve diğer kıymetli madenlerin fiyatlarının bırakın düşebileceğini, bunu aklından bile geçirmenin yanlış olduğuna kendisini iyice inandırmış durumda.

İşte en tehlikelisi de bu...

Altın ve kıymetli maden fiyatları aşırı ve hızlı yükseldiği için şu 3 riskin her an kapıyı çalabileceğini sakın unutmayın.

1- Düzeltme riski: Fiyat çok hızlı arttığında, yatırımcıların kâr realizasyonu yapma olasılığı artar. Bu da keskin düşüşlere yol açabilir. Bu, kısa vadeli yatırımcılar için risk oluşturur.

2- Belirsizlik riski: Jeopolitik riskler, merkez bankası kararları ve dolar hareketleri gibi dış faktörler yüksek oynaklığı tetikliyor. Bu, fiyatı yukarı itebileceği gibi düşüşe de zorlayabilir.

3- Spekülatif davranış riski: Yatırımcıların ‘daha da yükselecek’ beklentisiyle girip kısa vadede panik

satışı yapması, fiyatlarda aşırı dalgalanma oluşturabilir. (İki gündür örneklerini gördük.)

İPLER TRUMP’IN ELİNDE

ALTININ ons fiyatı kısa süre önce 5 bin 600 dolar ile tarihî rekor seviyelere çıkmıştı. Bu, güvenli liman talebinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu talep devam ederse, bazı analistler daha da yüksek seviyeleri örneğin 8 bin dolarları görebileceğimizi söylüyorlar. Ancak bunun hangi vadede, yani ne zaman olacağını kestirmek güç. Altının ne yöne seyredeceğini büyük oranda ABD Başkanı Donald Trump’ın eylemleri belirleyecek.