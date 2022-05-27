Almanya’da ‘dijital kıyamet’ provası

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Şehrin ortasındaki otelimize yerleşiyoruz. Çalışmak için internete bağlanmak istediğimizde acı bir sürpriz ile karşılaşıyoruz. İnternet çalışmıyor. Resepsiyonu arıyorum. Biraz sonra tekrar deneyin diyor. Ne biraz sonrası! İnternet kesintisi tam iki gün boyunca devam ediyor. Üstelik sadece bizim otelde değil. Kentin birçok noktasında internet kesintisi var. Nedenini soruyoruz, herkes başka bir şey söylüyor.

‘KARTLARIMI KULLANAMADIM’

Devasa ekonomiye sahip Avrupa’nın önde gelen ülkesi Almanya’nın başkenti Berlin’deki gariplikler internetle de sınırlı değil. Bu kez en büyük eczane zinciri Rossman’dayım.

Birkaç vitamin siparişini almaya çalışıyorum. 4-5 vitamin yaklaşık 25 Euro tutuyor. Kasa önünde sıraya giriyorum. Benim önümdekilerin kimi kartını veriyor, sonra nakite dönüyor.

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Nedenini anlamıyorum. Ta ki sıra bana gelinceye kadar.

O da ne. Verdiğim ilk kredi kartı anında reddediliyor. İkinci kartımı takıyorum pos cihazına o da olmuyor. Yanımda nakit yok. Aklıma gelen tüm senaryolar kendi hesaplarımla veya bankamla ilgili sorun olduğuna yönelik.

Önce internet bankacılığı ile kart limitlerimi kontrol ediyorum. Sorun yok. Çaresiz bir başka eczanenin yolunu tutuyorum. Şansızlığım sürüyor. Kartlarım orada da geçmiyor.

Vitaminleri almakta kararlıyım. Bu kez dev zincir DM’deyim. Aynı senaryo tekrar yaşanınca, Türkiye’deki bankamı arıyorum. Hayır hiçbir sorun yok.

SORUN ALMANYA GENELİNDE

Bu kez market yöneticileri ile konuşuyorum. Ve anlıyorum ki, kart sorunu yaşayan tek ben değilim. Sorun Almanya genelinde.

Koskoca Almanya, teknoloji çağında nakit paraya geri dönmek zorunda kalmış.

Market, eczane, benzin istasyonlarında bir kargaşa var, çünkü POS cihazları kartları kabul etmiyor. DM, Visa kredi kartlarını kabul etmiyor, denemiyor bile.

Ne olduğunu araştırmaya başlıyorum.

SİBER SALDIRI OLABİLİR Mİ?

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İşte Morgenpost’tan derlediğim Almanya genelinde yaşananlar:

-Eczanede, süpermarkette veya benzin istasyonunda: Salı öğleden sonra ülke çapında, kredi kartı veya daha çok EC kartı olarak bilinen Girocard ile kart ödemelerinde sorunlar yaşanıyor.

-Birçok mağazada, satın alma işlemleri yalnızca nakit olarak yapılabiliyor.

-Büyük aksama çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam etti. Ben de ülkeden dün sabah saatlerinde ayrıldım.

-Almanya genelinde belirli kartlı ödeme terminalindeki işlemlerde ‘önemli kısıtlamalar’ var. Servis sağlayıcı Payone’a göre, Verifone H5000 tipi yaygın POS cihazları çöktü.

-Bu POS cihazları ABD’li üretici Verifone’un Almanya’da en çok satan cihazı. Aldi, DM, Rossman, Netto gibi dev marketler, zincirler bu terminali kullandığı için etkilendi.

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-Cuma günü Almanya’da Babalar Günü ve tatildi. O yüzden hafta sonu için alışveriş yapmak isteyenlerin çoğu nakit paraları yoksa kasalardan dönmek zorunda kaldı.

-ATM’lerin büyük kısmı kesintiden etkilenmedi. Pek çok mağaza, kesintiyi hemen girişte veya anons yoluyla müşterilerini bilgilendirdi.

-Şirketlerin bir bölümünün de sorunlardan etkilendi online satışların aksadığı açıklandı.

-Bilgi Teknolojisi Güvenlik Federal Dairesi (BSI) sözcüsü, siber saldırı izine rastlanmadığını söylese de bazı çevreler Rusya odaklı siber saldırıların olduğuna inanıyor.

ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Alman haber sitelerinde de konu ile ilgili bilgiler yer alıyordu. Bir Alman internet sitesi Perakende zinciri Konsum’un, Facebook’tan yaptığı açıklamaya, sitesinde yer verdi.

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Konsum’un, açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu: “Dikkat, sizin için önemli bir not! Almanya genelindeki bir kesinti nedeniyle şu anda mağazalarımızda kartla ödeme yapılamamaktadır.”

Bir başka internet sitesinde de ödeme hizmet sağlayıcısı Payone’ın yaptığı şu açıklama vardı:

“Diğer ağ operatörleri gibi, şu anda Verifone üreticisinin H5000 kartlı ödeme terminalleriyle işlemlerin işlenmesi konusunda ülke çapında önemli sorunlar yaşıyoruz.”

Tüm bunlara rağmen, Almanya’da yaşanan olayın bütün sistemi aksatacak büyüklükte olmadığı yorumları da yapıldı.

Ancak şahit olduğum olaylar, bu yorumları pek de doğrulamıyordu.

Almanya’nın ortasında birçok kişi, ellerindeki kredi kartları ile bir anda ortada kalmıştı.

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Teknolojiye o kadar bağımlı bir haldeyiz ki, günlük yaşamın devamlılığında büyük faktörü olan ‘ödeme sistemlerindeki’ en ufak bir aksaklık hayatı durma noktasına getirebiliyor.

Almanya’da olanlar ‘yoksa bu dijital kıyamet provası mıydı’ sorularını akıllara getirdi...