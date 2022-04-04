Alanya Limanı’ndan muz ihraç edilir mi?

Alanya Gümrük Müdürlüğü 2017 yılında “A sınıfı gümrük idaresi”ne terfi ettirilmiş.
Böylece Alanya’da ithalat, ihracat, transit ticaret v.b. işlemler yapılmaya başlanmış. Alanya Gümrük Müdürlüğü, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere de yetkilendirilmiş.
Alanya Gümrüğü’nde bu ürünlerin işlemi yapılabiliyor. Peki ne yapılamıyor? A sınıfı gümrük ünvanına sahip Alanya’dan tarım ürünlerinin ihracatı ve ithalatı yapılamıyor.
Oysa Alanya tarım ürünleri bakımından çok statajik bir noktada. Narenciye var, sebze var, tropikal meyve var. Var da var... Alanya’nın tarım ürünleri ihracat için önce 135 km.’lik bir yolu kat edip Antanya’ya ulaşmak zorunda. Antalya Gümrüğü’ndeki yoğunluk da hesaba katıldığında bu ürünler ulaşacakları ülkelere iki gün gecikme ile gidebiliyor.
RAF ÖMRÜ UZAR
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’nin açıklamaları çok önemli:
“İhraç ürünlerini Antalya’ya göndermemiz zaman ve masrafın yanı sıra bu ürülerin raf ömrününden de iki gün götürüyor. Sadece Alanyalı yetiştiriciler için değil, 50’şer km uzaklıktaki Manavgat ve Gazipaşa’daki ürünler için de kritik önemde Alanya Gümrüğü. Tek yapılması gereken tarım ürünlerinin de gümrük yetkisi kapsamına alınması, gerekli izinlerin sağlanması ve uzman personelin görevlendirilmesi. Eğer Alanya Gümrüğü’nden tarım ürünleri ihraç edebilirsek kaliteli ürünlerin pazara ulaşması kolaylaşacak. Gelirimiz artacak, ihraç ürünü yetiştirmek teşvik edilecek. Antalya limanının yükü de hafifleyecek.”
Alanyalılar’ın talebi böyle. Duyurmuş olalım...
DİJİTAL DEVRİM ‘TABANA’ YAYILDI
TÜRKİYE’nin en büyük perakende ayakkabı zincirlerinden biri FLO. Kuruluşu 1955 yılına, Gaziantep’e kadar uzanıyor. 2020 yılında 85 yaşında vefat eden Ahmet Ziylan’ın küçük bir atölyede temellerini attığı FLO bugün 3 kıtada 21 ülkede 650’nin üzerinde mağaza ile hizmet veriyor. Geçitğimiz günlerde ekonomi basını ile bir araya gelen FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç’ün açıklamalarını okuduğumda bir ayrıntı dikkatimi çekti.
Adına teknoloji, inovasyon, globalleşme ne derseniz deyin... Artık firmaların kalbine yerleşmiş durumda. Çağa uymayan, kendini yenilemeyenin dünyadaki bu rekabet arenasında barınmasına imkân yok. Ziylan’ın 67 yıl önce Antep’te kurduğu FLO dijitalleşmeyi odağına almayı başarmış.
Sözü Burak Övünç’e bırakalım:
“Her şey dijitale kaymaya başladı. Eskiden taban tasarımları Türkiye’de bilgisayar programında yapılır, Çin’e giderdi. Taban Çin’de yapılır, sonra Türkiye’ye gelirdi. Gelen tabanda bir değişiklik istenirse Çin’den yine ürün beklenirdi. Ancak sonrasında 3D printer’lar ortaya çıktı. Tasarlanan taban bir tuşla 3D printer’a aktarılıyor, 8 saatte iş bitiyor. Geçmişte 2 ay süren tasarım süreci 2 haftaya kadar düştü. Aynı şey moda trendlerinde de oldu. Uçakla ülke ülke gezmek yerine, dijital ortamlarda trendleri yakalayabiliyor. Bu anlamda bakıldığında ‘dijital devrimin’ online alışverişin çok ötesinde her şeyi etkilediğini söyleyebiliriz.”
BİR YILDA 154 MAĞAZA!
TEKNOLOJİ, dijitalleşme ve modayı odağınıza alıp iyi ve profesyonel bir yönetimle de destekleyince firmaların büyümesi kaçınılmaz oluyor. Bakın FLO’nun bu yılki hedeflerine:
- 102’si yurtdışında olmak üzere 154 mağaza açacak
- Ciro 6.4 milyar TL’den 12.5 milyar TL’ye çıkacak.
- Yatırımların tutarı 530 milyon TL’yi bulacak.
Peki ama FLO bu iddialı hedeflere nasıl ulaşacak. Cevabı Övünç’ün açıklamalarında:
“Çok kanallı ve çok markalı dijital odaklı global bir ürün şirketi olma yolunda ilerliyoruz. İki yeni anlaşma yaptık. 2019’da Nine West’in Türkiye lisans haklarını almıştık. İş birliğimizi Batı Avrupa’yı da içine alan 40 tan fazla ülkeye genişlettik. Aynı zamanda bu anlaşma ile kıtaları aşıp, Latin Amerika’dan Uzak doğuya kadar tüm Nine West distribütörlerine ürün sağlayacağız. İkinci anlaşmamız ise performans ve sportif giyim markası Lotto ile yapıldı. Bu markanın lisans hakkını da 41 ülke için aldık. Kinetix ve Lumberjack’in yanına Lotto’yu da eklemiş olduk. E-ticarete çok ciddi yatırım yaptık. Yazılımı bize ait olan sisteme geçtik, üzerine geliştirmeler de yapabiliyoruz. FLO’nun internet sitesindeki müşteri sayısı 15 milyon. İnternet sitemizde yıllık trafik 360 milyon kişiye ulaştı. FLO uygulamasını kullanan kişi sayısı ise 6.6 milyon civarında.”
Alanya Limanı’ndan muz ihraç edilir mi?
Alanya Gümrük Müdürlüğü 2017 yılında “A sınıfı gümrük idaresi”ne terfi ettirilmiş.
Böylece Alanya’da ithalat, ihracat, transit ticaret v.b. işlemler yapılmaya başlanmış. Alanya Gümrük Müdürlüğü, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere de yetkilendirilmiş.
Alanya Gümrüğü’nde bu ürünlerin işlemi yapılabiliyor. Peki ne yapılamıyor? A sınıfı gümrük ünvanına sahip Alanya’dan tarım ürünlerinin ihracatı ve ithalatı yapılamıyor.
Oysa Alanya tarım ürünleri bakımından çok statajik bir noktada. Narenciye var, sebze var, tropikal meyve var. Var da var... Alanya’nın tarım ürünleri ihracat için önce 135 km.’lik bir yolu kat edip Antanya’ya ulaşmak zorunda. Antalya Gümrüğü’ndeki yoğunluk da hesaba katıldığında bu ürünler ulaşacakları ülkelere iki gün gecikme ile gidebiliyor.
RAF ÖMRÜ UZAR
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’nin açıklamaları çok önemli:
“İhraç ürünlerini Antalya’ya göndermemiz zaman ve masrafın yanı sıra bu ürülerin raf ömrününden de iki gün götürüyor. Sadece Alanyalı yetiştiriciler için değil, 50’şer km uzaklıktaki Manavgat ve Gazipaşa’daki ürünler için de kritik önemde Alanya Gümrüğü. Tek yapılması gereken tarım ürünlerinin de gümrük yetkisi kapsamına alınması, gerekli izinlerin sağlanması ve uzman personelin görevlendirilmesi. Eğer Alanya Gümrüğü’nden tarım ürünleri ihraç edebilirsek kaliteli ürünlerin pazara ulaşması kolaylaşacak. Gelirimiz artacak, ihraç ürünü yetiştirmek teşvik edilecek. Antalya limanının yükü de hafifleyecek.”
Alanyalılar’ın talebi böyle. Duyurmuş olalım...
DİJİTAL DEVRİM ‘TABANA’ YAYILDI
TÜRKİYE’nin en büyük perakende ayakkabı zincirlerinden biri FLO. Kuruluşu 1955 yılına, Gaziantep’e kadar uzanıyor. 2020 yılında 85 yaşında vefat eden Ahmet Ziylan’ın küçük bir atölyede temellerini attığı FLO bugün 3 kıtada 21 ülkede 650’nin üzerinde mağaza ile hizmet veriyor. Geçitğimiz günlerde ekonomi basını ile bir araya gelen FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç’ün açıklamalarını okuduğumda bir ayrıntı dikkatimi çekti.
Adına teknoloji, inovasyon, globalleşme ne derseniz deyin... Artık firmaların kalbine yerleşmiş durumda. Çağa uymayan, kendini yenilemeyenin dünyadaki bu rekabet arenasında barınmasına imkân yok. Ziylan’ın 67 yıl önce Antep’te kurduğu FLO dijitalleşmeyi odağına almayı başarmış.
Sözü Burak Övünç’e bırakalım:
“Her şey dijitale kaymaya başladı. Eskiden taban tasarımları Türkiye’de bilgisayar programında yapılır, Çin’e giderdi. Taban Çin’de yapılır, sonra Türkiye’ye gelirdi. Gelen tabanda bir değişiklik istenirse Çin’den yine ürün beklenirdi. Ancak sonrasında 3D printer’lar ortaya çıktı. Tasarlanan taban bir tuşla 3D printer’a aktarılıyor, 8 saatte iş bitiyor. Geçmişte 2 ay süren tasarım süreci 2 haftaya kadar düştü. Aynı şey moda trendlerinde de oldu. Uçakla ülke ülke gezmek yerine, dijital ortamlarda trendleri yakalayabiliyor. Bu anlamda bakıldığında ‘dijital devrimin’ online alışverişin çok ötesinde her şeyi etkilediğini söyleyebiliriz.”
BİR YILDA 154 MAĞAZA!
TEKNOLOJİ, dijitalleşme ve modayı odağınıza alıp iyi ve profesyonel bir yönetimle de destekleyince firmaların büyümesi kaçınılmaz oluyor. Bakın FLO’nun bu yılki hedeflerine:
- 102’si yurtdışında olmak üzere 154 mağaza açacak
- Ciro 6.4 milyar TL’den 12.5 milyar TL’ye çıkacak.
- Yatırımların tutarı 530 milyon TL’yi bulacak.
Peki ama FLO bu iddialı hedeflere nasıl ulaşacak. Cevabı Övünç’ün açıklamalarında:
“Çok kanallı ve çok markalı dijital odaklı global bir ürün şirketi olma yolunda ilerliyoruz. İki yeni anlaşma yaptık. 2019’da Nine West’in Türkiye lisans haklarını almıştık. İş birliğimizi Batı Avrupa’yı da içine alan 40 tan fazla ülkeye genişlettik. Aynı zamanda bu anlaşma ile kıtaları aşıp, Latin Amerika’dan Uzak doğuya kadar tüm Nine West distribütörlerine ürün sağlayacağız. İkinci anlaşmamız ise performans ve sportif giyim markası Lotto ile yapıldı. Bu markanın lisans hakkını da 41 ülke için aldık. Kinetix ve Lumberjack’in yanına Lotto’yu da eklemiş olduk. E-ticarete çok ciddi yatırım yaptık. Yazılımı bize ait olan sisteme geçtik, üzerine geliştirmeler de yapabiliyoruz. FLO’nun internet sitesindeki müşteri sayısı 15 milyon. İnternet sitemizde yıllık trafik 360 milyon kişiye ulaştı. FLO uygulamasını kullanan kişi sayısı ise 6.6 milyon civarında.”