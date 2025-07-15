AB’de Türkleri elektrik çarpıyor

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Ayrıntıları yazsak sanırım hayli yer işgal eder. Ana konuyu dağıtmamak için sadece şunu hatırlatayım; Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde AB’nin öncülü olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) tam üye olmak için yaptığı başvurunun ardından Avrupa Birliği’ne üye ülke olarak katılımını müzakere ediyor. Dile kolay. Tam 38 yıldır aday ülke konumundayız. Siyasi tartışmaları bir tarafa bırakıyorum ama ticari konularda hayli haksızlığa uğradığımızı söyleyebilirim. Aday ülke olmamıza rağmen Avrupa Birliği ülkelerinden vize alma konusunda yaşadığımız zorluklar malumunuz. Haydi diyelim ki vize aldınız ve her hangi bir AB ülkesine gittiniz. Bazı konularda yaşananlar ‘pes artık’ dedirtiyor. İşte bugünkü konumuz bunun son örneği.









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3 KAT FARKLA ALDI

Bu noktada bir okurumdan aldığım elektronik postayı aynen paylaşıyorum:

“İspanya’da elektrikli araç kiraladım. Özellikle Endülüs bölgesinde şarj imkânı Türkiye’de tatil yörelerine kıyasla çok az. Şarj istasyonlarının çalışabilenini bulmayı başardığımızda bu sefer de kredi kartını kabul ettirmekte zorlandık. Benzin istasyonundan şarj istasyonunun çağrı merkezini aradığımda Türk kredi kartını kabul edemeyeceklerini Avrupa Birliği ülkesinden alınan kredi kartı numarası istediler. Hem de kredi kartım İspanyol ortaklı bir Türk bankasından olmasına rağmen. Çağrı merkezi sorunu aşabilmem için Revolut, N26 gibi online bankaların birinden kredi kartı alıp işlem yapmamı önerdi. Benzin istasyonunda aracın şarjı biterken online banka hesabı açıp kredi kartı almaya çalışmak o kadar mantıksızdı ki. Harita uygulaması üzerinden aracı şarj etmek zorunda kaldım. Enel X’in kilowatt saatini 17 Eurocent’ten sattığı elektriği Electromaps uygulaması üzerinden aynı cihazdan 58 Eurocent’ten almak zorunda kaldım. Enel X dışında İspanya’nın en büyük enerji şirketi Repsol de kendi şarj istasyonundan Türk kredi kartına satış yapmadı. Repsol istasyonlarında bulunan başka firmaların cihazlarındansa Türk kredi kartımla elektrik alabildim, tabii Repsol’den kartımla benzin de alınabiliyor, marketten alışveriş de yapılabiliyordu.”

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ÜSTELİK MASTERCARD

İşte böyle... Bu çağda AB üyesi bir ülkede bir şirket bir Türk bankasından alınan Mastercard özellikli bir kredi kartını kabul etmiyor. Nedeni o kredi kartının AB ülkelerindeki bir bankadan alınmamış olması. Şirket sizi İspanya’daki bir bankadan online hesap açmaya oradan da bir kredi kartı çıkartmaya zorluyor. Kabul etmezseniz size kredi kartıyla satış yapmıyor. Okurumun kullandığı şarj cihazlarından nakitle elektrik satın almanız zaten mümkün değil. Ne yapacaksınız. Bir başka şirketten 3 kat fark ödeyerek, fahiş fiyata elektrik satın alacaksınız. Hadi bu işte mantık, eşitlik vs. arayın da bulun bakalım...

BİR TARAFTAN TEŞVİK BİR TARAFTAN KÖSTEK

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AVRUPA Birliği ülkeleri bir taraftan ülkelerinde elektrikli araç kullananlara çeşitli zorluklar çıkartıp, çifte tarife uygularken bir taraftan da elektrikli araçlara teşvik vermeyi sürdürüyorlar. Okurumun AB vatandaşlarının 3 katı bedelle elektrik aldığı İspanya’da, hükümet

1.5 milyar Euro bütçeli elektrikli araç teşvik programı Moves III’ü uyguluyor. Program şu anda elektrikli araç alımları için 7 bin Euro’ya ticari elektrikli araçlar için ise 9 bin Euro’ya kadar sübvansiyon sağlıyor.