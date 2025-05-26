ABD’de üniversite okumanın bedeli

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Ancak Trump ile Harvard arasındaki kavga kolay bitecek gibi durmuyor.

Federal hükümet, aralarında Harvard’ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin’e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2.2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Ancak Harvard ile Trump yönetimi arasındaki kavga kolay kolay bitecek gibi gözükmüyor. Yargıç şimdilik yasağı durdurdu gibi gözüküyor ancak Trump yönetiminin elinde de vize başta olmak üzere yabancı öğrencilerin üniversitelerde okumasını engelleyebilecek pek çok yöntem var.

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ABD’de başta Harvard olmak üzere üniversitelerde okuyan öğrenciler diken üstünde. Sadece onlar değil, bu yıl okullara gitmeyi planlayanlar da zor bir karar ile karşı karşıya. Bürokratik ve akademik engelleri aşsalar bile şimdi bir de siyasi tehditleri göz önünde bulundurmak zorunda kalacaklar.

YILLIK 50 BİN DOLAR

Tüm bunlar bir tarafa, ABD’de üniversite okumanın bir de ekonomik bedeli var.

ABD’de hem kamu hem de özel üniversiteler var. Kamu veya eyalet üniversiteleri, özel üniversitelerden daha ucuz öğrenim ücretlerine sahip. ABD’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, yıllık ortalama 25 bin ila 45 bin dolar arasında bir maliyetle karşılaşıyorlar. Buna öğrenim ücretleri ve yaşam masrafları dahil.

Devlet üniversitelerinde lisans eğitimi yıllık 8 bin ila 35 bin dolar, özel okullarda ise 25 bin ila 50 bin dolar arasında değişiyor. Yüksek lisans ücretleri de benzer seviyelerde.

Trump, Harvard başta olmak üzere tüm üniversitelere yasak getirir ve mali destekleri engellerse eğitim kurumları çok ciddi sıkıntı yaşayacak. 2023/2024 akademik yılında 210’dan fazla ülkeden 1 milyon 126 bin uluslararası öğrenci ABD yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gördü; bu sayı bir önceki akademik yıla göre yüzde 7 arttı.

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Bursları göz önüne alıp öğrenci başına yaklaşık 30 bin dolardan hesap etsek ABD’de yabancı öğrencilerin ekonomiye yaklaşık 30 milyar dolarlık bir katkı sağladığını, bundan aslan payını da eğitim kurumlarının aldığını söyleyebiliriz. Maddi zarar bir tarafa, öğrencilerin eğitimini sekteye uğratacak kararların yaşamsal zararlarını hesap etmek, sanırım şu aşamada imkânsız.