ABD’de halkın gündemi et fiyatları

Haberin Devamı

Kim demiş? ABD’nin ünlü tarım ekonomistlerinden Micheal Swanson. Başı yine davalar ile sıkışan Trump. Onun eski başkan Obama’yı vatana ihanet ile suçlaması bir tarafa halkın bir numaralı gündemi rekorlar kıran et fiyatları.

ABD Çalışma Bakanlığı’na göre, arz kısıtlamaları ve yüksek talep sığır etinin maliyetini artırdı ve haziran ayında kıyma fiyatları, 1980’lerde veri toplamaya başlanmasından bu yana ilk kez pound başına 6 doları aştı.

USA Today’in konuyla ilgili haberine göre et fiyatları geleceğe ilişkin de umut vermiyor. Bir başka tarım ekonomisti David Anderson şöyle konuşmuş:

“Fiyatların geçen yıla göre daha düşük olmasını veya 5-6 yıl önceki fiyatlara geri dönmeyi düşünüyorsak, bu pek olası değil. Mangal sezonu sona erdiğinde maliyetler biraz düşebilir ancak önemli bir rahatlama yıllar alabilir.”

Haberin Devamı

Sesinizi duyar gibiyim. Et fiyatlarında tırmanış ve bununla ilgili yorumlara çok uzak değiliz. Geçmişte zaman zaman benzer sıkıntılar yaşadık. Türkiye’de özellikle büyük baş hayvan üretiminin yeterli olmadığı, et fiyatlarını regüle etmek için yapılan et ithalatının yarardan çok zarara neden olduğu önceki yıllarda çok tartışıldı.

ET FİYATLARINA NE OLDU

Biz konuya uzak değiliz ama koca koca sığır çiftliklerine sahip ABD’de ne oldu da fiyatlar rekor kırıyor? AP ajansı bu sorunun cevabını şöyle özetlemiş:

* Sığır eti fiyatları son 20 yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor çünkü sığır eti arzı kısıtlı olmasına rağmen popülerliğini koruyor.

* ABD’deki sığır sürüsü sayısı onlarca yıldır istikrarlı bir şekilde azalıyor. 1 Ocak itibarıyla ABD’de 86.7 milyon sığır ve buzağı vardı ve bu sayı, 2019’a göre yüzde 8 daha azdı. ABD Tarım Bakanlığı’na göre bu, 1951’den bu yana en düşük sığır sayısı.

* Kuraklık ve sığır fiyatları da dahil olmak üzere birçok faktör bu düşüşe katkıda bulundu.

* Meksika’da can sıkıcı bir parazit ortaya çıktı.

* Trump tarifeleri Brezilya başta olmak üzere başka ülkelerden ithalatı kısıtlayacak. Arzın azalması fiyatları daha da artırabilir.

David Anderson’un görüşlerini okumayı sürdürdüğümde ‘pes artık’ dedim. Sanki Türkiye’de yakın zamanda yaşadığımız gelişmeler kopyala-yapıştır ile ABD’ye taşınmış. Anderson diyor ki: “Fiyatlar yükselince birçok çiftçi normalden daha fazla dişi sığır kesti. Bu durum, kısa vadede sığır eti arzını destekledi ancak gelecekteki sürülerin boyutunu azalttı. Daha düşük sığır arzı, fiyatları iyice artırdı. Çiftçiler önümüzdeki yıllarda fiyatların düşebileceğini göz önüne alıp, inekleri yetiştirmek için tutmak yerine, kâr elde etmek için şimdiden satıyor.“

Haberin Devamı

Kıssadan hisse… Biliyorum gündem çok karışık, ortalık toz duman. Ancak korkarım bu et krizi ABD ile sınırlı kalmayacak. Ülkelerin özellikle büyükbaş hayvan sayısında kendi kendine yetmesi önümüzdeki dönemde hiç olmadığı kadar stratejik olacak. Türkiye’nin şimdiden önlem alması, çiftçiyi besicilikte daha çok desteklemesi, teşvik etmesi ileride çok büyük avantajlar sağlar.

HAMBURGER KRİZİ



ABD’nin uyguladığı gümrük tarifleri piyasalar üzerindeki etkisini yeni yeni gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters’ta yayınlanan bir haberde Avustralyalı sığır eti çiftçileri ve tüccarlarının ABD’nin gümrük vergilerinden kaynaklanan ekstra maliyetleri Amerikan tüketicisine yansıtacakları, hamburger ve biftek fiyatlarını artıracakları bilgisi yer almıştı. Avustralyalılar, “Bu durum Amerika’ya giden malları kendi tüketicileri için çok daha pahalı hale getiriyor. Bu yüzden kısa vadede ABD ekonomisine oldukça zarar verebileceğini düşünüyoruz” demişti.









Haberin Devamı

Avustralya’nın sığır eti açısından en büyük pazarı konumunda olan ABD’ye her yıl 2.5 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştiriliyor. Avustralya sığır eti, düşük yağ oranı nedeniyle ABD fast food zincirleri tarafından tercih ediliyor ve ideal yağ oranına sahip hamburgerler üretmek için daha yağlı ABD sığır eti ile birleştiriliyor. ABD Tarım Bakanlığı yönetmeliklerine göre hamburger ve kıyma, yüzde 30’dan fazla yağ içeriğine sahip olamıyor.

Hamburger için ABD’lilerin ana besin kaynağı desek sanırım yanlış olmaz. Bakalım ABD yönetimi halkın bir numaralı gündemine tırmanan et fiyatları ve hamburger krizinin içinden nasıl çıkacak...