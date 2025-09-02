5G nedir, ne işe yarar

Haberin Devamı

Yani akıllı cep telefonlarımızın üstünde görmeye alıştığımız 4.5G ibaresinin yerine o tarihten itibaren 5G’yi görmeye başlayacağız. Peki bu değişiklik bireylerin hayatını nasıl etkileyecek? Bilmeyenler için 5G nedir onunla başlayayım, birlikte bakalım...

5G (beşinci nesil mobil teknoloji), hücresel ağlar için yeni bir standart. Cep telefonu şirketleri tarafından ilk olarak 2019’da piyasaya sürülen bu teknoloji, öncülleri olan 3G, 4G ve 4G LTE ağları gibi veri iletimi için radyo frekanslarını kullanıyor. Ancak gecikme süresi ve bant genişliğindeki iyileştirmeler, 5G’ye adeta yıldırım hızında indirme ve yükleme, gelişmiş bağlantı ve daha fazla güvenilirlik gibi belirli avantajlar sağlıyor.

5G ağları saniyede 10 gigabit hıza ulaşabiliyor ve bu da 5G’yi 4G ağlarından 10 kat daha hızlı hale getiriyor. Peki bu hız bize neyi sağlıyor. Bir film indirme ya da Whatsapp, mail veya herhangi bir veri tabanını yedeklemek artık dakikalar yerine saniyeler içinde gerçekleşiyor.

Son altı yılda 5G, yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT) ve makine öğrenimi (ML) ile benzer ölçekte dönüşüm sağlayabilen, çığır açıcı bir teknoloji olarak yaygınlaştı. Bu arada 5G’nin özellikle sanayide robotik üretim vs sistemler açısından kritik önemde olduğunu belirtmemde fayda var. Aslında bu anlamda 5G’nin bireylerden çok iş dünyasındaki süreçlerde etkileri olacak.

AVANTAJLARI NELER

* Otonom araçlar: 5G’nin yıldırım hızındaki yetenekleri, yakın gelecekte otonom araçların yollarda taksiler ve teslimat kamyonları kadar yaygınlaşacağı olasılığını ortaya koyuyor.

* Akıllı fabrikalar: Yapay zekâ ve makine öğrenimi sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalar daha akıllı ve verimli hale gelecek.

* Akıllı şehirler: 5G ile trafik, kentsel alanlar, atık ve hava kalitesi yönetimi gibi günlük görevleri her zamankinden çok daha verimli bir şekilde yerine getirebilecek.

* Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR): Sanal gerçeklik (gerçek dünyayı dışarıda bırakan dijital ortamlar) ve artırılmış gerçeklik (gerçek dünyayı zenginleştiren dijital içerik), işlevlerini yerine getirmek için büyük ölçüde 5G teknolojisinden yararlanıyor.

* Uç bilişim: Kablosuz bir ortamda büyük miktarda verinin taşınmasına dayanan tüm teknolojiler 5G ile daha da gelişecek.

* Gerçek zamanlı hız: 5G gecikmesi, insan görsel işleme hızından daha hızlı olacak ve bu da cihazların neredeyse gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol edilmesini mümkün kılacak. Tarım, imalat ve lojistik daha düşük gecikmeden faydalanırken, oyuncular da 5G’nin yaygınlaşmasını heyecanla bekliyor.

DEZAVANTAJLARI

* SİBER GÜVENLİK: 5G’nin algoritmaları öncekilerden daha kapsamlı olsa da, kullanıcılar hâlâ siber saldırılara karş? savunmas?z. Endi?e duyulan konulardan biri?ı savunmasız. Endişe duyulan konulardan biri şifreleme. 5G ağlarındaki uygulamalar şifreli olsa da, belirli saldırı türlerine yönelik açıklar mevcut.

* AĞ DİLİMLEME: 5G ağlarının popüler bir özelliği olsa da aynı zamanda dikkatli olunması gereken bir alan. Belirli bir işlev için sanal bir ağ oluştururken, 5G yazılımı bilgisayar korsanlarına, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer potansiyel ihlallere maruz kalabiliyor. Bir ihlal meydana geldiğinde, kötü amaçlı yazılım veya casus yazılım, bir operatörün altyapısına veya ağa bağlı cihazlara yayılarak tüm işletmelerde sorunlara yol açma potansiyeline sahip.

* KAPSAMA ALANI: 5G teknolojisinin dünya çapında yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok büyük kent artık 5G kapsama alanına sahip. Ancak, 5G’nin hâlâ her yerde olmadığını ve uzun süre olmayacağını unutmamak önemli. Bu durum kullanıcıların her yerde aynı performansı almasını engelliyor.

* SİNYALLER: 5G sinyallerinin yaydığı yüksek frekanslı radyo dalgaları, binalar ve/veya ağaçlar gibi yaygın nesneler tarafından kolayca engellenebiliyor. Fabrikaların, ofislerin 5G ağına daha uygun şekilde yeniden tasarlamaları gerekebiliyor.

5G İLE FATURALARIMIZ ARTACAK MI



GELELİM en önemli konuya. 5G’nin biz vatandaşlara maliyeti ne olacak? Yani aylık faturalarımızda bir artış olacak mı? Cep telefonu operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde temelde 5G’nin fiyat artışına neden olmadığını söylediler. Ancak fatura tutarlarımızın bir miktar kabaracağını tahmin etmek güç değil. Şöyle açıklayayım; 5G’in hızı ile birlikte artık mevcut gigabaytlık paketlerimiz bize yetmeyecek. 5G’nin getireceği hız bizim tüketimimizi de artıracağı için aylık faturalarımız da daha yüksek maliyetlere ulaşabilecek. Tabii ki kullanım tercihleri ile kişiden kişiye farklılıklar oluşacak.

TÜM TELEFONLAR 5GYE UYUMLU MU



OPERATÖRLER 5G sinyalini 1 Nisan 2026 itibarıyla vermeye başlayacak ama Türkiye’deki tüm telefonlar bu sinyali göremeyecek. Çünkü kullandığımız telefonların bir bölümü 5G’ye uyumlu değil. 5G’ye geçiş sonrasında, Türkiye’deki akıllı telefon pazarının hareketlenmesi bekleniyor. Bu teknolojiye uyum için ülkemizdeki cihazların en az yüzde 25’inin yenileneceği ifade ediliyor. Peki 5G’ye uyumlu olan telefonlar bu tarihten sonra çalışmayacak mı? Öyle bir durum yok. Telefonunuz 5G uyumlu değilse, en yakın 4G veya 3G şebekesine bağlanacak. Yani hayat devam edecek.