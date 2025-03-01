500’üncü uçağın VİP yolcuları!

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bugün kargo ve yolcu uçağı toplamının 492’ye ulaştığını, eylül ayında bu sayının 500’e olacağını söyledi. Bolat “500’üncü uçağa toplam19 iştirak şirketimizdeki 100 bin çalışanımızın (emekli olanlar dahil) fotoğraflarını 10x5 santimetre boyutunda tek tek işleyeceğiz. Uçağın boyu 77 metre. Bu da dünyada ilk olacak bir uygulama” diye konuştu.

2024 yılı mali sonuçlarını paylaşmak için ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Bolat, 2033’te yani şirketin 100’üncü yılında uçak sayısının 813’e çıkacağını söyledi. Bolat, “100’üncü uçak 2006 yılında filoya girmişti. 2006’da ben şirkette birinci yılımı yeni doldurmak üzereydim. 200’üncü uçak filoya 6 yıl sonra 2012 yılında, 300’üncü uçak 4 yıl sonra 2016’da, 400’üncü uçak 7 yıl sonra 2023 yılında girmiş. 500’üncü uçak bu yıl eylül ayında filoya katılacak” dedi.

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22.7 MİLYAR DOLAR GELİR

Ahmet Bolat “Toplam gelirimiz geçen yıl 22.7 milyar dolar oldu. Artış, 2023’e göre yüzde 8, altın yıl olan 2019’a göre yüzde 71. Artan rekabete rağmen yolcu gelirimiz önceki yıla göre yüzde 4 artışla 18.4 milyar dolara çıktı. Asya’dan gelen güçlü talebin etkisiyle 2 milyon ton kargo taşındı ve gelir 2023’e göre yüzde 35 artarak 3.5 milyar dolara yükseldi. Borcumuz 2020 yılı sonundan bu yana 8.3 milyar dolar azalarak 14 milyar dolardan 5.7 milyar dolara indi” diye konuştu.

9 MİLYAR DOLAR ÜLKEDE KALDI

Şirketin 16 yıldır hizmet ihracatı şampiyonu olduğunu vurgulayan Bolat, “2024 yılında ülkemize 18 milyar döviz getirdik. Uçak ve motor kirası, bakım, yakıt gibi masrafları düştüğümüzde net 9 milyar dolar ülkemizde kaldı. 2033’te (100’üncü yıl) 44 milyar dolar ihracat, 20 milyar dolar net döviz katkısı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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THY ekosisteminin ülke ekonomisine önceki yıl 55 milyar dolarlık katkı sağladığını belirten Bolat, “Bu katkı 2024 yılında 60 milyar dolara ulaştı. 2028’de bu katkının 101 milyar dolara, 2033’te ise 144 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Geçen yıl 85.2 milyon yolcu taşıdıklarını belirten Bolat, bunlar içinde 8.2 milyonunun turist olduğunu, ülkeye getirilen bu turistlerin ekonomiye katkısının ise 17.2 milyar dolara ulaştığının altını çizdi.

TATİLCİYE YENİ PLATFORM

-THY, gelirini artırmak için Turkish Airlines Holidays platformunu devreye aldı. Dünyadaki tatil severlere uçak+otel dahil paket satıyor.

-2033’e kadar ABD, Kanada, Singapur, Japonya gibi hedef 11 ülkeden 15 milyon turist getirilmesi planlanıyor.

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- 40 olan yerdeki uçak sayısı bu yıl 30’a inecek.

-Yolcu başına gelir 216 dolar, yolcu başına kâr 16 dolar.

-Kilogram kargo başına gelir 1.75 dolar.

-100 adet A350 motorlarının bakımı Türkiye’de yapılacak. Motor bakım ücreti 7-8 milyon dolar. Bu, uçak başına 4.5 milyon dolar avantaj sağlayacak.

‘FİLOYA 120 UÇAK EKLENDİ’

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Murat Şeker ise “2024’te yolcu kapasitemizi pandemi öncesinin yüzde 35 üzerine çıkardık. Filoya 120 uçak eklenmesi bunda etkili oldu. THY pandemiden en hızlı çıkan havayolu şirketi oldu. 2019’daki kapasiteyi 100 kabul edersek 2024’te 139’un üzerine çıktık. Avrupalı havayolu şirketleri 104’lerde, dünya ortalaması ise 99” diye konuştu. Şeker ayrıca, global yolcu pazarından yüzde 3.4 pay aldıklarını yani her 30 yolcudan 1’ini taşıdıklarını söyledi.

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541 NOKTAYA ULAŞIM VAR

THT Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur da “Dünyadaki nüfusun ve ticaretin yüzde 90’ına dokunuyoruz. Diğer havayollarıyla da ortaklık yapıyoruz. Bu yolla 541 noktaya ulaşımımız var. Bu yıl 5 nokta daha ekleyeceğiz. Şam beklediğimizin ötesinde gidiyor. Haftada 4 sefer yapıyoruz ve 2 bin 200 yolcu taşıyoruz” dedi.

‘TÜM SİSTEMLER YERLİ OLACAK’

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise uçakların içindeki tüm sistemlerin yerli olacağını belirterek, “ Yeni gelen tüm uçakların koltukları yerli üretim. Business Class koltukları da yerli üretim olacak. 2025 sonuna kadar eğlence sistemini de kendimiz yapacağız. Sertifikasyon süreci uzun oluyor” diye konuştu.