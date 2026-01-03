2026’da AB’ye tam saha pres

Haberin Devamı

Bizzat takip etme şansı bulduğum zirvede Türk tarafı net mesajlar vermişti: “AB bizi artık sadece güvenlik paydaşı olmanın ötesinde bir yerde görmeli. Özellikle ekonomi konuları siyasetten bağımsız ele alınmalı. En önemlisi tek taraflı ve yanlı çalışan Gümrük Birliği acilen güncellenmeli.”

Nail Olpak başkanlığındaki DEİK 2026 yılında deyim yerindeyse AB’ye tam saha pres uygulama kararı aldı.

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ dün 2026 yılı eylem planlarını paylaştı:

“DEİK-Avrupa İş Konseyleri olarak 2026 yılını ‘Avrupa Birliği yılı’ olarak belirledik. Bu ne demek; biz 2026’da Brüksel’de yapılacak tüm toplantılara katılıp ses vereceğiz. Planlamayı buna göre yaptık. Türkiye ile alakalı olmayan toplantılar da buna dahil. Oralarda var olup yorulmadan hep aynı şeyi tekrarlayacağız: AB ile Türkiye acilen vakit geçirmeden bir araya gelmeli. Türkiye bu grubun içine dahil edilmeli ve AB’nin geleceği yazılırken Türkiye ile birlikte yazılmalı. Aksi halde bunun sonuçlarını gelecek nesillere anlatamazsınız.”

Yalçındağ geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili üç kritik ziyarette bulunduklarını söyledi. Bu ziyaretten ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a olmuş.

Yalçındağ, “Kendilerine kasım ayında Brüksel’de yaptığımız EU-Türkiye Business Summit ve 2026 yılında Avrupa’da yapacaklarımız hakkında bilgi verdim. Bunları duymaktan çok memnun olduğunu, iş insanları olarak bu yıl Avrupa Birliği konusuna konsantre olmamızdan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ankara’dan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti ve 13 Ekim 2026’da yine Brüksel’de Egmont Sarayı’nda ikincisini gerçekleştireceğimiz toplantıyı programına aldı” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ı da ziyaret ettiklerini belirten Yalçındağ, “Kendisi de çalışmalarımızdan memnuniyetini belirtip 13 Ekim 2026 Brüksel toplantısına memnuniyetle katılacağını ifade etti” dedi.

Türkiye’nin yeni Avrupa Birliği Daimi Büyükelçisi Yaprak Balkan ile de toplantı yaptıklarını, kendisinden tam destek aldıklarını söyleyen Yalçındağ, mesajında şöyle devam etti:

“Yaprak Hanım’dan dolayı çok şanslıyız. Büyükelçimizle böyle bir enerji yakalamamız çok önemli. Genç, enerjik dinamik müthiş motive. Brüksel’de çok zaman geçirmiş konuya hâkim.”

Kasım ayındaki zirveye bakanlar kurulu toplantısı nedeniyle bağlantı ile katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da 2026’daki zirveye bizzat katılması bekleniyor. Bu durumda 2026’da yapılacak zirvede Türkiye, başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere bakanların da desteği ile üst düzey şekilde temsil edilecek.

Gümrük Birliği’nin yenilenmesi gibi Türkiye’nin AB ile pek çok konuda ekonomik problemi bulunuyor. AB işine geldiği zaman Türkiye’yi içerideymiş gibi; gelmediği zaman ise dış kapının mandalı gibi tutuyor. Yıllardır üyelik statüsünde tutulan bir ülkenin iş insanlarının yaşadığı tezat tabloyu DEİK Başkanı Nail Olpak Brüksel’de şöyle dile getirmişti:

“Garabet şurada... Gümrük birliği mallarının Avrupa Birliği’ne girişi serbest... Ama malları taşıyacak TIR’larla ilgili kotalar var... Ve o malların patronları ile ilgili de vize problemimiz var.”

Diplomasi çok önemli... Bakalım iş dünyasının AB’ye sıkı markajı ve tam saha presi nasıl karşılık bulacak, AB tarafına nasıl yansıyacak?