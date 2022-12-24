2023 beklentileri

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ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Altın her dönem vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir taraftan yastık altındaki altınları çıkarmak için mücadele ederken bir taraftan hala fiziki altına ilginin olması birbiriyle çelişiyor gibi gözüküyor. Biz bu çelişkiyi bir tarafa bırakıp 2023’te altına meydan okuyabilecek değerli bir metalin çıktığını duyuralım. Ekonomi gazetesinde Evrim Küçük’ün dünkü analizi dikkat çekiciydi. Uzmanlar altın ve gümüşün geleceği ile ilgili şunları söylüyordu:

Gelecek yıl hem altın hem de gümüş için ümit verici görünüyor, ancak birçok analist gümüşün volatil yapısı ve son iki yılda yeterince ilgi görmemesi nedeniyle 2023’te altından daha fazla toparlanabileceğini söylüyor. Gümüş, kendisini destekleyen makro ortam, güçlü fiziksel talep ve teknik görünüm olarak analistlere göre karışık bir yılın ardından 2023’te altından daha iyi performans gösterebilir.

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Yani demem o ki, altına 2023’te büyük bir rakip var. Gümüşü de yabana atmamak lazım.

DÖVİZ NE OLUR?

Döviz fiyatlarıyla ilgili çok yorum yapılıyor. Durağan kalır diyen de var patlayacak zıplayacak diyen de. Ben en çok geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sözlerini önemsedim. Bu sözler hükümetin en azından seçime kadar kurlarının seviyesini korumaya çalışacağını net gösteriyordu. Şöyle diyordu Bakan Nebati:

Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artışlar benim enflasyon planımı bozar. Enflasyonu yukarı çekici etki yapabilir.

BORSA DEVAM EDER Mİ?

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde borsanın yıldızı hep parlak olur. Uzmanlar 2023 yılı için de borsanın performansını sürdürebileceğini söylüyor. Yine de bazı noktaları hatırlatmamızda fayda var. Unutmamak lazım enflasyon yüzde 60-70 iken bir yılda bir hisse senedi yüzde 60-70 prim yaptıysa o hisseye yatırım yapanlar ancak parasının değerini koruyabildi demektir. Enflasyonun üzerinde kazandıran hisseler için gerçek anlamda kazandırdı demek yerinde olur. Borsada en önemli konu hisse seçimi. Öyle kısa vadeli dedikodular yerine sağlam uzun vadeli geleceği olan hisseleri seçmek önemli. Unutmayın borsa ‘oyun’ yeri değil ‘yatırım’ aracıdır. Gelecek yıl planlarınız içinde borsaya yatırım yapmak varsa, banka ve aracı kurumların portföy yönetim birimlerinden destek almayı unutmayın.

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ENERJİ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol’un sözleri çok önemliydi. Bugün Emre Eser’in haberinde ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. Özetle şunları söylüyor Birol:

Avrupa bu kışı bir şekilde atlatsa da asıl tehlike 2023’te. Çok zor bir kış olacak. Avrupa, şimdiye kadar Rusya’ya bağımlı olmanın cezasını ödeyecek. Kriz Avrupa’nın lokomotif sektörlerini vuracak. İstihdam kayıpları Avrupa ülkelerini politik olarak zorlayacak. Gelişmekte olan ülkeler borç girdabına girecek. Rusya, en büyük müşterisinin boşluğunu dolduramayacak. Bunun için en az 10 yıllık bir süre gerekiyor.

Kısacası Birol’un anlattıklarına göre enerji dünyanın gündemindeki stratejik önemini korumaya devam edecek. Önlemini alan devletler, uzun vadeli kontrat yapmayı başarabilen şirketler ve yakıt tasarrufu sağlayabilen vatandaşların uzun vadede maliyet avantajı sağlayacağına şüphe yok!

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DÜNYANIN YÜKÜNÜ KALDIRDI, SIRA BORSADA

Borsa İstanbul rekorlar kırarak yükselişini sürdürüyor. Gelen haberlere göre yatırımcı ilgisi de her geçen gün artarak devam ediyor. Hisse senedi piyasasına gösterilen yoğun ilgi şirketlerin de dikkatini çekmiş durumda. Halka açılacağını duyuran son şirketlerden biri de Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVS) oldu. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz BVS Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu’ndan şirketiyle ilgili bilgileri dinledik. BVS 90 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi başaran ender şirketlerden biri. Halka arzdan sağlanacak gelirin yüzde 40’ı 230 milyon TL yatırım büyüklüğüne sahip yeni fabrika inşaatının tamamlanmasında, yüzde 30’u ise makine ve teçhizat alımlarında kullanılacağını söyledi. Kalan yüzde 30 ise işletme sermayesine eklenecek.

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Bülbüloğlu şirketinin hikayesini kısaca şöyle paylaştı:

- 1985’te temsilcilikle girdik vinç işine. Bugün ikisi Ankara’da biri de Düzce’de olmak üzere 3 tesiste üretim yapıyoruz. Toplam 33 ülkede satış teşkilatımız var. ABD ve Almanya’da kendi şirketimiz üzerinden hizmet veriyoruz. Türkiye’de yüksek teknolojiyle ürettiğimiz vinçleri Yeni Zelanda’dan Avustralya’ya, Finlandiya’dan, Norveç’e ve Rusya’dan Hollanda’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarına gönderiyoruz. Toplam satışlarımız içinde ihracatın payı dönemsel bazda yüzde 45’i buluyor.

İtiraf etmem gerekirse BVS ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri konusunda çok fazla fikrim yoktu. Önder Bülbüloğlu’nun sonrasında paylaştığı veriler de ilginçti:

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- Şirkette 900 çalışanın yanı sıra, Ar-Ge merkezinde de 36 kişi yeni teknolojiler geliştiriyor. Son olarak Avustralya’dan aldığımız sipariş tutarı 800 bin dolar düzeyinde. Yurt dışından aldığımız siparişler 23 milyon doları buluyor. Bu yılı 50 milyon dolar civarında ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. Yani 2022’nin tamamında, Türk Lirası bazında 1 milyar liralık bir ciro rakamına ulaşacağız.

Önder Bülbüloğlu için küçük bir sanayi sitesinden yola çıkıp bugünlere getirdiği şirketi çok kıymetli ve itibarlı. Bakalım bu kıymet ve itibarı hisse senedi yatırımcısı da gösterecek mi?

BÜYÜK PROJELERE BVS İMZASI

Buluşmamıza Önder Bey’in kızı Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVS) Yönetim Kurulu Üyesi Beril Bülbüloğlu da eşlik etti. Üretimini yaptıkları vinçlerin büyük projelerin tamamında kullanıldığının altını çizen Beril Bülbüloğlu örnek de verdi:

- Vinçlerimiz milli muharebe uçağının, Togg’un üretim süreçlerinde, Boeing’te ve Milli Gemi Projemiz Milgem’de kullanılıyor. Önemli ne kadar proje varsa hepsinde ürün olarak varız. Barajlarda mesela Yusufeli Barajı’nda kullanılan vinç sistemleri de önemli ölçüde BVS ürünlerinden oluşuyor. Yapı Merkezi’nin Afrika ülkelerindeki projelerinin çoğunda bizim vinçlerimiz kullanılıyor. Senegal’deki stadyumda, Londra’daki hızlı tren projesinde de BVS’nin ürettiği vinçlerden yararlanılıyor.

Ne diyelim... Bülbüloğlu vinçleri dünyaları kaldırmış, sıra şimdi Borsa İstanbul’da...