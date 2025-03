11 fabrikada tam kapasite çalışıyor

Haberin Devamı

Ben bilmiyordum. Ta ki geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteci arkadaşım ile Girişim Elektrik ve Europower Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Gökhan Öztürk, İcra Kurulu Başkanı Ayşe Beril Harmanlı ile buluşuncaya kadar.

Girişim ve Europower için ‘Türkiye’nin gizli cevherlerinden’ desek yanlış olmaz. Behiç Harmanlı’nın liderliğinde 26 yıl önce kurulan Girişim Elektrik, 17 yıl önce kurulan Europower Enerji’yle güç birliği yaparak 11 fabrika ve 500 milyon dolarlık konsolide ciroya ulaşmış.

Birçok sektörün ve şirketin sıkıntı yaşadığı bir dönemde 11 fabrikanın tam kapasite üretim yaptığına dikkat çeken Girişim Elektrik ve Europower Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, “Girişim Elektrik kurulduğundan bugüne 6.6 GW’ı aşkın toplam kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji projesinin kurulumuna imza attık. Girişim Elektrik ve Europower Enerji’nin 2024 konsolide cirosunun 500 milyon doları bulmasını bekliyoruz. 2025 için de 715 milyon dolarlık konsolide ciro hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İlk fabrikayı Ankara Kahramankazan’da kurduklarını hatırlatan Behiç Harmanlı, “Alçak, orta, yüksek gerilim ekipmanları üretiyoruz. Kahramankazan’daki yedi fabrika var. Üç fabrika da Temelli ilçesinde” diye konuştu.

Yedi fabrikanın aynı kampüste yer almasının avantaj olduğunu da belirten Harmanlı, “90 kişilik Ar-Ge ekibimiz var. Yurtiçinde en önemli müşterimiz TEİAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri. TEİAŞ’ın en büyük müteahhidi olduk” dedi.

Behiç Harmanlı, Girişim Elektrik’in hisselerinin halka arzının 2021 yılı ağustos ayında gerçekleştiğini de hatırlatarak şöyle devam etti:“Girişim Elektrik’in halka arzından sağlanan kaynak, o dönemde 1.2 milyar liraydı. Nisan 2023’te Europower Enerji’nin halka arzı yapıldı. Oradan gelen kaynak da 2.7 milyar liraydı. Hepsini yatırıma harcadık. Hemen her ürün grubumuzda yüzde 30-100 arasında kapasite artışı gerçekleştirdik.”

Doğu Avrupa ve Afrika başta olmak üzere beş kıtada birçok projeye imza attıklarını belirten Harmanlı. “Projelere imza attığımız ülke sayısı 80’e ulaştı. Ukrayna’da 400 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdik. Odesa’da fabrika yeri kiralamış, üretime dönük yatırıma başlamıştık. Tam makineleri kurma aşamasına vardığımızda Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Biz de yatırımı erteleme kararı aldık” dedi.

YATIRIMLAR DOLUDİZGİN

TRANS-FORMATÖR pazarının 2030 yılına kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğine dikkat çeken Harmanlı, güç transformatörü üretmek amacıyla Europower World fabrikasının inşaatına başladıklarını söyledi. Harmanlı, “Sonrasında Euromek Elektrik’i de kurduk. Bu iki şirketin kuruluşu ile birlikte yüksek gerilime ilişkin ürün gruplarını tamamlamış oluyoruz. Devam eden diğer yatırımlarımızla birlikte 100 milyon dolarlık bir harcamamız söz konusu olacak. Euromek Elektrik’te yüzde 60 hisse bize, yüzde 40 da Arabul ailesine ait. Euromek Elektrik’in grup cirosuna katlısının 2025 yılında minimum 10 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Güç trafosu fabrikamızın bu yılın temmuz ayında devreye girmesini planlıyoruz” diye konuştu.