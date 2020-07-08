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Sedat Ergin

Sedat Ergin

sergin1@hurriyet.com.tr

Sağlık Bakanlığı’nın verilerini izlerken dikkatime takılan bir durum

8 Temmuz 2020

Dünkü yazım Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 virüsüne karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi paylaşım stratejisinde attığı yeni adımı konu alıyordu.

Her akşam Sağlık Bakanı’nın Twitter üzerinden yaptığı sosyal medya paylaşımlarına ek olarak ertesi gün bakanlığın web sitesinde yeni bir format üzerinden daha detaylı bir bilgilendirme geliyor. Bu raporlar günlük ve haftalık olarak iki ayrı formatta düzenleniyor.


Yeni bilgilendirme formatı vakaların özellikle bölgelere göre dağılımını haritalarla destekleyerek verdiği için salgının seyrini değerlendirebilmek açısından yararlı bir hizmet olarak görülmeli.

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Önceki gün (pazartesi) Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında bu raporları incelerken dikkatime takılan bir durumla karşılaştım. Şöyle ki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her akşam yaptığı günlük vaka, insan kaybı, yoğun bakıma alınan ya da solunum cihazına bağlanan hastaların sayılarına ilişkin bilgilendirici tweet paylaşımları ile daha sonra bakanlığın web sitesine konan yeni günlük raporlar arasında bazı küçük farklılıklar olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerini izlerken dikkatime takılan bir durum

Örneğin, Koca 1 Temmuz akşamı vaka sayısını 1.192 olarak açıklamış, buna karşılık bakanlığın web sitesine konan 1 Temmuz’a ilişkin ayrıntılı raporda vaka sayısı (6) fazlasıyla 1.198 eşiğinde gösterilmiş.

Muhtemelen bu minör artışlar paylaşımdan sonra sisteme giren son verilerden kaynaklanıyor.

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Asıl dikkatimi çeken başka bir durum oldu. Sağlık Bakanı Koca, 5 Temmuz Pazar akşamı yaptığı Twitter paylaşımında günlük yeni vaka sayısını 1.148, toplam vaka sayısını da 205 bin 758 olarak açıkladı.

 Gelgelelim, pazartesi (6 Temmuz) gündüz saatlerinde bakanlığın web sayfasına konan ve 29 Haziran ile 5 Temmuz arası dönemi değerlendiren haftalık raporda, 5 Temmuz itibarıyla “Toplam Vaka Sayısı” 206 bin 847 olarak gösterildi. Alttaki dipnotta “05/07/2020 tarihi dahil toplam sayı” deniliyor.

Yani, bakanın bir akşam önce açıkladığı toplam vaka sayısıyla ertesi günü bakanlığın web sayfasındaki rapora girilen buna ilişkin rakam arasında 1.089 vaka gibi bir fark ortaya çıktı.

Aradaki artışı o aşamada not etmekle yetindim. Ancak önceki akşam (6 Temmuz) Fahrettin Koca yeni vakaları açıklayınca karşıma çıkan bir rakam yine dikkatime çarptı.

Bakan, 6 Temmuz için 1.086 yeni vaka duyurdu ve Türkiye’deki toplam vaka sayısını 206 bin 844 olarak gösterdi.

Bakanın açıkladığı 6 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı (206 bin 844) gün içinde bakanlığın web sitesinde yayımlanan raporda bir gün önceye ait ‘5 Temmuz dahil toplam vaka’ olarak gösterilen 206 bin 847 sayısından 3 eksikti.

Benzer şekilde, 6 Temmuz’daki yeni vaka sayısı (1.086) bir akşam önceki toplam vakayla daha sonra bakanlığın internet sitesine konan toplam vaka sayısı arasındaki farka (1.089) çok yakındı. Daha doğrusu o da 3 eksikti.

Dikkatimi çeken bir başka olgu daha var. Bakanın 5 Temmuz tweet mesajı ile 6 Temmuz haftalık raporundaki toplam vaka sayıları arasında binin üstünde bir farklılık olmakla birlikte, her iki metindeki toplam vefat sayısı (5 bin 225) ve iyileşen hasta sayısı toplamı (180 bin 680) bire bir aynı.

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Bu durum karşısında mantıken şu soruyu yöneltmemiz gerekiyor. 5 Temmuz itibarıyla ülkemizdeki vaka toplamı bakanlığın web sayfasında belirtildiği gibi zaten 206 bini geçmiş ise 6 Temmuz pazartesi akşamı yapılan o güne ilişkin açıklamadaki vaka sayısının bunun üstünde olması gerekmez miydi? Oysa Bakan Koca’nın açıklamasında 3 eksiği çıktı.

Karşımızdaki tablo akşam yapılan paylaşımların bir gün önceki verileri mi yansıttığı gibi bir soruyu akla getiriyor. Ancak Bakanlığın günlük paylaşımlarının o günkü verileri kapsadığı açıklandığından bu soruya olumlu yanıt verebilmek güç. Yeni sisteme geçilirken bir karışıklığın yaşanmış olması bir ihtimal olarak düşünülebilir.

Buradan yola çıkarak özel bir sonuca da varıyor değilim. Yalnızca bakanlığın resmi açıklamalarında kafamı karıştıran bir durumla karşılaştım ve buna dikkat çekmek istiyorum.

Herkesin gözünün Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı veriler üzerinde olduğu bir dönemde bu konuda son derece özenle hareket edilmesi gerektiğini belirtmemize ihtiyaç yok herhalde.   

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