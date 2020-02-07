Ä°dlib denkleminde Serakib, â€˜stratejik dÃ¼ÄŸÃ¼mâ€™ haline geldi

Durumun ne kadar tehlikeli bir çizgide seyrettiÄŸini anlatabilmek için tam bir hafta önce geçen cuma gününden bu yana Ä°dlibâ€™in doÄŸusundaki Serakib kasabasÄ±nÄ±n çevresinde yaÅŸanan sÄ±cak geliÅŸmeleri çok kÄ±saca hatÄ±rlatmalÄ±yÄ±z.
Suriye ordusu, M-5 otoyolu Ã¼zerindeki Maarat el Numan kasabasÄ±nÄ± geÃ§en hafta salÄ± gÃ¼nÃ¼ (28 Ocak) muhalefetten geri aldÄ±. Rejime baÄŸlÄ± birlikler, bu Ã¶nemli kazanÄ±mdan sonra Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n aktif bombardÄ±man desteÄŸinde aynÄ± karayolu Ã¼zerinden Halep istikametine doÄŸru kuzeye ilerlemeye devam etti.
Ã–nlerinde son pÃ¼rÃ¼z olarak 25 kilometre kuzeyde, Halepâ€™i Lazkiyeâ€™ye baÄŸlayan M-4 ile baÅŸkent Åžamâ€™a uzanan M-5 otoyollarÄ±nÄ±n buluÅŸtuÄŸu stratejik kavÅŸak noktasÄ± Serakib kasabasÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. Serakib de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde Esad rejiminin Halepâ€™e ulaÅŸabilmesi iÃ§in kuzeye doÄŸru yalnÄ±zca 40 kilometrelik bir mesafe kalacaktÄ±.
TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N Ä°DLÄ°B HAMLESÄ°
Ä°ÅŸte tam bu sÄ±rada TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°dlib hamlesi geldi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, cuma (31 Ocak) gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ä°dlibâ€™de dikkat Ã§ekici bir askeri hareketliliÄŸe giriÅŸti. TSKâ€™nÄ±n burada bulunan gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ± takviye etmek amacÄ±yla kuvvetli bir askeri sevkÄ±yat baÅŸladÄ± Ä°dlibâ€™e.
Ancak asÄ±l kritik hamle aynÄ± gÃ¼n Serakibâ€™in Ã§evresinde sahada bir dizi askeri Ã¶nlemin alÄ±nmasÄ± oldu. Kentin kuzeye, gÃ¼neye ve doÄŸuya doÄŸru aÃ§Ä±lan Ã¼Ã§ anayolu Ã¼zerinde TSK tarafÄ±ndan kontrol noktalarÄ± tesis edildi. YalnÄ±zca batÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada rejim ordusu M-5 Ã¼zerinde gÃ¼neyden kuzeye doÄŸru ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rmekteydi ki, TSKâ€™nÄ±n Ã¶nlemleri Ã¼zerine Serakibâ€™e yaklaÅŸÄ±k 7 kilometrelik bir mesafede bu ilerleyiÅŸ bir sÃ¼re iÃ§in durdu.
Bu arada, hafta sonu Serakibâ€™in Ã§evresinde gerilim zirveye Ã§Ä±karken korkulan oldu ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sinir harbi birden sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ÂEsad ordusunun aÃ§tÄ±ÄŸÄ± topÃ§u ateÅŸi sonucu Serakibâ€™in hemen doÄŸusundaki kontrol noktasÄ± iÃ§in tertip alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 7â€™si asker 8 vatandaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu. TSK, buna Ä°dlibâ€™in birÃ§ok mevkisindeki gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan Esad ordusu hedeflerini vurduÄŸu aÄŸÄ±r bir topÃ§u ateÅŸiyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi
TSK SERAKÄ°Bâ€™DE SET Ã‡EKTÄ°
TÃ¼rkiyeâ€™nin Serakibâ€™deki askeri inisiyatifi, rejime ve destekÃ§isi Rusyaâ€™ya â€˜Kuzeye M-5 Ã¼zerinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± durduruyorum, devam etmek istiyorsanÄ±z benimle Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¶ze almalÄ±sÄ±nÄ±zâ€™ mesajÄ± verilerek Ã¶nlerine set Ã§ekilmesi anlamÄ±na geliyor.
TÃ¼rkiyeâ€™nin sahadaki bu adÄ±mÄ± rejimin M-5 Ã¼zerindeki ilerleyiÅŸini ilk aÅŸamada frenlemiÅŸtir. Esad ordusu, Ã¶nÃ¼ bu ÅŸekilde kapatÄ±lÄ±nca farklÄ± bir taktiÄŸe yÃ¶nelerek, Serakibâ€™i batÄ± hattÄ±ndan kuÅŸatmaya yÃ¶nelmiÅŸ ve geÃ§en pazartesi akÅŸamÄ± batÄ±dan kasabaya uzanan M-4 yoluna Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan salÄ± akÅŸamÄ± Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Serakib Ã§evresinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± askeri denge bu ÅŸekilde beliriyordu. TSK, aynÄ± akÅŸam sahada yeni bir adÄ±m daha atarak, Serakibâ€™in batÄ± kapÄ±sÄ±nda M-4 otoyolu Ã¼zerinde de bir kontrol noktasÄ±nÄ± devreye soktu. Yani Serakibâ€™i dÃ¶rt bir taraftan kapattÄ±.
REJÄ°M VE RUSYAâ€™DAN KARÅžI HAMLELER
Esad rejimi, Ã¶nceki gÃ¼n karÅŸÄ± hamlelerle yanÄ±t verdi TSKâ€™nÄ±n Serakibâ€™i kapatmasÄ±na. Rejim gÃ¼Ã§leri de Serakibâ€™i dÄ±ÅŸtan doÄŸu, batÄ±, gÃ¼ney ve kuzeyden kuÅŸatma altÄ±na aldÄ±. Serakibâ€™e anayollardan giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± bloke eden TSKâ€™nÄ±n kontrol noktalarÄ± bÃ¶ylelikle Esad ordusu tarafÄ±ndan Ã§evrelenmiÅŸ oldu. â€˜Syria.liveumapâ€™ portalÄ±ndaki verileri esas alan harita buradaki kilitlenmeyi Ã§arpÄ±cÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶steriyor.
Rejim unsurlarÄ± ve TSK kontrol noktalarÄ±nÄ±n sahada birbirlerini cepheledikleri anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bu arada, Ã¶nceki akÅŸam silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n tÃ¼mÃ¼yle olmasa da Serakibâ€™i Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de boÅŸaltmalarÄ±yla, sivil nÃ¼fusun zaten terk etmiÅŸ olduÄŸu kasaba metruk bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aldÄ±. Rejimin, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§evrelemeden sonra Serakibâ€™i yan yollardan baypas ederek M-5 Ã¼zerinden kuzeye, Halepâ€™e doÄŸru ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± beklenebilir.
Ã–te yandan, rejim ikinci bir hamleye giriÅŸerek, Ä°dlibâ€™in doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndan M-5â€™e, batÄ±ya doÄŸru geniÅŸlemeye yÃ¶neldi. Kritik bir geliÅŸme, bu geniÅŸlemenin sonucu olarak TSKâ€™nÄ±n Serakibâ€™in 12 kilometre kadar gÃ¼neydoÄŸusunda Tel Tukanâ€™daki (7) numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla rejim bÃ¶lgesi iÃ§inde kaldÄ±. Daha Ã¶nce de gÃ¼neyde Surmanâ€™da (8) ve Morikâ€™teki (9) numaralÄ± gÃ¶zlem noktalarÄ± da rejim bÃ¶lgesinde kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Sahada bu hadiseler yaÅŸanÄ±rken Ã¶zellikle Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlibâ€™in birÃ§ok noktasÄ±ndaki aÄŸÄ±r bombardÄ±manÄ± sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Dikkat Ã§ekici bir geliÅŸme, Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n Ä°dlibâ€™in kuzeyinde TSKâ€™nÄ±n (4) numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n bitiÅŸiÄŸindeki Anadan kÃ¶yÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±dÄ±r.
TSK ASKERÄ° HAVAALANINA YERLEÅžÄ°YOR
Buna karÅŸÄ±lÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den de yeni hamleler geliyor. TSKâ€™nÄ±n Ä°dlibâ€™de Serakibâ€™in 10 kilometre kadar kuzeyindeki Taftanazâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± sevkÄ±yatla buradaki askeri havaalanÄ±nda yeni bir gÃ¶zlem noktasÄ± kurma hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.
TSK tarafÄ±ndan dÃ¼n ayrÄ±ca Afrinâ€™in hemen altÄ±nda Rus ordusu, Esad ordusu, Ä°ran yanlÄ±sÄ± milisler ve PKK/YPGâ€™nin bulunduÄŸu Tel Rifat bÃ¶lgesine de kuvvetli topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Buna ek olarak bir baÅŸka cephede, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesindeki El Babâ€™Ä±n yakÄ±nlarÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin desteklediÄŸi Ã–SO unsurlarÄ± ile rejim unsurlarÄ± arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
Bu gibi askeri hareketler, Esad rejiminin Ä°dlibâ€™deki ilerleyiÅŸini durdurabilmek iÃ§in dikkatini daÄŸÄ±tmayÄ± amaÃ§layan taktik operasyonlar olarak deÄŸerlendirilebilir.
AslÄ±nda sahada yaÅŸanan bÃ¼tÃ¼n hadiseleri tek bir yazÄ±ya sÄ±ÄŸdÄ±rabilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ancak sÃ¼rekli yoÄŸunlaÅŸmakta olan askeri faaliyetler iÃ§inde TÃ¼rkiye ile Esad rejimi/Rusya ikilisi arasÄ±nda ÅŸu an Ä°dlibâ€™deki en kritik Ã§ekiÅŸmenin stratejik kavÅŸak noktasÄ± Serakib Ã¼zerinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek hata olmaz. TSKâ€™nÄ±n mevzi aldÄ±ÄŸÄ± Serakibâ€™in akÄ±beti, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ä°dlibâ€™e iliÅŸkin pazarlÄ±klarda Ã¶nemli bir mÃ¼zakere baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak ÅŸimdiden gÃ¼ndeme yerleÅŸmiÅŸtir. Buradaki stratejik dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼n nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸi Ä°dlibâ€™deki dengenin ÅŸekillenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nem taÅŸÄ±yacaktÄ±r.
Ã–zetlemek gerekirse ÅŸu tespiti yapabiliriz: Ä°dlibâ€™de sahadaki durum, bir tarafta TÃ¼rkiye, diÄŸer tarafta Esad-Rusya ikilisininÂ attÄ±klarÄ± yeni adÄ±mlarla sahada yeni mevziler aldÄ±klarÄ±, bu ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak ellerini sÃ¼rekli yÃ¼kselttikleri tehlikeli bir tÄ±rmanma eÄŸrisi izlemektedir.
Not: Bu yazÄ± dÃ¼n akÅŸam saat 18.00 sularÄ± itibarÄ±yla sahadaki tabloyu yansÄ±tmaktadÄ±r.
Â
Ä°dlib denkleminde Serakib, â€˜stratejik dÃ¼ÄŸÃ¼mâ€™ haline geldi
Durumun ne kadar tehlikeli bir çizgide seyrettiÄŸini anlatabilmek için tam bir hafta önce geçen cuma gününden bu yana Ä°dlibâ€™in doÄŸusundaki Serakib kasabasÄ±nÄ±n çevresinde yaÅŸanan sÄ±cak geliÅŸmeleri çok kÄ±saca hatÄ±rlatmalÄ±yÄ±z.
Suriye ordusu, M-5 otoyolu Ã¼zerindeki Maarat el Numan kasabasÄ±nÄ± geÃ§en hafta salÄ± gÃ¼nÃ¼ (28 Ocak) muhalefetten geri aldÄ±. Rejime baÄŸlÄ± birlikler, bu Ã¶nemli kazanÄ±mdan sonra Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n aktif bombardÄ±man desteÄŸinde aynÄ± karayolu Ã¼zerinden Halep istikametine doÄŸru kuzeye ilerlemeye devam etti.
Ã–nlerinde son pÃ¼rÃ¼z olarak 25 kilometre kuzeyde, Halepâ€™i Lazkiyeâ€™ye baÄŸlayan M-4 ile baÅŸkent Åžamâ€™a uzanan M-5 otoyollarÄ±nÄ±n buluÅŸtuÄŸu stratejik kavÅŸak noktasÄ± Serakib kasabasÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. Serakib de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde Esad rejiminin Halepâ€™e ulaÅŸabilmesi iÃ§in kuzeye doÄŸru yalnÄ±zca 40 kilometrelik bir mesafe kalacaktÄ±.
TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N Ä°DLÄ°B HAMLESÄ°
Ä°ÅŸte tam bu sÄ±rada TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°dlib hamlesi geldi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, cuma (31 Ocak) gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ä°dlibâ€™de dikkat Ã§ekici bir askeri hareketliliÄŸe giriÅŸti. TSKâ€™nÄ±n burada bulunan gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ± takviye etmek amacÄ±yla kuvvetli bir askeri sevkÄ±yat baÅŸladÄ± Ä°dlibâ€™e.
Ancak asÄ±l kritik hamle aynÄ± gÃ¼n Serakibâ€™in Ã§evresinde sahada bir dizi askeri Ã¶nlemin alÄ±nmasÄ± oldu. Kentin kuzeye, gÃ¼neye ve doÄŸuya doÄŸru aÃ§Ä±lan Ã¼Ã§ anayolu Ã¼zerinde TSK tarafÄ±ndan kontrol noktalarÄ± tesis edildi. YalnÄ±zca batÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada rejim ordusu M-5 Ã¼zerinde gÃ¼neyden kuzeye doÄŸru ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rmekteydi ki, TSKâ€™nÄ±n Ã¶nlemleri Ã¼zerine Serakibâ€™e yaklaÅŸÄ±k 7 kilometrelik bir mesafede bu ilerleyiÅŸ bir sÃ¼re iÃ§in durdu.
Bu arada, hafta sonu Serakibâ€™in Ã§evresinde gerilim zirveye Ã§Ä±karken korkulan oldu ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sinir harbi birden sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ÂEsad ordusunun aÃ§tÄ±ÄŸÄ± topÃ§u ateÅŸi sonucu Serakibâ€™in hemen doÄŸusundaki kontrol noktasÄ± iÃ§in tertip alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 7â€™si asker 8 vatandaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu. TSK, buna Ä°dlibâ€™in birÃ§ok mevkisindeki gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan Esad ordusu hedeflerini vurduÄŸu aÄŸÄ±r bir topÃ§u ateÅŸiyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi
TSK SERAKÄ°Bâ€™DE SET Ã‡EKTÄ°
TÃ¼rkiyeâ€™nin Serakibâ€™deki askeri inisiyatifi, rejime ve destekÃ§isi Rusyaâ€™ya â€˜Kuzeye M-5 Ã¼zerinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± durduruyorum, devam etmek istiyorsanÄ±z benimle Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¶ze almalÄ±sÄ±nÄ±zâ€™ mesajÄ± verilerek Ã¶nlerine set Ã§ekilmesi anlamÄ±na geliyor.
TÃ¼rkiyeâ€™nin sahadaki bu adÄ±mÄ± rejimin M-5 Ã¼zerindeki ilerleyiÅŸini ilk aÅŸamada frenlemiÅŸtir. Esad ordusu, Ã¶nÃ¼ bu ÅŸekilde kapatÄ±lÄ±nca farklÄ± bir taktiÄŸe yÃ¶nelerek, Serakibâ€™i batÄ± hattÄ±ndan kuÅŸatmaya yÃ¶nelmiÅŸ ve geÃ§en pazartesi akÅŸamÄ± batÄ±dan kasabaya uzanan M-4 yoluna Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan salÄ± akÅŸamÄ± Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Serakib Ã§evresinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± askeri denge bu ÅŸekilde beliriyordu. TSK, aynÄ± akÅŸam sahada yeni bir adÄ±m daha atarak, Serakibâ€™in batÄ± kapÄ±sÄ±nda M-4 otoyolu Ã¼zerinde de bir kontrol noktasÄ±nÄ± devreye soktu. Yani Serakibâ€™i dÃ¶rt bir taraftan kapattÄ±.
REJÄ°M VE RUSYAâ€™DAN KARÅžI HAMLELER
Esad rejimi, Ã¶nceki gÃ¼n karÅŸÄ± hamlelerle yanÄ±t verdi TSKâ€™nÄ±n Serakibâ€™i kapatmasÄ±na. Rejim gÃ¼Ã§leri de Serakibâ€™i dÄ±ÅŸtan doÄŸu, batÄ±, gÃ¼ney ve kuzeyden kuÅŸatma altÄ±na aldÄ±. Serakibâ€™e anayollardan giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± bloke eden TSKâ€™nÄ±n kontrol noktalarÄ± bÃ¶ylelikle Esad ordusu tarafÄ±ndan Ã§evrelenmiÅŸ oldu. â€˜Syria.liveumapâ€™ portalÄ±ndaki verileri esas alan harita buradaki kilitlenmeyi Ã§arpÄ±cÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶steriyor.
Rejim unsurlarÄ± ve TSK kontrol noktalarÄ±nÄ±n sahada birbirlerini cepheledikleri anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bu arada, Ã¶nceki akÅŸam silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n tÃ¼mÃ¼yle olmasa da Serakibâ€™i Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de boÅŸaltmalarÄ±yla, sivil nÃ¼fusun zaten terk etmiÅŸ olduÄŸu kasaba metruk bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aldÄ±. Rejimin, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§evrelemeden sonra Serakibâ€™i yan yollardan baypas ederek M-5 Ã¼zerinden kuzeye, Halepâ€™e doÄŸru ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± beklenebilir.
Ã–te yandan, rejim ikinci bir hamleye giriÅŸerek, Ä°dlibâ€™in doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndan M-5â€™e, batÄ±ya doÄŸru geniÅŸlemeye yÃ¶neldi. Kritik bir geliÅŸme, bu geniÅŸlemenin sonucu olarak TSKâ€™nÄ±n Serakibâ€™in 12 kilometre kadar gÃ¼neydoÄŸusunda Tel Tukanâ€™daki (7) numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla rejim bÃ¶lgesi iÃ§inde kaldÄ±. Daha Ã¶nce de gÃ¼neyde Surmanâ€™da (8) ve Morikâ€™teki (9) numaralÄ± gÃ¶zlem noktalarÄ± da rejim bÃ¶lgesinde kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Sahada bu hadiseler yaÅŸanÄ±rken Ã¶zellikle Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlibâ€™in birÃ§ok noktasÄ±ndaki aÄŸÄ±r bombardÄ±manÄ± sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Dikkat Ã§ekici bir geliÅŸme, Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n Ä°dlibâ€™in kuzeyinde TSKâ€™nÄ±n (4) numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n bitiÅŸiÄŸindeki Anadan kÃ¶yÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±dÄ±r.
TSK ASKERÄ° HAVAALANINA YERLEÅžÄ°YOR
Buna karÅŸÄ±lÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den de yeni hamleler geliyor. TSKâ€™nÄ±n Ä°dlibâ€™de Serakibâ€™in 10 kilometre kadar kuzeyindeki Taftanazâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± sevkÄ±yatla buradaki askeri havaalanÄ±nda yeni bir gÃ¶zlem noktasÄ± kurma hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.
TSK tarafÄ±ndan dÃ¼n ayrÄ±ca Afrinâ€™in hemen altÄ±nda Rus ordusu, Esad ordusu, Ä°ran yanlÄ±sÄ± milisler ve PKK/YPGâ€™nin bulunduÄŸu Tel Rifat bÃ¶lgesine de kuvvetli topÃ§u atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Buna ek olarak bir baÅŸka cephede, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesindeki El Babâ€™Ä±n yakÄ±nlarÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin desteklediÄŸi Ã–SO unsurlarÄ± ile rejim unsurlarÄ± arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
Bu gibi askeri hareketler, Esad rejiminin Ä°dlibâ€™deki ilerleyiÅŸini durdurabilmek iÃ§in dikkatini daÄŸÄ±tmayÄ± amaÃ§layan taktik operasyonlar olarak deÄŸerlendirilebilir.
AslÄ±nda sahada yaÅŸanan bÃ¼tÃ¼n hadiseleri tek bir yazÄ±ya sÄ±ÄŸdÄ±rabilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ancak sÃ¼rekli yoÄŸunlaÅŸmakta olan askeri faaliyetler iÃ§inde TÃ¼rkiye ile Esad rejimi/Rusya ikilisi arasÄ±nda ÅŸu an Ä°dlibâ€™deki en kritik Ã§ekiÅŸmenin stratejik kavÅŸak noktasÄ± Serakib Ã¼zerinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek hata olmaz. TSKâ€™nÄ±n mevzi aldÄ±ÄŸÄ± Serakibâ€™in akÄ±beti, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ä°dlibâ€™e iliÅŸkin pazarlÄ±klarda Ã¶nemli bir mÃ¼zakere baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak ÅŸimdiden gÃ¼ndeme yerleÅŸmiÅŸtir. Buradaki stratejik dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼n nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸi Ä°dlibâ€™deki dengenin ÅŸekillenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nem taÅŸÄ±yacaktÄ±r.
Ã–zetlemek gerekirse ÅŸu tespiti yapabiliriz: Ä°dlibâ€™de sahadaki durum, bir tarafta TÃ¼rkiye, diÄŸer tarafta Esad-Rusya ikilisininÂ attÄ±klarÄ± yeni adÄ±mlarla sahada yeni mevziler aldÄ±klarÄ±, bu ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak ellerini sÃ¼rekli yÃ¼kselttikleri tehlikeli bir tÄ±rmanma eÄŸrisi izlemektedir.
Not: Bu yazÄ± dÃ¼n akÅŸam saat 18.00 sularÄ± itibarÄ±yla sahadaki tabloyu yansÄ±tmaktadÄ±r.
Â