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AktardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ±n yalnÄ±zca son iki hafta iÃ§inde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§en ekim ayÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ olan ve Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sivil olmak Ã¼zere 40 binden fazla insanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Gazzeâ€™deki savaÅŸÄ±n birinci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ doldurmakta olduÄŸunu, bu sÃ¼reÃ§te Ä°srailâ€™in Hamasâ€™Ä±n siyasi bÃ¼ro ÅŸefi Ä°smail Haniyeâ€™yi geÃ§en temmuz ayÄ±nda Tahranâ€™da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de fotoÄŸrafÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek aÃ§Ä±sÄ±ndan hatÄ±rlamalÄ±yÄ±z.

Sel sularÄ±nÄ±n her ÅŸeyi Ã¶nÃ¼ne katÄ±p ilerlemesi gibi, girilen savaÅŸ dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ de Ä°srail, LÃ¼bnan, Hamas, Hizbullah ve Ä°ranâ€™Ä±n yer aldÄ±klarÄ± Ã§oklu bir Ã§atÄ±ÅŸma ekseni Ã¼zerinde herhangi bir kontrol olmaksÄ±zÄ±n kendi belirleyiciliÄŸi iÃ§inde artan bir ivmeyle yol almaktadÄ±r.

Bu savaÅŸ sarmalÄ±nÄ±n bÃ¶lgeyi nereye sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸini bu aÅŸamada Ã¶ngÃ¶remiyoruz.

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KarÅŸÄ±mÄ±zdaki tabloyu deÄŸerlendirirken vurgulamamÄ±z gereken bir nokta, savaÅŸÄ±n ABDâ€™deki Biden yÃ¶netiminin seÃ§im Ã¶ncesi dÃ¶nemde tam bir acz iÃ§inde olduÄŸunu gÃ¶stermesidir.

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ABD YÃ¶netimiâ€™nin ateÅŸkesi saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± gibi, savaÅŸÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ±, Ã¶rneÄŸin Gazzeâ€™den LÃ¼bnanâ€™a sÄ±Ã§ramasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye, aynÄ± zamanda Ä°srail ile Ä°ran arasÄ±nda bir Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini caydÄ±rmaya dÃ¶nÃ¼k bÃ¼tÃ¼n Ã§abalarÄ± nafile kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

ABD aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ olan, kendisine atfedilen gÃ¼cÃ¼n krizi baskÄ±lamaya yetmediÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± deÄŸildir tek baÅŸÄ±na. Bir yandan savaÅŸÄ± dizginlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, diÄŸer yandan kendisi de sÄ±kÃ§a Ä°srailâ€™in yanÄ±nda taraf konuma geÃ§mek gibi bir Ã§eliÅŸkinin iÃ§indedir.

Ã–rneÄŸin Ä°ranâ€™Ä±n salÄ± gÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, ABD, bÃ¶lgedeki savaÅŸ gemilerinden ateÅŸlediÄŸi hava savunma fÃ¼zeleri ile fiilen Ä°srailâ€™in yanÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yÃ¶nÃ¼yle yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸma, gelinen noktada Ä°ran ile Ä°srail-ABD ikilisi arasÄ±nda bir boyut kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.

AynÄ± ABD, Ä°srailâ€™i Hamasâ€™a yÃ¶nelen saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivilleri gÃ¶zeten ayrÄ±mcÄ± bir ÅŸekilde davranmasÄ±nÄ± isterken, diÄŸer yandan Ä°srailâ€™e 20 milyar dolara yaklaÅŸan silah satÄ±ÅŸÄ± paketini Kongreâ€™den geÃ§irerek BaÅŸbakan Binyamin Netanyahuâ€™nun sivilleri, Ã§ocuklarÄ± da hedef alan katliam stratejisini teÅŸvik eden bir duruma dÃ¼ÅŸmektedir. Daha aÃ§Ä±kÃ§asÄ±, bu katliamlarda suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ±na girmektedir.

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Neresinden bakÄ±lÄ±rsa bakÄ±lsÄ±n, ABD aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§eliÅŸkilerle kaplÄ± son derece problemli bir durum sÃ¶z konusudur.

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SavaÅŸÄ±n girdiÄŸi tÄ±rmanmada ÅŸu an uluslararasÄ± alanda yanÄ±tÄ± aranan en kritik soru, Ä°srailâ€™in Ä°ranâ€™Ä±n hava saldÄ±rÄ±sÄ±na vereceÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nereye kadar gideceÄŸidir. Ä°srail, bu durumu bir altÄ±n fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirerek, Ä°ranâ€™Ä±n atom bombasÄ± elde etmeye dÃ¶nÃ¼k programÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle ortadan kaldÄ±rmaya gidebilir mi?

Ä°ranâ€™Ä±n ÅŸu ana kadar aldÄ±ÄŸÄ± ve bundan sonra almasÄ± da muhtemel darbelerin ardÄ±ndan, Ä°srail ile stratejik denkliÄŸi kurmak amacÄ±yla nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ elde etme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z vereceÄŸi yolundaki yaygÄ±n beklentiler var. Ä°srail, bÃ¶lgedeki ezeli hasmÄ±nÄ± bÃ¶yle bir yetenek kazanmaktan alÄ±koymak iÃ§in pekala her ÅŸeyi gÃ¶ze alabilir.Â

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Netanyahu bu yola gittiÄŸi takdirde, muhtemelen BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n azÄ±msanmayacak bir kesiminin dÄ±ÅŸarÄ± pek gÃ¶stermeseler de, kendisini alkÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± hesaplamaktadÄ±r. Zaten daha ÅŸimdiden ABD basÄ±nÄ±nda Ä°ranâ€™a bu darbenin artÄ±k indirilmesi zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini savunan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara rastlanÄ±yor.

ABDâ€™de 5 KasÄ±mâ€™da yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde Trumpâ€™Ä±n seÃ§ilmesi halinde, Netanyahu bu konuda elini iyice serbest hissedebilir. Bu arada, zaten seÃ§imden Ã¶nce de bu yÃ¶nde bazÄ± hamlelere kalkÄ±ÅŸmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmaz.

Hizbullahâ€™a indirilen darbelerle Ã¶zgÃ¼veni artmÄ±ÅŸ olan Netanyahuâ€™nun bundan sonra daha da pervasÄ±z bir Ã§izgiye kaymasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmamalÄ±dÄ±r.

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Bu noktada Ä°srailâ€™in Hizbullahâ€™a dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlar karÅŸÄ±sÄ±nda uluslararasÄ± alanda sergilenen tepkilerin, Hamasâ€™a saldÄ±rÄ±larÄ±na gÃ¶sterilen tepkilere kÄ±yasla daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir eÅŸikte kalmasÄ± dikkat Ã§ekicidir.

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BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkenin Hizbullahâ€™Ä± terÃ¶rist kategorisinde gÃ¶rmesi burada Ã¶nemli bir faktÃ¶rdÃ¼r. Bunun yanÄ± sÄ±ra Arap dÃ¼nyasÄ±nda Åžii Ä°ranâ€™Ä±n Ã¶n saftaki bir temsilcisi olarak kabul edildiÄŸi iÃ§in Hizbullahâ€™a uzak duran Ã¼lkelerin sayÄ±sÄ± hiÃ§ de az deÄŸildir.

SavaÅŸÄ±n seyri Hizbullahâ€™Ä±n hamisi durumundaki Ä°ran aÃ§Ä±sÄ±ndan azÄ±msanmayacak bir zemin kaybÄ±na yol aÃ§Ä±yor. Bir kere, baÅŸkentinde Hamas liderlerinden Haniyeâ€™nin Ä°srail tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ä°ran tarafÄ±ndan hazmedilmesi kolay bir hadise deÄŸildir. Bunu, LÃ¼bnanâ€™daki vekili Hizbullahâ€™Ä±n birbiri ardÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbeler izlemiÅŸtir.

Evet, bu hafta dÃ¼zenlediÄŸi balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±yla Ä°srailâ€™i neredeyse 2 bin kilometre uzaktan vurabileceÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir. Bu yeteneÄŸinin sergilenmiÅŸ olmasÄ± ve ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°ran bakÄ±mÄ±ndan etkileyicidir. Ancak kabul edelim ki, fÃ¼zelerin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de Ä°srail ve ABD hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan Ã¶nlenmiÅŸtir. Bu savunma barajÄ±nÄ± aÅŸan fÃ¼zelerin Ä°srailâ€™e verdiÄŸi tahribat da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Ãœstelik, Ä°srailâ€™in bu saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± misilleme olarak Ä°ranâ€™a yanÄ±tÄ±nÄ± ÅŸu an iÃ§in bilemiyoruz.

SonuÃ§ta dÃ¼zenlediÄŸi balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±na raÄŸmen, Ä°ranâ€™Ä±n Ã¶ncesinde aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu kendisini iÃ§inde bulduÄŸu sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸa nasÄ±l bir karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸi bu aÅŸamada bir bÃ¼yÃ¼k soru iÅŸaretidir.

Her halÃ¼kÃ¢rda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ä°srail ile Ä°ran arasÄ±nda muhtemelen karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirlerine zarar vermeye dÃ¶nÃ¼k her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¶ntemi devreye sokacaklarÄ± uzun sÃ¼recek bir savaÅŸ haline hazÄ±rlÄ±klÄ± olmamÄ±z gerekiyor.

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Ã–te yandan, Ä°srail ordusunun LÃ¼bnanâ€™a karadan girmesinden sonra bu Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Hizbullah ile Ä°srail arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar da savaÅŸÄ±n yeni bir cephesini ÅŸimdiden aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.

Hizbullahâ€™Ä±n lider kadrolarÄ±nÄ±n Ã§ok aÄŸÄ±r darbeler almasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n her ÅŸeye raÄŸmen kuvvetli bir askeri gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu, ayrÄ±ca gerilla savaÅŸÄ±nda pekala belli bir tecrÃ¼beye sahip olduÄŸu bu cepheyle ilgili deÄŸerlendirmelerde hesaba katÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Bu arada, Ä°srailâ€™in LÃ¼bnanâ€™Ä±n gÃ¼neyine hava bombardÄ±manÄ± ve baÅŸlayan kara harekÃ¢tÄ± Ã¼zerine yerinden olup kuzeye doÄŸru yÃ¶nelen Åžii unsurlar ile Ã¼lkedeki farklÄ± gruplar arasÄ±nda bir iÃ§ savaÅŸ ortamÄ±nÄ±n tetiklenmesi, yapÄ±lan yorumlarda sÄ±kÃ§a endiÅŸe ifade edilen ihtimallerden biridir. YakÄ±n tarihte uzun bir iÃ§ savaÅŸa sahne olan LÃ¼bnanâ€™Ä± yeniden Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nlerin beklediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz.

TÃ¼rkiyeâ€™nin de bitiÅŸik bulunduÄŸu bÃ¶lge Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸ sarmalÄ±nÄ±n iÃ§inde hÄ±zla savrulmaktadÄ±r. Ne yazÄ±k ki barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±larÄ±, savaÅŸÄ±n her bir taraftan yÃ¼kselen uÄŸultusunda kaybolup gitmektedir.