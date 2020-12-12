AB ile girilen kısırdöngü nasıl tersyüz edilebilir?

Sıcak krizlerin çözümünü, yatıştırılmasını hedefleyen çalışmalarıyla tanınan bir uluslararası düşünce kuruluşu olan ‘Uluslararası Kriz Grubu’nun (ICG) Suriye’de Fırat’ın doğusundaki bölgede ABD’nin askeri müttefiki Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) konu alan son raporu, bu örgütün taşıdığı PKK genetiği üzerindeki örtüyü kaldırması bakımından önem taşıyor.

Raporun içeriğine girmeden önce ICG’nin (International Crisis Group) 2019’da kaleme aldığı bir başka Suriye raporunda “ABD’nin Fırat’ın doğusunda bir devletçiğin doğumunu gerçekleştirdiği” tezini işlediğini hatırlatalım.

ICG’nin kısa bir süre önce yayımlanan “SDG Kuzeydoğu Suriye’de kalıcı bir istikrar arıyor” başlıklı son raporu, ABD’de seçimi kazanan Demokrat Başkan Joe Biden işbaşı yapmaya hazırlandığı bir sırada bu ülkenin Fırat’ın doğusundaki müttefiki SDG’nin bir sıkışmışlık içinde bulunduğuna işaret ediyor.

KOBANİ, PKK KADROLARINI KABULLENİYOR

Örgütün PKK ile bağlarının SDG’nin tepe yöneticisi Mazlum Kobani tarafından açıkça kabullenilmesi, bu raporun en çarpıcı yönlerinden biridir. ICG, Kobani’nin kendileriyle yaptığı görüşmede “Suriyeli olmayan PKK eğitimli kadrolar”ın Kuzeydoğu Suriye’deki varlığını ve oynadıkları rolü -geçmişe kıyasla bu kez daha açık bir şekilde- ele aldığına dikkat çekiyor.

Tabii, Kobani “Suriyeli olmayanlar” dediğinde, bunu büyük ölçüde SDG kadroları içindeki Türkiye kökenli PKK unsurları olarak anlamalıyız.

Bu yönüyle bakıldığında Kobani’nin bu sözleri, 2015 sonrasında SDG’yi Türk muhataplarına ısrarla terör örgütü PKK’dan ayrı bir kimlik olarak takdim etmeye çalışan ve bu nedenle Ankara ile sürekli bir şekilde çatışan ABD’li siyasetçi, asker ve diplomatların tezlerini geçersiz kılması bakımından kayda değer bir beyandır.

‘SURİYELİ OLMAYANLARI ÜLKEDEN ÇIKARTABİLİRİZ’