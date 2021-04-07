Zaman kaybetmek istemiyorum! Sinastri Haritalar ve ilişkiler üzerindeki etkisi nedir?

Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan…

Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?

Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.

Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.

Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!