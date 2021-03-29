Yine Gözden Kaçmamalı

Pandeminin etkilerine karşı

en zorlu sınavı çalışan kadınların ve öncelikle çalışan annelerin

verdiği inancındayım.

Konu iş hayatı olduğunda hep fazladan bir varlık gösterme ve emek harcama yükümlülüğünde ( bir gün değişeceğini umuyoruz ) olmak bir yana

Covid-19 dönemi hali hazırda var olan bu dengesizliğe

tuz ekti sanki.

…

Elbette bütün iş hayatı ahalisi süreçten çokça etkilendi.