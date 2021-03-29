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Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Yine Gözden Kaçmamalı
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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

Yazarın tüm yazıları

Yine Gözden Kaçmamalı

29 Mart 2021

İş hayatının dinamikleri değişiyor, tamam.

 

Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede

etkin dönüşüme başladı bile…

Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,

ölçülebilir artı ve eksilerini ve

daha da önemlisi

gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.

İş hayatının dayanıklılık ve esneklik noktasından başlayan soru ve ünlemleri gittikçe

artıyor.

Ve özellikle beyaz yakalı ahalisini etkileyecek köklü bir gündem ajandaya girdi ama

aman iş hayatının büyük çoğunluğunu

oluşturan diğer alanlar

gözden kaçmasın!

İş liderlerine, danışmanlara, yöneticilere ve

hepsinin söylemlerine bakınca; “çalışan insan” tanımının sadece beyaz yaka ile doldurulduğunu sanmak neredeyse mümkün.

Evet onlar için değişim çok güncel ya diğerleri?

Fabrikada çalışan, eve suyu taşıyan, operasyonu yapan, markette rafı dolduran,

direk üretimin içinde olan, kafede servisi yapan,

tarlada çalışan,

öğle arası verilen siparişi getiren,

internetten alınan ürünü taşıyan ve daha birçokları…

Üreten, var eden, ulaştıran, merkez ekiplerden bağımsız dijitalleşme ya da uzaktan çalışma konusuna adım atması kısıtlı olan

veya hiç olmayan herkes.

Onların hayatındaki değişim neleri işaret ediyor?

Görünen o ki iş yükü arttı, pandemiden dolayı sağlık riski ileri seviyede yükselişte

ve söz konusu alanlar için çalışan ihtiyacı

gün geçtikçe katlanıyor.

O zaman sizce de bu insanlar için yönetimlerin ne(?) yapacağının konuşulma vakti

gelmedi mi?

Değerlerini teyit etmeyi geçtik, temel işleyişi sağladıklarının

ayırdında olduğumuza göre

sanki

bu değeri onlara yansıtma zamanı gelmiştir.

Aman gözden kaçmasın!

Sonu çalışan için hay kırıcı, iş yönetimleri için ise yıkıcı olabilir.

ŞahapT.

X

Kurumda Cinsiyet Eşitliği - Hafıza

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

22 Mart 2021
Bugün, toplumdaki cinsiyet algısı ile

beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama

vaktidir düşüncesindeyim.

Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.

Dikkat etmeli, hatırlamalı…

Eşitlik…

TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,

kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım

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Kurumların Mezuniyet Faşizmi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

16 Mart 2021
Başka ifadelerle anlatmaya çalışmak mümkün tabi,

lakin durumun tam karşılığı ancak “faşizm” olarak söze getirilebilir

düşüncesindeyim.

İş hayatının ve belki endüstrinin 2. ve 3. gelişim aşamaları ile birlikte kurumlarda

ortaya çıkan

nitelikli çalışan ihtiyacı aşikar.

Bu ihtiyaç gittikçe artıyor ve hatta pandemi ve Endüstri 4.0 ile birlikte ileri safhada bir dönüşüme girdi bile.

Konuya kurumlar, iş sahipleri, yönetimler vs tarafından bakarsak

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Eski Üstatlardan Kim Kaldı ?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

11 Mart 2021
Günümüz iş dünyasında,

bir konunun üstadı ya da ustası olarak anılmak ne kadar da kolaylaştı

Üstelik kişiler de, kendilerini böyle anmakta

hiç problem görmüyor belli ki…

Elbette deneyim, birikim, iş alanı ile ilgili görgü

ve kıdeme paha biçilemez.

Ancak bilmeli ki;

iş hayatının değişkenleri gittikçe daha da hızlı yön değiştiriyor ve

saha ile bağını sağlam tutamayan “üstatlar”ın öğretileri sadece teorik kısmından tutulabilir hale dönüşüyor.

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Emekçi Kadınlar 

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

8 Mart 2021
Saygı, sevgi ve minnetle,

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun…

Umarım gerçekten kutlu olduğu,

yani anlamınca “uğurlu” olduğu günleri görebiliriz.

Uğurlu; uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.

İyilik getirmek,

kutlu olmak,

tekin,

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Makro Çalışan

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Mart 2021
Makro; büyük, geniş, mikro karşıtı.

Günümüz verileri ve süreç gösteriyor ki önümüzdeki yıllar “çalışan insan”dan beklenti tam olarak bu olacak 

Tabi ; “daha büyük, ama nasıl?”, “”daha geniş, ama ne kadar?” gibi soruların

cevabını vermek kaydı ile

Konuya “büyük” olma açısından bakarsan TDK bize

net bir yol haritası çıkarıyor.

Büyük; boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, makro, küçük karşıtı,

çok, ortalamayı aşan, niceliği çok olan,

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Çok Uzman !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Şubat 2021
İtiraf edelim ki yeterince “uzman” değiliz..

Yurdum iş hayatında uzmanlık seviyesi ile

gelir seviyesi doğru orantılı artamayınca maalesef uzmanlık ikinci plana düşüyor.

Ülke ekonomisi, iş hayatı ya da yatırım yapanlar ve çalışanlar;

çalışanların kendi alanlarında bilgisini geliştirmesi,

deneyim edinmesi, yerel ve global örnekleri incelemesi,

belki literatüre vakit ayırması ya da daha önemlisi kendi alanında derinleşmesi ihtiyacındayken,

uzmanlığın belirli bir aşamasına gelen çalışan

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Kurumsallık

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

11 Şubat 2021
Logonuz pek de güzelmiş!

Kurumsal renklerinizden reklam çalışmanıza,

renklerinize, markanıza,

görsellerinizden vizyon&misyon beyanınıza,

sosyal medyanızdaki aktifliğe, haydi eller havaya modunda gösterdiğiniz mutlu (?) çalışan hallerinize

gerçekten bayılıyoruz…

Ama sorun şu ki, kurumsallık bu değil !

Altı boş olunca renklerin pek bir havada kaldığını bilmekte, zannediyorum fayda var.

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Seninle “Uzaktan Çalışmak” Aşkların En Güzeli

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Şubat 2021
Ve sanırım alıştım hasretine,

gel desen gelemem ki?

Peki gerçekten gel deseler gelir miyiz? Ya da gel derler mi?

Yoksa kapının aralandığını görür görmez, çocukluğumuzdaki okul açılış günlerini yad edercesine

koşar mıyız?

Şu an bir araştırma yapsak ve yeterli veriyi toplasak,

sektörden sektöre değişmekle birlikte çalışanlarda neredeyse yarı yarıya bir bölünme olacağını düşünüyorum.

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Clubhouse Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Şubat 2021
Son günlerde sosyal medya ahalisinin gündeminde,

yeni bir uygulama, Clubhouse bir anda

yükseldi.

Farklı sosyal medya mecralarının kulanım halleri, hep değerlendirilir ve de eleştirilirken yeni bir uygulama hem merak konusu

hem de heyecan sebebi oldu diyebiliriz.

Özetle mesaj, yorum ya da beğeni içermeyen,

fotoğraf ve video barındırmayan, sayfa akışı ya da geçmiş kaydı bulunmayan,

sadece sesli sohbet içeren yeni bir uygulama.

Ee hali ile ilginç!

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Büyük Dönüşüm  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

28 Ocak 2021
Öyle büyük ve iddialı beyanlara

hep mesafeli bakmakla birlikte, sanırım ilk defa

bu sınırı aşıyorum!

Tedirgin, heyecanlı ama kararlı olduğumu söyleyebilirim.

Evet;

“Büyük Dönüşüm” başladı!

İş hayatının ve özellikle kurumsal hayatın dinamiği son 30 yılda hiç olmadığı kadar değişim ve dönüşüm üzerine kurgulandı.

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Gerçeklik ve Belirsizlik

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Ocak 2021
İş hayatının her adımı hep dinamik olmuştur.

 

En yapılagelen, sıradanlaşan, yaygın ifadesi ile rutin işler dahi, ki bazıları teamüller haline dönüşmüştür,

kendi içinde doğal devinimini yaşatır.

Hareketli, canlı, değişime namzet ve müsait ve hatta etkin.

Bazı iş tanımlarında bunu anlık bir bakışta gözlemlemek çoğunlukla mümkün olmuyor. Bundandır ki işin rutinliği sadece

süreci ile eşleştirilir.

Oysa dış etkenlerin ve uygulayıcının iç dinamiklerinin, hayatın akışındaki dönüşümünü düşünürsek

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İş Hayatı Neyi Önceliklendirecek ?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

14 Ocak 2021
Son dönemde iş hayatındaki paradigma değişimi

öyle görünür hale geldi ki,

doğal olarak herkesin gündeminde.

Ve bu değişim aklınıza gelebilecek her seviyede, ki burada seviyeyi her iş alanı her kıdemdeki çalışan, her sektör ve her çalışma şekli olarak kullanıyorum,

etkisini gösterdi.

Dijitali kabul, esnek çalışmayı kabul

çalışanların iş yeri ikameti dışındaki ihtiyaçlarının farkındalığı,

üretim yapan firmalarda “çalışan” değerinin kabulü,

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Çalışan Kadınlara Saygı Duruşu  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

12 Ocak 2021
Pandeminin etkilerine karşı

 

en zorlu sınavı çalışan kadınların ve öncelikle çalışan annelerin

verdiği inancındayım.

Konu iş hayatı olduğunda hep fazladan bir varlık gösterme ve emek harcama yükümlülüğünde ( bir gün değişeceğini umuyoruz ) olmak bir yana

Covid-19 dönemi hali hazırda var olan bu dengesizliğe

tuz ekti sanki.

Elbette bütün iş hayatı ahalisi süreçten çokça etkilendi.

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Kurumlarda Yeni Yıl Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

31 Aralık 2020
2020’nin her hali hepimiz için olduğu gibi

kurumlar için de çarpıcı, yorucu ve bazen de yıkıcı oldu.

Maalesef!

Doğal felaketler, pandemi, ekonomi, siyaset vs. derken kurumlar birçok sınavdan geçti ve geçmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu hengame 2021 etkilerinin dışında; fazlaca eleştiri, hata, acemilik, el yordamı ile iş yönetme alışkanlığı,

bazen kara düzen bazen yılların atıllığı,

çoğunlukla yetkin ve güncel olmama, standarda aşina olma

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Hedefler ve Görevler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Aralık 2020
Tedirgin misiniz?

 

Genel bir gerginlik ve bıkkınlık atmosferi sardı mı etrafınızı?

Ya da daha kötüsü tedirgin eden taraf mısınız?

Eskilerin diken üstü dediği tabir, tam da bu duruma uyuyor mu?

Mesela koşmaya bir şekilde başlamış yarış atının, hiç bitmeyen bir yarışa girmesi size tanıdık geldi mi?

O zaman iş hayatında sorumlulukların dünyasına

hoş geldiniz !

Sorumluluklar elbette olacak, burada yanlış yok

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Hepiniz Dahisiniz !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Aralık 2020
Kesin bilgi, yayalım…

Kurumsal hayatta inanılmaz büyük ve önemli dahiler var!

Başarılarını, beyinlerinin çalışma şeklini, yeni nesil bakış açılarını, anlama ve anlamlandırma biçimlerini,

kalitelerini ya da onlarda var olan parıltıyı anlatmak

imkan dahilinde değil!

Herkes bir dahi…

Yok yok genius !

Hatta ciniyuuuuusss!

Yahu bu eski ve köhnemiş, insanları birbiri ile çatıştıran,

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Biz Bir Aileyiz

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

15 Aralık 2020
Çalışanın sadece gelir paketi ve yan haklarla elde tutulamayacağını,

hatta yeni nesil çalışan için bu mevzunun

tamamen gaz ve toz bulutu olduğunu keşfeden “kurumsal” şirket halleri son on yıldır “aile” kavramına hiç olmadığı kadar tutundu.

Bu tutunuşun çoğunlukla esas amaç olan çalışanın aidiyetini sağlamak ile eşleştiğini,

bazense düşük imkanlar verirken yükselen aile(!) algısı ile

bu “düşük” imkanları gözden uzak tutma çabası olduğunu söyleyebiliriz tabi.

 

Artı ya da eksi her hali mevcut…

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Yönetici Oluyor İki Gözümün Çiçeği

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Aralık 2020
Yönetsel sevda,

hayatımızın hangi aşamasında bünyeye nüfuz ediyor bilmek çok güç

lakin, şöyle bir dikkatle etrafa bakınca

ya genlerden geldiğini ya da Covid benzeri bir salgının eseri olduğunu

düşünmek mümkün.

Öyle bir kabul edilmiş yayılış var ki hayattan aksini ummak, duyanda bir anda itibar kaybı izlenimi oluşturuyor.

Kendi ile ve kendi bireysel yetenekleri ile bir çalışanın mutlu olması ihtimali,

hızla “zaten pek potansiyeli yoktu”

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Çalışanın Sesi Uzaktan Nasıl Gelir?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Aralık 2020
Belki de daha önemlisi şu ki; o sesi doğru duymazsak ne olur ?

Önümüzdeki yıllarda bolca,

esneklik ve dayanıklılık kavramlarını

duyacağız ve okuyacağız gibi görünüyor lakin

çalışanda olması beklenen özelliklerin ötesinde çalışanın ne dediğini duymak perdenin arkasındaki süper kahraman olacak gibi.

Çalışanın sesi…

Sözlük derlemesinde, “Çalışanların yorum ve görüşlerinin dinlenmesi ve bunlara yönelik aksiyonların planlanmasıdır. Nasıl ki müşterinin sesini duymak ve onu dikkate almak önemliyse, çalışanın sesini duymak ve daha iyi bir müşteri deneyimi için çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak da o derecede önemlidir. Özellikle müşterilerle sürekli iletişim halinde olan müşteri hizmetleri çalışanlarından düzenli olarak süreç/ürün/sistem ve çalışma ortamı geliştirme önerileri alınmalı, bu öneriler değerlendirilerek gelişim fırsatları hayata geçirilmelidir.”

olarak özetlemiş Pisono ekibi “Müşteri Deneyimi Sözlüğü” çalışmasında.

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