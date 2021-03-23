Hande Ünsal boş durmayı sevmeyen, şarkı üretimine ara vermeden devam eden bir isim. Pandemi döneminde tam gaz dinleyici ile şarkılarını paylaşan Hande, şimdi bir aşk şarkısı ile gönül telinizi titretmeye gelmiş.

Hande’nin temposu yüksek şarkılardaki hünerini biliyoruz. Nokta atışı çıkardığı bu şarkılar radyoların her daim favorisi olmayı başardı. Önceki yazılarımda aynı başarıyı slow şarkılarında gösterdiğinden bahsettiğim Hande’nin ‘İyi misin’i buna iyi bir örnekti. Şimdi mid tempo bir çalışma ile tekrar hüzünlü bir rüzgar estiren Hande, ‘Çok Sevmekten’i geçtiğimiz günlerde çıkardı.

Sözlerini Hande Ünsal'ın yazdığı, müziğini Hande Ünsal ve Mert Carim'in birlikte yaptığı şarkının düzenlemesinde her zaman olduğu gibi başarılı aranjör Serkan Balkan’ın imzasını görüyoruz. Hande Ünsal ile Mert Carim’in iş birliğinden ileride çıkacak şarkıları ayrıca merakla bekliyorum.

Şarkı için "Başımıza gelen bir çok şey insanlara çok değer vermekten, çok sevmekten... Şarkı da bunu anlatıyor. Herkese hak ettiği kadar değer vermek lazım" diyen Hande, ‘Çok Sevmekten’ ile yeni başarılar elde edecek gibi gözüküyor.

Miras

Rubato’nun 4. stüdyo albümü "Rubato 4 / Miras" yayınlandı. Grup bu albümde 10 yöreden 11 türküyü kendi yorumlarıyla sunmuş.