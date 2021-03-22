Üzüntü, küçücük şeylere kocaman gölgeler katar

Günaydın yıldız savaşçıları;

Haftayı öyle ya da böyle tamamladık. Şimdi size biraz Merkür balık burcu geçişinden ve sizlere etkisinden bahsetmek istiyorum. Hadi kendinizi bir odaklayın ve 4 Nisan’a kadar sürecek bu geçişin size karşı yansımalarını inceleyin.

İletişim ağımızın sahibi Merkür, Balık burcuna geçerek düşünce yapımızda, algı frekansımızda fiziki etmenleri kenara bırakarak daha fazla sezgisel dokunuşun egemen kılacak ve bu güçlü hislerle hafızamızı tamamlayacaktır.

Balık doğada çabuk unutan bir varlıktır. Ama o unutkanlığına rağmen su kaynağının yerini kaybetmeden her dönemin de yolculuğunu sürdürmüştür. Çıktığı yolda ilahi planda sezgisel hareketini devamlı tatbik ederek kendisi içilen biçilen görevi harfiyen yerine getirmenin gücü ile yaşamını sürdürür.

Merkür Balık burcunda zihninizde birden fazla ses oluşturabilir. Düşünceler, kavramlar hepsi birbiriyle karışıp dans ederken sezgisel varlığınız, ruhsal duygularınızı tetikleyebilir. Bu süreçte soyut düşünce kalıpları üreten zihinin yön arayışını yine soyut sezgilerle yapılmasını bekler. Sizi normalin üstünde bir hassasiyet ve alınganlık çemberinin içine alabilir. İçinize kapanmak istediğinizde veya kendinizi ansızın zihninizin kuytularında bulursanız, anlayın ki Merkür sizi etkisi altına almış demektir.

4 Nisan’a kadar sürecek olan bu dönemde bireysel hayatımıza ait düşünceler, korkular, endişeler ve beklentiler önem kazanarak hayal dünyası içerisinde kurulan yapıların yükselişlerini hız kazanacaktır. Enerjimizde düşüklük yaşanırken fiziksel ve ruhsal yorgunluk da eşzamanlı olarak artış gösterecektir. Donuk bir iletişim hali sebebiyle düşünce ve hislerinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz zorlaşabilir, yanılgı ve yanlış anlaşılmaların etkisiyle istemediğin diyalogların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Zorlu geçen günler, size kendinizi daha mutsuz hissettirebilir ve kurban psikolojisine fazla kapılabilirsiniz. Hızlı değişen ve aynı anda yaşadığınız zıt duygular, değer sorgulaması ve kararsızlık olarak hayatınıza sirayet edebilir. Bu etkileri en aza indirmek için zihninizin bu yanıyla aranızda bir sosyal mesafe oluşturmalısınız. Geçtiğimiz yıldan bu yana deneyimlediğimiz gibi, bazı uzaklıklar daha çok yakın olabilmek için gerekli ve hatta zorunludur. Bu kuralı içinizdeki ülkeye bir önlem olarak entegre edebilirsiniz.

“Hep mi böyle olacak, hiç mi iyi bir şey yok?”

Elbette var. Mesela Pisagor Teoremi diye tabir edilen dik üçgenin ortaya çıkışında Pisagor çizdiği üçgene ruhsal zihinle bakarak farklı bir tamamlanmanın kapısını aralamıştır. 3 – 4 – 5 dik üçgenini “Ruh, Beden ve Zihin” ile eşleştirerek her anlamda kendini tamamlamış bir insana benzetmiştir. Bu üçlüyü keşfederken insanın doğasında değersiz bir madenden içerisindeki değerli olana dönüşümünü tasvir etmiştir. Dik üçgen gibi kendinizi özel olarak tamamlayarak kusursuz bir uyumu yakalayabileceğinizi simgelemiştir.

Dante kendi yolculuğu sırasında yolunu karanlık bir ormanda kaybeder. Yolunu tekrar bulabilmesi için aklın kendisi olarak ifade ettiği ve bu karanlık ormanda kendisine yol göstermesini beklediği ünlü bilge Vergilius’tan yardım ister. Bu yardım çağrısının nedeni, her karanlığa düştüğünde aydınlığa onun desteğiyle ilerleyebileceğini fark etmesidir. Dante karanlık yoldaki yürüyüşünü üç ana bölümü ayırır.