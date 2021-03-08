Sen kendime yaptığım en büyük saygısızlıksın

Günaydın yepyeni bir hafta sonundan hepinize…

Bu pazar konumuz Mars’ın ikizler seyrini nasıl kendinize yönelik kullanmanız gerektiğini konuşacağız.

Kullanma, bilgi edinme ve aktarma ve entelektüel başarılar elde etme dürtüsü, Mars'ı İkizlere düşen insanlarda son derece güçlüdür. Bu türler, akademik olarak veya bilgi ve zihinsel becerilerini geliştirmeye hizmet eden her türlü çalışma programında başarılı olmaya yönlendirilir. Genel olarak, çok çeşitli konularda çok yönlü düşünür ve pratik sorunlara yenilikçi çözümler düşünme becerisiyle iyi, motive olurlar.



Bununla birlikte, sürekli konsantrasyondaki zorluklar ve aynı anda çok fazla şeyle yüzeysel olarak uğraşma eğilimi, gerçek potansiyellerine ulaşmalarının önünde engel olabilir.

Doğum haritanızda Mars ikizler burcundaysa konsantrasyon olma durumunuz daha zor olabilir.

Bu dönemi en verimli olarak spor, yüzme, bisiklet ve yürüyüşle çözebilirsiniz. Kardiyo yapmak ya da fiziksel görüntünüze hızlı bir şekil vermek için harika bir zaman olduğu söylenebilir.

Özellikle söylediklerinize ve yazdıklarınıza bu dönem çok dikkat etmelisiniz.

Çünkü kolayca bağlamdan çıkabilir ve bir çatışmaya neden olabilir. Kampanya düzenlemek, Pazarlama yapmak ve network oluşturmak için müthiş bir zamandasınız. Bu konulara enerjinizi kanalize edin. Yeni sosyal medya alanları ve uygulamaları keşfedin.