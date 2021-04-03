Günaydın yıldız savaşçıları;

Terazi dolunayı sonrası en güçlü haftalardan birine giriyoruz. Ayrıca bu hafta artık nisan ayına giriş yapıyoruz.

Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.

04 Nisan Pazar saat 06.42’de Merkür, Koç̧ burcuna geçiyor. Hislerine veya inançlarına güven, yolunda inançla ilerle! Bu süreçte hataları görüp seni uyarmaya çalışanları anlayışla karşıla, bu uyarıları saldırı gibi görme. Bu kişisel bir durum değil. Dinle ve geliştir. 12 Nisan Pazartesi saat 05.30’da koç̧ burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Yalnızca zaman dolduran aktiviteler yerine, kendinle gurur duymanı sağlayacak anlamlı işler yapmaya çalış̧. Yardıma ihtiyacı olan insanlarla kuracağın bağ̆ sana çok iyi gelecektir. Bir destek grubuna katıl.

14 Nisan Çarşamba saat 21.22’de Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Kimi zaman çitin öbür yanındaki çimenler gerçekten daha yeşil olabilir. Bunu yeni bir başlangıç̧ yapmadan ve eskiden kurtulmadan bilemezsin.

19 Nisan Pazartesi saat 13.30’da Merkür, Boğa burcuna geçiyor. En iyi seçeneğin değişmek olduğunu düşünüyorsan, somut bir plan yapıp harekete geç̧ ve korkuyla suçluluğun sana engel olmasına izin verme.

19 Nisan Pazartesi saat 23.36’da Güneş̧, Boğa burcuna geçiyor. İçinde bulunduğun durum yerine elverişli bir alternatif seçme şansının olup olmadığını araştır. Benzer değişiklikleri yapmış̧ insanlarla konuş̧.

20 Nisan Salı saat 01.49’da Güneş̧, Merkür ile Boğa burcunda kavuşuyor.