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Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Makro Çalışan
Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

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Makro Çalışan

4 Mart 2021

Makro; büyük, geniş, mikro karşıtı.

Günümüz verileri ve süreç gösteriyor ki önümüzdeki yıllar “çalışan insan”dan beklenti tam olarak bu olacak 

Tabi ; “daha büyük, ama nasıl?”, “”daha geniş, ama ne kadar?” gibi soruların

cevabını vermek kaydı ile

Konuya “büyük” olma açısından bakarsan TDK bize

net bir yol haritası çıkarıyor.

Büyük; boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, makro, küçük karşıtı,

çok, ortalamayı aşan, niceliği çok olan,

üstün niteliği olan

yetişkin, belli bir yaşa gelmiş,

önemli, vs.

Makro çalışan; günümüz iş hayatının çalışanda derinliğe, ortalamanın dışında yetkinliğe, yetişkin davranış ve iletişime,

belirli bir konuda üstün niteliğe,

algısal olarak bezerlerinden ileride&fazla olmaya

ve en çok da

birçok konuda bilgi, görgü ve öngörü sahibi olacak büyüklüğe

sahip olma beklentisinin ifadesidir.

Yani önümüzdeki yılların geçen akçesi,

bir konuda yüksek nitelikli olacak kadar derinleşmek ama diğer birçok konu için entelektüel sermayede kişinin kendini büyütmesi

olacak diyebiliriz.

Üstelik bu beklenti her iş alanı ve her çalışan kademesi için geçerli.

Kurumsal bir firmada uzman, yönetici ya da CEO’da olsanız,

küçük ölçekli bir işletmede demirbaş da olsanız,

esnaf olup kendi işinizi de yapsanız

beklenti aynı noktada.

Her işi bilme iddiasında olma, fazlaca çok yönlü olma konusu yerini derinleşmeye ve niteliği yükseltmeye doğru evriliyor.

Bir süre en önemli konumuz bu olacak gibi!

Tabi ki çalışma şekillerinin mesafeli hallere dönüşmesi sonucu ortaya çıkan

“doğru iletişim” ihtiyacını unutmamak şartı ile.

ŞahapT.

 

X

Çok Uzman !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Şubat 2021
İtiraf edelim ki yeterince “uzman” değiliz..

Yurdum iş hayatında uzmanlık seviyesi ile

gelir seviyesi doğru orantılı artamayınca maalesef uzmanlık ikinci plana düşüyor.

Ülke ekonomisi, iş hayatı ya da yatırım yapanlar ve çalışanlar;

çalışanların kendi alanlarında bilgisini geliştirmesi,

deneyim edinmesi, yerel ve global örnekleri incelemesi,

belki literatüre vakit ayırması ya da daha önemlisi kendi alanında derinleşmesi ihtiyacındayken,

uzmanlığın belirli bir aşamasına gelen çalışan

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Kurumsallık

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

11 Şubat 2021
Logonuz pek de güzelmiş!

Kurumsal renklerinizden reklam çalışmanıza,

renklerinize, markanıza,

görsellerinizden vizyon&misyon beyanınıza,

sosyal medyanızdaki aktifliğe, haydi eller havaya modunda gösterdiğiniz mutlu (?) çalışan hallerinize

gerçekten bayılıyoruz…

Ama sorun şu ki, kurumsallık bu değil !

Altı boş olunca renklerin pek bir havada kaldığını bilmekte, zannediyorum fayda var.

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Seninle “Uzaktan Çalışmak” Aşkların En Güzeli

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Şubat 2021
Ve sanırım alıştım hasretine,

gel desen gelemem ki?

Peki gerçekten gel deseler gelir miyiz? Ya da gel derler mi?

Yoksa kapının aralandığını görür görmez, çocukluğumuzdaki okul açılış günlerini yad edercesine

koşar mıyız?

Şu an bir araştırma yapsak ve yeterli veriyi toplasak,

sektörden sektöre değişmekle birlikte çalışanlarda neredeyse yarı yarıya bir bölünme olacağını düşünüyorum.

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Clubhouse Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Şubat 2021
Son günlerde sosyal medya ahalisinin gündeminde,

yeni bir uygulama, Clubhouse bir anda

yükseldi.

Farklı sosyal medya mecralarının kulanım halleri, hep değerlendirilir ve de eleştirilirken yeni bir uygulama hem merak konusu

hem de heyecan sebebi oldu diyebiliriz.

Özetle mesaj, yorum ya da beğeni içermeyen,

fotoğraf ve video barındırmayan, sayfa akışı ya da geçmiş kaydı bulunmayan,

sadece sesli sohbet içeren yeni bir uygulama.

Ee hali ile ilginç!

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Büyük Dönüşüm  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

28 Ocak 2021
Öyle büyük ve iddialı beyanlara

hep mesafeli bakmakla birlikte, sanırım ilk defa

bu sınırı aşıyorum!

Tedirgin, heyecanlı ama kararlı olduğumu söyleyebilirim.

Evet;

“Büyük Dönüşüm” başladı!

İş hayatının ve özellikle kurumsal hayatın dinamiği son 30 yılda hiç olmadığı kadar değişim ve dönüşüm üzerine kurgulandı.

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Gerçeklik ve Belirsizlik

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Ocak 2021
İş hayatının her adımı hep dinamik olmuştur.

 

En yapılagelen, sıradanlaşan, yaygın ifadesi ile rutin işler dahi, ki bazıları teamüller haline dönüşmüştür,

kendi içinde doğal devinimini yaşatır.

Hareketli, canlı, değişime namzet ve müsait ve hatta etkin.

Bazı iş tanımlarında bunu anlık bir bakışta gözlemlemek çoğunlukla mümkün olmuyor. Bundandır ki işin rutinliği sadece

süreci ile eşleştirilir.

Oysa dış etkenlerin ve uygulayıcının iç dinamiklerinin, hayatın akışındaki dönüşümünü düşünürsek

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İş Hayatı Neyi Önceliklendirecek ?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

14 Ocak 2021
Son dönemde iş hayatındaki paradigma değişimi

öyle görünür hale geldi ki,

doğal olarak herkesin gündeminde.

Ve bu değişim aklınıza gelebilecek her seviyede, ki burada seviyeyi her iş alanı her kıdemdeki çalışan, her sektör ve her çalışma şekli olarak kullanıyorum,

etkisini gösterdi.

Dijitali kabul, esnek çalışmayı kabul

çalışanların iş yeri ikameti dışındaki ihtiyaçlarının farkındalığı,

üretim yapan firmalarda “çalışan” değerinin kabulü,

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Çalışan Kadınlara Saygı Duruşu  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

12 Ocak 2021
Pandeminin etkilerine karşı

 

en zorlu sınavı çalışan kadınların ve öncelikle çalışan annelerin

verdiği inancındayım.

Konu iş hayatı olduğunda hep fazladan bir varlık gösterme ve emek harcama yükümlülüğünde ( bir gün değişeceğini umuyoruz ) olmak bir yana

Covid-19 dönemi hali hazırda var olan bu dengesizliğe

tuz ekti sanki.

Elbette bütün iş hayatı ahalisi süreçten çokça etkilendi.

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Kurumlarda Yeni Yıl Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

31 Aralık 2020
2020’nin her hali hepimiz için olduğu gibi

kurumlar için de çarpıcı, yorucu ve bazen de yıkıcı oldu.

Maalesef!

Doğal felaketler, pandemi, ekonomi, siyaset vs. derken kurumlar birçok sınavdan geçti ve geçmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu hengame 2021 etkilerinin dışında; fazlaca eleştiri, hata, acemilik, el yordamı ile iş yönetme alışkanlığı,

bazen kara düzen bazen yılların atıllığı,

çoğunlukla yetkin ve güncel olmama, standarda aşina olma

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Hedefler ve Görevler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Aralık 2020
Tedirgin misiniz?

 

Genel bir gerginlik ve bıkkınlık atmosferi sardı mı etrafınızı?

Ya da daha kötüsü tedirgin eden taraf mısınız?

Eskilerin diken üstü dediği tabir, tam da bu duruma uyuyor mu?

Mesela koşmaya bir şekilde başlamış yarış atının, hiç bitmeyen bir yarışa girmesi size tanıdık geldi mi?

O zaman iş hayatında sorumlulukların dünyasına

hoş geldiniz !

Sorumluluklar elbette olacak, burada yanlış yok

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Hepiniz Dahisiniz !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Aralık 2020
Kesin bilgi, yayalım…

Kurumsal hayatta inanılmaz büyük ve önemli dahiler var!

Başarılarını, beyinlerinin çalışma şeklini, yeni nesil bakış açılarını, anlama ve anlamlandırma biçimlerini,

kalitelerini ya da onlarda var olan parıltıyı anlatmak

imkan dahilinde değil!

Herkes bir dahi…

Yok yok genius !

Hatta ciniyuuuuusss!

Yahu bu eski ve köhnemiş, insanları birbiri ile çatıştıran,

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Biz Bir Aileyiz

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

15 Aralık 2020
Çalışanın sadece gelir paketi ve yan haklarla elde tutulamayacağını,

hatta yeni nesil çalışan için bu mevzunun

tamamen gaz ve toz bulutu olduğunu keşfeden “kurumsal” şirket halleri son on yıldır “aile” kavramına hiç olmadığı kadar tutundu.

Bu tutunuşun çoğunlukla esas amaç olan çalışanın aidiyetini sağlamak ile eşleştiğini,

bazense düşük imkanlar verirken yükselen aile(!) algısı ile

bu “düşük” imkanları gözden uzak tutma çabası olduğunu söyleyebiliriz tabi.

 

Artı ya da eksi her hali mevcut…

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Yönetici Oluyor İki Gözümün Çiçeği

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Aralık 2020
Yönetsel sevda,

hayatımızın hangi aşamasında bünyeye nüfuz ediyor bilmek çok güç

lakin, şöyle bir dikkatle etrafa bakınca

ya genlerden geldiğini ya da Covid benzeri bir salgının eseri olduğunu

düşünmek mümkün.

Öyle bir kabul edilmiş yayılış var ki hayattan aksini ummak, duyanda bir anda itibar kaybı izlenimi oluşturuyor.

Kendi ile ve kendi bireysel yetenekleri ile bir çalışanın mutlu olması ihtimali,

hızla “zaten pek potansiyeli yoktu”

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Çalışanın Sesi Uzaktan Nasıl Gelir?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Aralık 2020
Belki de daha önemlisi şu ki; o sesi doğru duymazsak ne olur ?

Önümüzdeki yıllarda bolca,

esneklik ve dayanıklılık kavramlarını

duyacağız ve okuyacağız gibi görünüyor lakin

çalışanda olması beklenen özelliklerin ötesinde çalışanın ne dediğini duymak perdenin arkasındaki süper kahraman olacak gibi.

Çalışanın sesi…

Sözlük derlemesinde, “Çalışanların yorum ve görüşlerinin dinlenmesi ve bunlara yönelik aksiyonların planlanmasıdır. Nasıl ki müşterinin sesini duymak ve onu dikkate almak önemliyse, çalışanın sesini duymak ve daha iyi bir müşteri deneyimi için çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak da o derecede önemlidir. Özellikle müşterilerle sürekli iletişim halinde olan müşteri hizmetleri çalışanlarından düzenli olarak süreç/ürün/sistem ve çalışma ortamı geliştirme önerileri alınmalı, bu öneriler değerlendirilerek gelişim fırsatları hayata geçirilmelidir.”

olarak özetlemiş Pisono ekibi “Müşteri Deneyimi Sözlüğü” çalışmasında.

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Zor Dönemlere Dair Dersler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

26 Kasım 2020
Şimdi pandemi etkileri,

bolca yaşanan büyüklü küçüklü ekonomik buhran dönemleri,

ülke ya da Dünya gündemindeki dalgalanmalar,

dönemsel etkiler ya da uluslararası sıkıntıların iş hayatına etkileri ve hatta bazılarının aynı dönemde etkin olması vs…

Bir işletme veya kurumu temele alırsak;

ürününüzden pazarlama stratejinize, sektörünüze özel darboğazlardan

belki küçük bir sosyal medya hatasına,

müşteri kitlenizin ilgi ve memnuniyet düzeyindeki değişime,

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Her Şeyi Bilemezsiniz!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

23 Kasım 2020
Keşke bilebilseniz…

Böyle bir çalışana, yöneticiye ya da danışmana

kurumunun kaynaklarını sınırsız açacak çokça iş sahibi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.

Hayal dünyasının bile ötesinde fark yaratırdı bu sınırsız bilebilme gücü lakin

gerçek dünya,

insan canlısının bu çağdaki öğrenme, deneyimleme ve uygulama

kapasitesine tutunmak zorunda.

Yanlış anlaşılmasın sakın… İnsanın kapasite kısıtlarını vurgulamak değil amacım. Tarih boyunca bu sınırların tekrar tekrar aşıldığı aşikar,

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Kurumsal Dünya’da Hayatta Kalma Seti  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Kasım 2020
İnsan evladının tarıma ve yerleşik sisteme geçişinin,

oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi olduğundan bahseder kitabında Harari.

İtiraz ve eleştiriler olsa dahi birçok noktada haklılık payı var…

Ek olarak insanın; bireysel ticaretten

küçük işletmelere,

oradan büyük ve karmaşık organizasyonlara, devamında

bir bütünü oluşturan küçük hücreler gibi hareket edebilmeye giden ihtiyaçları son 150 yılda sistematik olarak ön plana çıktı.

Bunun oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi

olduğunu sadece söylemiyor(!), yaşıyor ve gözlemliyoruz sanırım.

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Pandemi Döneminde İş Hayatına Giriş Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

16 Kasım 2020
Yeni mezunlarda, okullarda,

 

iş hayatına yeni adım atmış ve bir sonraki adımını gözetenlerde

sanırım gündem tek kelime ile özetlenebilir.

Kaygı…

TDK’ya göre;

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa,

genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu…

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Gerçekten mi?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

13 Kasım 2020
Ben online’a inanmıyorum!

 

Dijital haller bizim şirkette olmaz…

Büyük değişimler bunlar, yılların alışkanlığı var. Hem ne o öyle, ben gözünün içine bakmak isterim.

Yandan telefonla oynamadığını nereden bileceğim?

Toplantıda, eğitimde ya da ekip görüşmesinde yüz yüze gelmeden nasıl olur? Bilmem ki…

Tüm gün sosyal medyada, video portallarında vakit geçirecekler,

bilmiyor muyuz?

Biz ekran süresini kaydediyoruz, adım atsa haberim olsun isterim.

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