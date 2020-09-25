Ketojenik Beslenme için Keto Ekmek

Ketojenik beslenme yağ oranı yüksek besinlerin ağırlık verildiği, karbonhidratların sınırlandırıldığı bir beslenme yöntemidir. Bu beslenme yöntemiyle bedenimize enerjiyi karbondidrat yerine yağdan almayı öğretmek amaçlanıyor. Sağlık açısından riskler oluşturabilmesi sebebiyle mutlaka doktor kontrolünde yapılması öneriliyor.

Bizim yeme alışkanlıklarımız göz önünde bulundurulduğunda ketojenik beslenme biraz zorlayıcı olabilir. Bu beslenmenin ekmeğine Keto Ekmek deniyor. Yağ oranları yüksek kuruyemişlerin unları,keten tohumu, yumurta, hindistan cevizi gibi malzemelerden yapılması gerekiyor ki diyetimizi desteklesin.

Ve tabii ki her öğünde ekmek tüketmeye alışkın bizler için ketojenik beslenmeye uygun ekmeği markette bulmamız da pek kolay değil. O yüzden en iyisi evde yapmak. Keto ekmeğin yapımı ekşi mayalı tahıl ekmeklerine göre nispeten daha kolay. Bende sizler için biraz araştırma yaptım. Olabildiğince kolay ulaşabileceğimiz malzemelerden oluşan iki alternatif tarif hazırlayarak destek olmak istedim. İlki keten tohumlu bolca Omega3 alabileceğiniz, bir diğeri ise süper besin sayılan badem unu ile de bolca postasyum, kalsiyum, demir de alabileceğiniz iki ekmek tarifi derledim.

Keten Tohumlu Keto Ekmek

330 gram keten tohumu – çekilmiş

5 yumurtanın akı

2 tam yumurta

75 mililitre zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

120 mililitre su

3 gram toz stevia

Fırını 175 dereceye ısıtarak işe başlayın. Yumurtaların hepsini çırpıcı yardımıyla karştırın. Ve sonra kalan tüm malzemeleri ekleyerek homojen kıvam elde edene kadar karıştırın. Pişireceğiniz kalıbı yağlayıp karışımı kaba aktarın. 30 dakika pişirin biraz sıcaklığı düşünce kalıptan çıkarın ve soğuduktan sonra dilimleyebilirsiniz.

Badem Unlu Keto Ekmek

4 yumurta

100 gram badem unu

60 mililitre badem sütü veya su

60 gram eritilmiş tereyağ

Yarım çay kaşığı tuz

10 gram karbonat

80 gram chia tohumu

Fırını 175 dereceye ısıtın. Önce yumurtaları çırpın sonra diğer malzemeleri ekleyin ve homojen olana kadar karıştırın. Kalıbınıza pişirme kağıdını yerleştirin. Karışımı döküp üzerini düzeltin. Altın rengi alana kadar yarım saat pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Şifa olsun

İnsta @mutfaktadevrim