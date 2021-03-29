Hoş geliyorsun Nisan…! Yeni bir başlangıcın ayak sesleri…

Günaydın yıldız savaşçılarım;

28 Mart Pazar Günü Terazi Burcunun 8. Derecesinde dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar doğasında tamamlanma, sonlanma, aydınlanma gibi parametreleri barındırır. İnsan vücudu dolunay zamanlarında en görünür halini ortaya dökmektedir. İbn-i Sina hastalık tedavisinde gökyüzü transitlerini kullanarak dolunay zamanları yaklaştıkça tetkiklerini artırmıştır.

Hakikatin en saf halini dolunay ışığı aydınlatarak gereken doğru soruların sorulmasını ve doğru cevapların alınmasını sağlar.

Terazi Dolunayı, dengede kalabilmeyi, dengeyi kurabilmek için neleri feda etmek gerektiğini öğretirken, insan ilişkilerindeki uyumun nasıl sağlanabilmesi gerektiği sorularının cevaplarını alıyor. Terazi dolunayı ikili ilişkilerde yıpranan, bitmesi gerektiği halde bitirilemeyen birlikteliklere son dokunuşunu yaparak kişilerin son kararlarını vermelerini sağlayacak.

Terazi, anlamaktır, anlayıştır, anlaşılabilmektir. Düşünceler içerisinde kaybolurken nezaketi elden bırakmadan karşıdaki kişinin ruh halini okuyabilmektir. Mutlu olmak için bilmek isterken, öğrenmek için sadece inanmayı seçmektir.

Dolunay, Koç burcunda hareket eden Güneş ve Venüs’e karşıtlık yaparken gezegenlerle kavuşan şifacı chiron açısı ile de yaraların sarılmasını sağlıyor. İlişkilerinde son bir fırsat yakalamak isteyenlere bu fırsatı sunarken, kangren olmuş ilişkileri ise her iki kişinin sağlığı için sonlandıracaktır. Güneş Venüs kavuşumu 8 yıllık döngüyü başlatırken Terazi Dolunayı ile birbirlerini dengeye taşımak isteyen kişiler için ise kaderin ağlarını örmesine yardımcı olacak.

Dolunay görünmezi görünür kılar ve arka planda gerçekleşen olayları ortaya çıkarır. Gördüğünü doğru anlamak maharetse de Terazi Dolunayına eşlik eden İkizler burcunda kavuşum yapan Mars ve Kuzey Ay Düğümü büyütücü etkisi ile gizli kalmış her şeyi aşikâr edecektir. Kavuşum kadersel etkilere sahip olurken yaşam içerisinde gereken hareketi de sizlere sağlayacak.

Hayatın anlamı içerisinde mutluluk her zaman önem teşkil etmiştir. Madde ile özdeşleşmek yerine manevi ruha sarılan bireyler daha fazla mutlu olabilmeyi başaran kişilerdir. Mutlu olmak için neleri bırakabileceğimizi, fazlalıklardan kurtulabilmeyi, suni mutluluğun kaynağını fark etmemizi sağlayan dolunay ışığı yaratılış gayesine yeniden dönüşün yolunu aydınlatmıştır her zaman.

Dolunay da korkularımız ve endişelerimizde artışlar gözlemleyebiliriz. Endişelerimiz ve korkularımız bizleri biz yapan yapı taşlarımızdır. Kendi yönümüzü ararken karşılaştığımız sorunlar kendimizi bulmak için birer çakıl taşından ibaret setlerdir.