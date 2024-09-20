Hayatta denge ve uyum arayacağız

Haberin Devamı

Yılın son Güneş tutulmasında Mürkür başrolde ve Mars’ın da Yengeç burcundan zorlayıcı

bir açısı olacak. Diyeceksiniz ki 2 Ekim’deki tutulmayı neden şimdi okuyoruz? Çünkü tutulmalar aslında +/- 1 ay etkili olsa da en güçlü etkilerini +/- 2 hafta içinde hissederiz. Ve bu tutulmanın da etkilerini yavaştan almaya başladık. Bu hafta bireysel etkileri okuyacaksınız, önümüzdeki haftaysa dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerini…

Terazi burcundaki bu tutulma bire bir ilişkiler, ortaklıklar, adalet arayışı, estetik ve sosyal dengeyle ilgili temaları ön plana çıkarıyor. Merkür’ün bu rolü özellikle iletişim, zihinsel süreçler ve karar alma mekanizmalarımızı daha fazla vurgulayarak olayları daha detaylı düşünmemize neden olabilir.

Hayatımızda denge ve uyum arayışı içinde olacağımız bir süreç başlıyor. Özellikle bu dengeyi ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri içinde daha fazla arayabiliriz. Tutulma özellikle güney Ay düğümü tarafında olduğundan bazen dengeler şaşmasın diye susup kendi hakkımızdan feragat edebileceğimiz koşullarla karşılaşabileceğimize işaret ediyor. Hakkınızı her yerde koruyun!

Haberin Devamı

YOLLARI AYIRMANIN ZAMANI...

Tutulmayla birlikte, ilişkilerde uzun zamandır var olan dengesizliklerin ya da adaletsizliklerin farkına varabiliriz. Bazen bu dengesizlikler görünür şekilde kendini gösterirken bazen de daha derinlerde gizlenmiş olabilir. Mevcut ilişkilerimizi, iş ortaklarımızı mercek altına alıp değerlendirmek isteyebiliriz. Eğer bir süredir bu konularda çözemediğimiz sorunlarımız varsa belki de artık yollarımızı ayırmamızın zamanı gelmiş olabilir. Bu kararı alırken zorlanabiliriz

Yeni ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, evlilik ve iş kurmak için de iyi bir dönem. Merak ettiğimiz ve bize keyif veren konuların eğitimlerine, seminerlerine de katılabiliriz. Bir iş, anlaşma veya ilişki için seyahat etmemiz de gerekebilir.

Haberin Devamı

Bu tutulma bire bir ilişkilerimizde ve sosyal bağlantılarımızda daha adil ve dengeli bir düzen kurma arzusunu tetikleyebilir. Merkür’ün etkisi iletişimdeki netliğin ve doğru anlaşılmanın önemli olduğunu gösterir. Hukuki anlamda işlerimiz varsa hız kazanabilirler, ihtiyacımız olan desteği bulabiliriz.

Önce hayatımızı, sonra da kendimizi güzelleştirmek adına adımlar atabiliriz. Eğer moda alanında bir işe atılmayı düşünüyorsak (satış, işletme, ticaret olabilir, eğitim olabilir) tutulma bu konuları destekleyen şekilde çalışacak. Ya da sanata olan eğilimimiz artabilir, yeteneklerimiz ortaya çıkabilir veya var olan yeteneklerimiz parlayabilir. Çevremizden kişiler bizim için çöpçatanlık yapabilir.

Haberin Devamı

Mars’ın bu tutulmayla kuracağı sert etkileşim; ev düzeni, aile ilişkileri, gayrimenkul, güvenlik, annelik, çocuklar, beslenme gibi konularda olası streslere işaret ediyor.



Bu dönemde, başkalarıyla ilişkilerimizde dengeyi sağlamak isterken içsel dünyamızda bastırdığımız duygusal öfkeyle başa çıkmakta zorlanabiliriz. Örneğin dışarıdan oldukça diplomatik ve sakin görünebiliriz ancak içten içe bazı şeyleri sindiremeyip savunmacı veya tepkisel bir ruh hali içinde olabiliriz. Özellikle ailevi ilişkilerde ya da duygusal bağlarımızın güçlü olduğu kişilerle bu gerginlik daha fazla kendini gösterebilir. Duygularımızı ifade etmek zorlaşabilir ve bu da pasif agresif davranışlara yol açabilir.

Haberin Devamı

Mantıklı bir karar almak isteyip bir uzlaşmaya varmaya çalışırken, içsel olarak kendimizi tepkisel ve savunmacı hissedebiliriz. Özellikle işyerinde veya sosyal çevrede, diğer insanlarla işbirliği yaparken kendimizi gereksiz bir duygusal savunma mekanizması içinde bulabiliriz.

Beslenme düzenimize önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Sağlık açısındansa bel bölgesi ve böbreklere dikkat edilmeli.

BU ALANA İLGİ DUYANLAR İÇİN KAPSAMLI EĞİTİM

Astrolog Dinçer Güner’in çevrimiçi klasik astroloji eğitiminin yeni dönemi 25 Eylül’de başlıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar ve bu alanda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik bu eğitimde Güner katılımcılara astrolojinin temel prensiplerini aktaracak. (0530) 101 96 00