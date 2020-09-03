Geleceğin İş Yeri Neresi ?

Bu soruya tek bir cevap vermemiz,
muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.
Fütüristik yaklaşımları desteklememek mümkün değil - ki hayatın bir bölümünün yeni nesil iş yaklaşımlarına döndüğü aşikar- ama
hayal ve anlatımların çoğu sadece beyaz yakalıyı ve ofis hayatını
baz alıyor sanki?
…
Söz konusu mecrada iş hayatının esnek yapılara dönüştüğünü, çalışan konforunun ötesinde maliyet kontrolü olarak da bakıldığında
“yeni nesil” olmanın karlılık sağladığını,
dönüşüme öncü girmenin kurum markasını yücelttiğini,
çok değil 20 öncesine göre günlük tüketim alışkanlığı ve hayat beklentisi değişmekte olan çalışanın iş yerlerinde de değişimi başlatmasının kaçınılmaz olduğunu,
tabi ki İK ve Yönetim tarafında öncü fikirlerle var olmanın kıdem parlattığını (!)
ama bu yazıyı okuyacak büyük çoğunluğa
hibrit çalışma, dijital işler, mekansız çalışma, uzaktan yönetim, esnek ya da paylaşımlı ofis vs gibi modellerin uzaaaakk bir ihtimal olarak göründüğünü
rahatlıkla söyleyebiliriz.
…
Lakin beyaz yakalılar ve ofis çalışanlarında bu uzaaaak ihtimalin,
hayatımıza dokunmatik ekranların girmesi kadar hızla gerçekleşeceğini öngörmek falcılık olmaz sanırım.
Temel mantık; tüketici değişirse ürün değişmek zorunda kalır.
İş hayatının bu alandaki temel tüketicisi “insan” değişti…
Gerisi seyirlik.
…
Ancak büyük bir kitle var ki;
fiilen işlerinin başında olmak zorundalar ve gelecek öngörüleri onlara değmiyor bile.
Şöyle bir bakın etrafınıza;
esnafından sağlık çalışanına, çifçisinden balıkçısına ya da hayvan yetiştiricisine,
el emeği üretim yapandan
sahada bulunmak zorunda olana,
evinize gelen her ürünün ardında olandan sanayide her kademede emek sarf edene
polisinden güvenliğine,
aman yanlış anlaşılmasın eğitiminden ya da yaka renginden bağımsız işin aktif olarak başında bulunması gerekenlerden bahsediyorum.
Hangisine “yeni nesil” iş alanı katkı sağlar?
…
O zaman geleceğin iş yeri söylemlerinde büyük bir algı değişimine
ihtiyaç var diyebiliriz.
Evet, geleceğin iş yeri neresi ?
Ya da neleri barındırmalı?
ŞahapT.
Geleceğin İş Yeri Neresi ?
Bu soruya tek bir cevap vermemiz,
muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.
Fütüristik yaklaşımları desteklememek mümkün değil - ki hayatın bir bölümünün yeni nesil iş yaklaşımlarına döndüğü aşikar- ama
hayal ve anlatımların çoğu sadece beyaz yakalıyı ve ofis hayatını
baz alıyor sanki?
…
Söz konusu mecrada iş hayatının esnek yapılara dönüştüğünü, çalışan konforunun ötesinde maliyet kontrolü olarak da bakıldığında
“yeni nesil” olmanın karlılık sağladığını,
dönüşüme öncü girmenin kurum markasını yücelttiğini,
çok değil 20 öncesine göre günlük tüketim alışkanlığı ve hayat beklentisi değişmekte olan çalışanın iş yerlerinde de değişimi başlatmasının kaçınılmaz olduğunu,
tabi ki İK ve Yönetim tarafında öncü fikirlerle var olmanın kıdem parlattığını (!)
ama bu yazıyı okuyacak büyük çoğunluğa
hibrit çalışma, dijital işler, mekansız çalışma, uzaktan yönetim, esnek ya da paylaşımlı ofis vs gibi modellerin uzaaaakk bir ihtimal olarak göründüğünü
rahatlıkla söyleyebiliriz.
…
Lakin beyaz yakalılar ve ofis çalışanlarında bu uzaaaak ihtimalin,
hayatımıza dokunmatik ekranların girmesi kadar hızla gerçekleşeceğini öngörmek falcılık olmaz sanırım.
Temel mantık; tüketici değişirse ürün değişmek zorunda kalır.
İş hayatının bu alandaki temel tüketicisi “insan” değişti…
Gerisi seyirlik.
…
Ancak büyük bir kitle var ki;
fiilen işlerinin başında olmak zorundalar ve gelecek öngörüleri onlara değmiyor bile.
Şöyle bir bakın etrafınıza;
esnafından sağlık çalışanına, çifçisinden balıkçısına ya da hayvan yetiştiricisine,
el emeği üretim yapandan
sahada bulunmak zorunda olana,
evinize gelen her ürünün ardında olandan sanayide her kademede emek sarf edene
polisinden güvenliğine,
aman yanlış anlaşılmasın eğitiminden ya da yaka renginden bağımsız işin aktif olarak başında bulunması gerekenlerden bahsediyorum.
Hangisine “yeni nesil” iş alanı katkı sağlar?
…
O zaman geleceğin iş yeri söylemlerinde büyük bir algı değişimine
ihtiyaç var diyebiliriz.
Evet, geleceğin iş yeri neresi ?
Ya da neleri barındırmalı?
ŞahapT.