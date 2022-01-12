Duyguları noktalarla anlatın, hayatınız kolaylaşsın

Sarılmak özgüveni arttırıyor, çocuğun kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Ebeveyniyle sıcak ilişki kuran çocuğun duygusal zekâsı da yüksek oluyor, yalan söylemeye ihtiyaç duymuyor. Sarılmak aynı zamanda stresi azaltıp bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Sarılmak neden önemli?

Hatice Çetin Hakyemez (Çocuk gelişimci): Sarılmanın rahatlatan bir yönü vardır. Sarılma gerçekleştiğinde kişi oksitosin hormonu salgılar. Oksitosin hormonunun stresi azalttığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Sarılma eylemiyle birlikte insanlarda hem fiziksel hem de ruhsal birtakım değişiklikler gözlenir. Kalp atım hızı yavaşlar ve kişi kendini sakin, mutlu hisseder; bu durum sosyal bağları da güçlendirir. Ayrıca yapılan çalışmalar sarılmanın depresyonu gidermede etkili olduğu, özgüveni arttırdığı, hem çocuğa hem de yetişkine kendini mutlu ve güvende hissettirdiğini ortaya koyuyor.

Seren Erdoğan (Uzman klinik psikolog): Sarılmanın kendi içinde bir şifası var. Kendimizi kötü hissettiğimiz durumlarda doğal olarak bir sarılma eylemine ihtiyaç duyarız, öyle ki sarılacak kimsemiz olmadığında pelüş bir battaniye veya oyuncağa sarılmak isteriz. Bu durum hormonlarla doğrudan ilişkilidir. Serotonin, dopamin ve oksitosin gibi iyilik, canlılık, mutluluk hallerimizi destekleyen hormonlar hayatımızda önemli bir yere sahiptirler.

Ebeveyniyle sıcak ilişkiler kuran çocuklarda gözlemlenen önemli özellikler nelerdir?

Hatice Çetin Hakyemez: En önemli özellik duygusal zekâlarının yüksek oluşudur. EQ dediğimiz bu duygusal zekâ türü empati, iletişim kurma, özgüven, özfarkındalık, planlama, risk alma gibi becerilerin varlığı ve gelişiminden sorumludur. Duygusal zekâ için öncelikle iletişim gerekir. Sıcak bir ilişkinin olduğu evlerde temas vardır; çocuk birey olarak kabul görür. Bu sayede çocuk duygu aktarımı yapabilir. Çocuk duygularını tanımaya, yönetmeye ve aktarmaya başladığı an duygusal zekâsı beslenmeye başlayacaktır. IQ’ya verdiğimiz önemi EQ’ya da verdiğimiz sürece, çocuklarımızda olmasını istediğimiz, özgüven, özfarkındalık ve özdisiplini de onlara kazandırmış olacağız.

Seren Erdoğan: Çocukla ‘sıcak ilişki’de iletişim açık ve güvenlidir. Bu çerçevede büyütülmüş çocuklar özgüvenli olur, kendini doğru ve güzel ifade edebilir, beden algısı ve sınırları konusunda bilinçlidir. Aynı zamanda ‘yalan’ söylemeye de ihtiyaç duymayan çocuklardır. Bu durum da çocuğun aile içinde ve sosyal hayattaki becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.

Dokunsal iletişimi pek tercih etmeyen ebeveynler, çocuklar için önerileriniz neler?