Clubhouse, sosyal deneyimizin sonuçları! Venüs Burçlarda duygular nasıl?

Koç burcu sezonu açıldı! Peki sizlere katkısı nasıl olabilir?Günaydın hepinize yeni bir haftadan merhaba;

Oldukça hareketli ve güçlü bir haftanın başlangıcına giriyoruz. Önümüzdeki en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Terazi dolunayı bulunmaktadır.28 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan bu dolunay genelde hem ülkemiz hem de dünya adına önemli karışıklıklar vaat ediyor. Genelde terazi dolunaylarında dost ve düşman arasında farklılığı anlamaya çalışırız. Bir bakarsınız dost dediğiniz düşman olur, düşman dediğiniz dost olur. Hayatta böyle değil midir. Hiç kimseye aslında yeterince süper iyi ya da çok kötü dememek gereklidir. Bazı yüzleşmeler her zaman kolay olmaz. Oldukça zordur ve bunları yönetmek her zamankinden daha fazla yürek ister. Çünkü sınırlarımızı çizmemiz gerekir. Terazi dolunayları bazı zamanlar garip bir tembellikte insana verebilir. Bu yüzden bu döneme ilerlediğinizi bilip daha sistemli ve asla işlerinizi ertelemeden ilerlemeyi seçmelisiniz.

Bu hafta özellikle Mars ve Kuzeydüğüm kavuşumu kişisel hayatlarınızda sizleri 2019 Haziran aylarını düşündürtebilir. Bu zamanlarda neler yapıyordunuz ve ne tür haksızlıklarla mücadele verdiniz. Şimdi artık burayla ilgili rövanş alma zamanı olarak tanımlayabilirsiniz.

Kural 1: Bu dönem en fazla öfke sizin için tuzak olabilir. Hiç olmadığınız kadar 19 Nisan’a kadar öfke içinde olduğunuz konuların aslında size içsel bir pusula olduğunu düşünerek bunları tanımaya çalışın. Dışarı vereceğiniz tepkiler asla sizi mutlu etmeyecek. Bu durumu sizde yaratan konulara odaklanın ve gelişiminize katkı sağlayın.

Kural 2: Şu an gelişen ekonomik, sosyolojik ve ekolojik birçok durum sizde kaygı yaratıyor olabilir. Bu tür konular yüzyıllarca oldu ve bir şekilde geçti. Zaman her zaman bizleri birtakım konulardan sorumlu tutar. Elinizden geldikçe sizlerin kolektife hizmetiniz nedir buna bakın.

Kural 3: Minimal ve sade bir yaşam içine çekilin. Kesinlikle güçlü tasarruf yöntemleri kendinize geliştirin. Devir şu an için tasarruf devri olarak tanımlanabilir.

Kural 4: Kendinizi üzmeyin. Her şey olacağına varıyor. Sizlerin yapması gereken yeni zamanı tanımak ve kendinizi uyumlamak. Yapabileceğiniz onca şey varken küçücük bir üzüntünün sizi gölgelemesine izin vermeyin.

Kural 5: İsveç atasözü derki; “Bir anlık sabır, büyük bir felaketi önleyebilir. Bir anlık sabırsızlık bütün bir yaşamı berbat edebilir.”



