Clubhouse, sosyal deneyimizin sonuçları! Venüs Burçlarda duygular nasıl?

Bugün Ay yengeç burcunda ve akşam saatlerinde aslan burcuna geçiş yapacak. Eğer öfkeliyseniz ve savaşma dürtüsü hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorun: Bu mesele gerçekten önemli mi ve ben doğru kişiyle mi bu meselenin savaşını veriyorum? Eğer bu sorunun cevabını kendinize verebiliyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz. Öfkenizi yaratıcılık olarak kullanın.
Haftanın en iyi günündesiniz.
Tüm gücünüzü ve potansiyelinizi geliştirecekseniz, Sadece artık kullanılmayan ve size hizmet etmeyen şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Artık bırakmaya hazır olmak çok önemlidir. Gereksiz ve ağır yüklerden kurtulmak, inançlarınızı ve ihtiyaçlarınızı tespit etmek çok önemlidir.
Devlet Bahçeli’nin attığı twit astroloji camiasında büyük ses getirdi!
Oldukça hareketli ve güçlü bir haftanın başlangıcına giriyoruz. Önümüzdeki en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Terazi dolunayı bulunmaktadır.28 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan bu dolunay genelde hem ülkemiz hem de dünya adına önemli karışıklıklar vaat ediyor. Genelde terazi dolunaylarında dost ve düşman arasında farklılığı anlamaya çalışırız. Bir bakarsınız dost dediğiniz düşman olur, düşman dediğiniz dost olur. Hayatta böyle değil midir. Hiç kimseye aslında yeterince süper iyi ya da çok kötü dememek gereklidir. Bazı yüzleşmeler her zaman kolay olmaz. Oldukça zordur ve bunları yönetmek her zamankinden daha fazla yürek ister. Çünkü sınırlarımızı çizmemiz gerekir. Terazi dolunayları bazı zamanlar garip bir tembellikte insana verebilir. Bu yüzden bu döneme ilerlediğinizi bilip daha sistemli ve asla işlerinizi ertelemeden ilerlemeyi seçmelisiniz.
Bu hafta özellikle Mars ve Kuzeydüğüm kavuşumu kişisel hayatlarınızda sizleri 2019 Haziran aylarını düşündürtebilir. Bu zamanlarda neler yapıyordunuz ve ne tür haksızlıklarla mücadele verdiniz. Şimdi artık burayla ilgili rövanş alma zamanı olarak tanımlayabilirsiniz.
Kural 1: Bu dönem en fazla öfke sizin için tuzak olabilir. Hiç olmadığınız kadar 19 Nisan’a kadar öfke içinde olduğunuz konuların aslında size içsel bir pusula olduğunu düşünerek bunları tanımaya çalışın. Dışarı vereceğiniz tepkiler asla sizi mutlu etmeyecek. Bu durumu sizde yaratan konulara odaklanın ve gelişiminize katkı sağlayın.
Kural 2: Şu an gelişen ekonomik, sosyolojik ve ekolojik birçok durum sizde kaygı yaratıyor olabilir. Bu tür konular yüzyıllarca oldu ve bir şekilde geçti. Zaman her zaman bizleri birtakım konulardan sorumlu tutar. Elinizden geldikçe sizlerin kolektife hizmetiniz nedir buna bakın.
Kural 3: Minimal ve sade bir yaşam içine çekilin. Kesinlikle güçlü tasarruf yöntemleri kendinize geliştirin. Devir şu an için tasarruf devri olarak tanımlanabilir.
Kural 4: Kendinizi üzmeyin. Her şey olacağına varıyor. Sizlerin yapması gereken yeni zamanı tanımak ve kendinizi uyumlamak. Yapabileceğiniz onca şey varken küçücük bir üzüntünün sizi gölgelemesine izin vermeyin.
Kural 5: İsveç atasözü derki; “Bir anlık sabır, büyük bir felaketi önleyebilir. Bir anlık sabırsızlık bütün bir yaşamı berbat edebilir.”
Biliyorsunuz elden geldikçe size balık yemeği değil ama balık tutmayı öğretiyorum. Son zamanlarda astrolojiye ve doğum haritalarınıza artan ilgi beni oldukça heyecanlandırıyor. Bende mümkün oldukça hafta sonları sizi kendi haritanızla ilgili önemli incelemeleri paylaşmak istedim. Konudan konuya atladığımız ve sizlere verilen hap bilgiler olarak düşünün.
Bazı terimler sizin dikkatinizi dağıtacak olsa da sorgulamanıza yardımcı olacak diye umutluyum.
Astroloji kişisel zayıflarımızı en güçlü hale getiren bir de üzerine zamanla zayıflıklarımızda ilham almayı öğreten harika bir sanattır.
Doğum haritanızda gezegenleri anlamak için şifreler nelerdir?
Haftayı öyle ya da böyle tamamladık. Şimdi size biraz Merkür balık burcu geçişinden ve sizlere etkisinden bahsetmek istiyorum. Hadi kendinizi bir odaklayın ve 4 Nisan’a kadar sürecek bu geçişin size karşı yansımalarını inceleyin.
İletişim ağımızın sahibi Merkür, Balık burcuna geçerek düşünce yapımızda, algı frekansımızda fiziki etmenleri kenara bırakarak daha fazla sezgisel dokunuşun egemen kılacak ve bu güçlü hislerle hafızamızı tamamlayacaktır.
Balık doğada çabuk unutan bir varlıktır. Ama o unutkanlığına rağmen su kaynağının yerini kaybetmeden her dönemin de yolculuğunu sürdürmüştür. Çıktığı yolda ilahi planda sezgisel hareketini devamlı tatbik ederek kendisi içilen biçilen görevi harfiyen yerine getirmenin gücü ile yaşamını sürdürür.
Merkür Balık burcunda zihninizde birden fazla ses oluşturabilir. Düşünceler, kavramlar hepsi birbiriyle karışıp dans ederken sezgisel varlığınız, ruhsal duygularınızı tetikleyebilir. Bu süreçte soyut düşünce kalıpları üreten zihinin yön arayışını yine soyut sezgilerle yapılmasını bekler. Sizi normalin üstünde bir hassasiyet ve alınganlık çemberinin içine alabilir. İçinize kapanmak istediğinizde veya kendinizi ansızın zihninizin kuytularında bulursanız, anlayın ki Merkür sizi etkisi altına almış demektir.
4 Nisan’a kadar sürecek olan bu dönemde bireysel hayatımıza ait düşünceler, korkular, endişeler ve beklentiler önem kazanarak hayal dünyası içerisinde kurulan yapıların yükselişlerini hız kazanacaktır. Enerjimizde düşüklük yaşanırken fiziksel ve ruhsal yorgunluk da eşzamanlı olarak artış gösterecektir. Donuk bir iletişim hali sebebiyle düşünce ve hislerinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz zorlaşabilir, yanılgı ve yanlış anlaşılmaların etkisiyle istemediğin diyalogların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Zorlu geçen günler, size kendinizi daha mutsuz hissettirebilir ve kurban psikolojisine fazla kapılabilirsiniz. Hızlı değişen ve aynı anda yaşadığınız zıt duygular, değer sorgulaması ve kararsızlık olarak hayatınıza sirayet edebilir. Bu etkileri en aza indirmek için zihninizin bu yanıyla aranızda bir sosyal mesafe oluşturmalısınız. Geçtiğimiz yıldan bu yana deneyimlediğimiz gibi, bazı uzaklıklar daha çok yakın olabilmek için gerekli ve hatta zorunludur. Bu kuralı içinizdeki ülkeye bir önlem olarak entegre edebilirsiniz.
“Hep mi böyle olacak, hiç mi iyi bir şey yok?”
Elbette var. Mesela Pisagor Teoremi diye tabir edilen dik üçgenin ortaya çıkışında Pisagor çizdiği üçgene ruhsal zihinle bakarak farklı bir tamamlanmanın kapısını aralamıştır. 3 – 4 – 5 dik üçgenini “Ruh, Beden ve Zihin” ile eşleştirerek her anlamda kendini tamamlamış bir insana benzetmiştir. Bu üçlüyü keşfederken insanın doğasında değersiz bir madenden içerisindeki değerli olana dönüşümünü tasvir etmiştir. Dik üçgen gibi kendinizi özel olarak tamamlayarak kusursuz bir uyumu yakalayabileceğinizi simgelemiştir.
Dante kendi yolculuğu sırasında yolunu karanlık bir ormanda kaybeder. Yolunu tekrar bulabilmesi için aklın kendisi olarak ifade ettiği ve bu karanlık ormanda kendisine yol göstermesini beklediği ünlü bilge Vergilius’tan yardım ister. Bu yardım çağrısının nedeni, her karanlığa düştüğünde aydınlığa onun desteğiyle ilerleyebileceğini fark etmesidir. Dante karanlık yoldaki yürüyüşünü üç ana bölümü ayırır.
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Finansal anlamda gergin bir gün içinde olabilirsiniz. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin.
Öğleden sonra beklenilmeyen koşulları ya da şaşırtıcı gelişmelere yön vermeniz gerekebilir.
Daha sakin ve cevapsız kalarak bazı durumları daha rahat yönetebilirsiniz.
Merkür Balık burcuna geçti!
Venüs, kişinin duygusal değerlerinin ve kendi yakınlık ihtiyaçlarını ifade etme ve anlama tarzını gösterir.
Satürn gezegeni insanın nasıl ihtiraslarının, önceliklerinin ve çalışma yapısını dönüştürüyorsa şimdi Venüs gezegeni 8 yıllık bu döngü ile yaşamınızın bambaşka bir noktasına sizleri çekiyor.
21 Mart Pazar günü Venüs Koç burcuna geçerek baharın gelişini kutlayacaktır. Baharın toprağa, havaya vermiş olduğu özgürlük Venüs Koç ile birlikte bireysellikte daha fazla hissedilir hale gelecektir. Gökyüzünde ateş elementi artış göstermeye başlarken üzerimizde ataleti atarak enerjimizi yeniden kazanmaya başlıyoruz.
Venüs Koç doğası gereği özgürlükçü, enerjik, kendine güvenerek hareket eder. Lider özelliğini aşkta da sergilerken dominant yapısı ilişkilerde yön göstermekten mutluluk duyar. Venüs Koç burcunda ilişkilerde hızlı hareketlere yol açabilir. Hızlı ve ani verilen kararlar ilerde pişmanlık neticesi ile sonuçlanabilir. Hızlı başlayan ilişkiler, sıkılmalarla ani bitişler yaşayabilir. Süreç de daha sakin adımlar atmak geleceği şekillendirecektir.
Güneş-Venüs Kavuşumu
29 Ekim 2010 Akrep Burcunda
6 Haziran 2012 İkizler Burcunda
11 Ocak 2014 Oğlak Burcunda
Venüs Döngüsü; Güneş ile Venüs’ün her 8 yıl da bir aynı burçta kavuşum açısına sahip olmasıdır. Koç burcunun 5. Derecesinde kavuşacak olan Güneş ve Venüs 8 yıl süreyle Koç burcunun temalarını hayatımıza entegre ederek başlatma enerjisi ile yeni bir döngünün startını verecektir.
Venüs sekiz yıl içerisinde Güneşin etrafında 5 döngü tamamlayarak(Güneşin etrafında 5 kere dönüş yapar) 8/5 Altın Oran ya da Pi sayısına karşılık gelir. Hayatlarımız da önemli basamakları oluştururlar.
Venüs Roma mitolojisinde Aphrodite, Sümer mitolojisinde İnanna, Babil mitolojisinde İştar, Mısır mitolojisinde Hathor ile özdeşleştirilmiştir.
Venüs; Güneş sisteminde Güneş’e uzaklık olarak 2. Sırada yer alırken sıcaklık olarak ilk sırada yer almaktadır. Sabahyıldızı, Akşam yıldızı, Zühre, Çolpan, Çoban Yıldızı ve Tan yıldızı gibi isimlere de sahiptir. Görülme imkânı olduğu zamanlar da gökyüzünde en parlak gezegenlerden birini oluşturur.
Venüs sevme şeklimiz, değerlerimiz, sevgimizi nasıl yansıttığımız, estetik bakış açımız, sanatsal yatkınlığımızı ifade eder.
Venüs’ün 8 yıllık döngüsüne tarihi simgelerle bakmak istiyorum.
Selçuklu Yıldızı olarak bilenen 8 köşeli yıldızı incelerken her bir köşenin bir anlamı, bir kapıyı oluşturduğunu gözlemliyoruz. Eşit büyüklükte iki karenin iç içe aynı merkez etrafında döndürülmesiyle oluşmaktadır. Her bir kare bir cihanı anlatırken biri yaşadığımız dünyayı anlatırken, diğeri manevi âlemi yansıtmaktadır. Anadolu Selçuklu Döneminden itibaren mimari olarak ilk motiflerde karşımıza çıkmaktadır.
Merhamet, Sabır, Şefkat, Sadakat, Sır Tutma, Cömertlik, Doğruluk, Şükür manalarını taşırken 8 cennet olarak da isimlendirilmiştir. Sekiz köşeli yıldızın bir manası da 8 koldan gelen bilgelik ile birliğin sağlanarak zafere ulaşmasıdır.
Şu anda Neptün görev başına geçti ve Venüs ile kavuşuyor. Bununla birlikte güçlü bir yeniay fazına giriş yapıyoruz. Cumartesi günü bir yeniay gerçekleşecek. Genelde buna astroloji camiası “Aşkı bulacaksın, aşık olacaksın ya da hadi aşık ol gibi anlamlar yükler”.
Çok haksız sayılmazlar elbet. Bunları tetikleyen noktaları var ama eğer siz hayatınızda Neptün’ü hiç tanımadıysanız bu size bu konuları hemen vermez. Sizi büyük bir uyanışa götürmeden bunu yakalamanız mümkün olmaz. Şu an Venüs-Güneş ve Neptün oldukça yakın temasta ilerliyorlar ve bunlara 13 Marttaki balık burcundaki yeniay eşlik edecek.
Tüm var olan durumu tüm çıplaklığı ile sizlerin önünüze serecek.
Doğum haritanızda Neptün eğer herhangi bir gezegeninize kare ya da karşıtlık yapıyorsa bu durum sizi daha fazla zorluyor olabilir.
Şu an için kendinizi silinmiş, boş hissedebilir ve hiçbir şeyi umursamıyor olabilirsiniz. Her şeyi sorguluyor, hayat, amaç, insanlar, mutluluk, değerler ne varsa en derin biçimde gözden geçiriyorsunuz. Aslında bunu gözden geçirmeye de gönlünüz yok ama koşullar sizi buna sürüklüyor ve kendinizi şu sorunun cevabını ararken buluyorsunuz.
Erkeklerin kadınları, kadınların da sol yanlarını hatırlamaları gereken gün…
“Kadınlar Günü” nün çözüme yönelik eylemleri yerine, dilek ağacı gibi anlam yüklenmesinden yorgun düştüm. Oğlum dün gece bana uyurken “erkekler günü” yazın mı diye sordu? Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim.
Dilim döndükçe kendimce ona durumu açıkladım. Cümle içinde kadınların eşit olması daha güçlü olması gibi bir ifadem oldu. Hemen arkasından kendisi siz güçsüz müsünüz ki dedi?
Sence güçsüz müyüm diye sordum.
Hemen ayağa kalktı dikildi…
Anne sen çıldırdın mı?
Balık burcunda gökyüzünde dizilim halinde Güneş, Ay, Neptün, Venüs, Pallas asteroidi bulunmaktadır. Neptün yeniaya destek olurken Venüs de yüceldiği konumda olumsuz düzeni olumlu hale getirmek için elinden geleni yapıyor olacaktır. Neptün balık burcunda kendi evindedir. Neptün’ünün narkoz etkisi dağılırken yeniay ile birlikte hayatlarımızda acının yol açtığı enkazları daha iyi görmemizi sağlayıp, yeni başlangıçlara adım atacak gücü elimizde bulundurduğumuz farkındalığımızı aydınlatacaktır.
Balık yeniayı Markab sabit yıldızı etkisi ile yeniliği başlatacaktır. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın artış gösterdiği bu dönemde geçmiş anılarınız ile gelecek kaygılarınız arasında kalmanız olasıdır. Bu dönemde psikolojik sorunlarınız baş gösterebilir, depresyon belirtilerinizde artış gözlemleyebilirsiniz. Sorunlarınızı içsel çözümleme yapmayarak paylaşım doğasına ayak uydurup balık olmanın olumlu düşüncelerine kapılarak gelişme göstermelisiniz.
Balık burcu, Zodyak kuşağının en bilge, en olgun davranışlarına sahiptir. Bilgeliğin deneyimlerle taçlandırıldığı ve sevecen yapıları ile sevdikleri için kendileri feda etmekten geri kalmayacak bir özveriye aşinadırlar. Yeniay güçlü dönüşümü en derin bilgi ve birikimle tamamlayarak balık burcunun temalarını cömertlikle hayata geçirip evinin kale duvarlarını eskisinden de sağlam inşa etmesini sağlayacaktır.
23.Derece Balık yeniayı toplumdaki özgürlük anlayışımızı yeni başlangıçlara yöneltecektir. Sosyal katılımın fazla olduğu, grup etkileşimleri hassasiyet sahipleri tarafından kitlelere yeni hedefler doğrultusunda ileriye taşınma gücünü verecektir. Sabit kalmayı tercih eden kişiler, kurumlar, yapılar dönüşüme mecbur uymak zorunda kalacaklardır. Yaşama esneklik katmak için bu değişimin kabullenilmesi gerekecektir.
Korkularımızı içgüdüsel olarak paylaşmaya yanaşmak isteyeceğimiz bu dönemde, yaşam felsefemizde arayış içerisinde olduğumuz konuların çözümüne ulaşarak bakış açımız da genişleme, ufuk çizgimizde yeni hedeflere doğru başlangıçlar yapacağız.
Türkiye açısında bu yeniay çok önemli bir süreci başlatacak. Dış ilişkilerimiz ve Yunanistan ilgili bazı durumları ortaya sert bir şekilde çıkartabilir. Bununla beraber doğal afetler ve ilaç zehirlenmelerine ayrıca dikkat etmenizde fayda var.
Balık ve koşulsuz sevgi ikisi bir bütün halinde hareket etmiştir her zaman. Yeniay günü aşk ve sevgi temalı yeni bir kapı açılarak gönüllerin acısını tamamen iyileştirecektir.
Geçmiş sorunlar sürekli önünüze geliyorsa buradaki eksiklikleri fark etmeyi seçmelisiniz. Giden şeyler şu an size acı veriyor ve güç kaybettiriyor gibi gelse de aslında bir yanınızda güç kazandırıyor olacaktır.
Mart Ayına hızlı bir giriş yaptık. Yeni dünya düzeni ve yeni kararlar tam düşündüğümüz gibi başak dolunayı zamanı içinde açıklandı. Her karara adapte olmak ve yeniden değerlendirmek çok kolay olmuyor olsa da en azından bireysel olarak ne katkımız olur bunu düşünmeden edemiyoruz.
Önümüzdeki günler aydınlık mı karanlık mı? diye düşünüyoruz.
Bunun için gökyüzüne bakıyoruz. Aydınlık görmek isteyende karanlık görmek isteyende baktığı penceresinden kendi hayat görüşü kadar görüyor. Ben aydınlık yarınlara yürümek istediğim için bunu böyle değerlendirmeyi seviyorum. Olur ya da olmaz. Bu kısmı ile ilgilenmiyorum. Benim pencerem aydınlık günlere bakıyor. Bu türbülanstan sağ salim çıkacağımızdan eminim. Tabi bunun için gerekli olanların yapılması gerekir.
Yorgun gezegen Mars, 04 Mart’ta İkizler burcuna geçiş yapacak.
Mars gezegeni artık son derecelerinde ve boğa burcundan çıkış yapıp 4 martta ikizler burcuna geçiş yapacak. Tabi bir de Mars şu sıralar Algol sabit yıldızı ile de kavuşum gerçekleştirmektedir. Mars’ın zaten dermanı kalmamıştır ve algol yıldızı artık son travmaları önümüze sermektedir. Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz.
Merkür ileri hareketine başladı ama gerekli hızı tam olarak kazanamadı. Şu an belki de dün ve bugün bunu daha güçlü hissedebilirsiniz.
Özellikle hem ekonomik hem de sosyolojik birçok etken hayatımıza değerli bir yönden bakmayı engelliyor. Bu gezegen yavaşlaması tam hız kazanacağı zamanlarda 27 Şubat’ta gökyüzünde bir dolunay gerçekleşecek. Bu başak burcunda olacak. Yani tam hız kazanmaya başladığında sizlerde duygusal anlamda oldukça dolu olabilirsiniz.
Buna “Meltdown” adını verebilirsiniz. Bu bir çeşit nükleer erime gibi düşünülebilir.
Bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve yakıtının tepkimesinin yavaşlatılmaması durumunda nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve yoğun bir sıvı hale gelmesi durumudur.
Yok Aygül hanım biz wuhan diye bir yer olduğunu bile dünyada bilmiyorduk ki..
Gökyüzü şurada dursun diyorsunuz dimi?
Haklısınız...
Ne kadar çok şeyi fark etmek ve araştırmak zorunda olduğumuzu bir kere daha görmüş bulunmaktayım. Ne olacak bu pandemi diye bende düşünüyorum. Ama en azından bende bu olayları neden yaşadık ve ne anlamamız gerektiği kısmını iyice kazıyorum.
Bu bir geleceğe mektuptur, yaşamaya yenilik ve güzellikle devam edenlerin mektubu…
Hiç unutamayacağımız yıllar yaşıyoruz. En büyük zararı kendi ellerimizle verdiğimiz bu düzenin tam ortasından gelecek nesillere, yıldız savaşçılarıma bir mektubum var. Acı günlerin tecrübeleri, şartları sonuna kadar zorladığımız ihtimalleri, gökyüzü seyri ile birleştirerek size ilerde hatırlayacağınız, hatırladıkça zamanın akışının bizleri nereye taşıdığını fark edeceğiniz birkaç kelime izi bırakıyorum.
Covid-19 sürecine, konunun çıkış noktası olan Wuhan şehrinin asteroidi ile bakalım.
Resmi kayıtlara göre ilk vaka 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı ve Wuhan asteroidi Yay burcunda hareket etmekteydi. Salgının ilk ölümü 9 Ocak 2020’de gerçekleştiğinde Wuhan asteroidi Oğlak burcuna giriş yapmıştı. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda bir dolunay deneyimlerken aynı zamanda Oğlak burcunda büyük ve güçlü bir gezegen toplanması vardı. 12 Ocak’ta Satürn, Plüton ve Merkür’ün burada bir araya gelmesiyle salgın kısa sürede büyüdü, sınırlar aştı ve tüm dünyaya yayıldı. Venüs’ün Kova burcunda seyretmesi, Güneş Satürn Kavuşumuna Plüton’un da eşlik etmesiyle korku iyice artmış ve bir yandan da gerçeklerin görünmesi için sis bulutlarının dağılmasına yardımcı olmuştu.
Clubhouse, sosyal deneyimizin sonuçları! Venüs Burçlarda duygular nasıl?
Günaydın yıldız savaşçıları;
Birkaç gün önce Clubhouse Astroloji Türkiye kulübünde bir oda açtım. Venüs Burçlarda sevgi anlayışınız nasıl diye?
Söz alıp yukarı katılanların tek tek yorumlarını not aldık. Odaya eşlik eden ve durumu modere etmeye yardımcı olan sevgili Özkan, astrolog Selin ve bu yazıları sözcü olarak toparlayan değerli İpek vardı. Hep birlikte sosyal deneyi yaptık. Ben herkese söz verdim. Bunları köşede toparlayacağım ve sizler için deneysel olarak bu durumu paylaşacağım diye…
İşte Venüs burçlarına göre halkımızın söyledikleri aşağıdaki gibidir. Bakalım sizlerde kendi Venüs burcunuza göre neler düşünüyorsunuz?
Venüs Kova
-Ben seçilmem seçerim. Karşı taraf beni etkileyemez, ben istersem bir gülüşüne yakarım abayı. İlişki içerisine girdikten sonra fedakârlık abidesiyim. Hayatımdaki insanın mutlaka sıcak kanlı ve geleneksel olması gerekir.
Flört severim, ilişkiye geçiş evrem zordur. Karşımdaki kişi hayatımda mı yoksa dış kapının dış mandalı mı anlamakta zorlanır. Mantıklıyım ve sadece mantık istiyorum. Zeka önemli-kolay ısınamıyorum. Kendimi anlatabileceğim ve övebileceğim ilişkilerde kalmayı seviyorum.
Venüs Boğa
- İlişkinin başlaması imkânsız hale geliyor. İlişkiden kaçıyorum. Yalnızlığa alışkınım. Ben uyumlu bir insan arıyorum ama giyim tarzı çok önemlidir. İlgiyi severim hem alır hem veririm. Kıskanç ve inatçı biriyim. Eğer ilişkide benden etkilenildiğini hissedersem asla bırakmam. İlişkilerde güven arıyorum. Çok ilgiyi sevmiyorum ama ilgi olmadığı zaman kendi kendime triplere giriyorum. Karşı tarafın ilişki başlatma ihtimaline göre sevebilirim.
Venüs Balık
- Ben de ilişkiler zaaf ile yürüyor. Karşımdaki insana anne gibi yaklaşıyorum. İlişkideki bütün sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Bütün problemleri ben çözmeye çalışıyorum. Sevgi ve merhametten etkileniyorum. Karşımdaki insandan romantizm bekliyorum. Hayalperestim ilişkilerimde hislerimle ilerliyorum. Takıntılıyım.İlişkilerim romantik ama mantıksız, ikilem içindeyim.
Venüs Akrep
- İlişkide takıntılıyım aynı zamanda bir mit ajanı gibiyim. Stolkçuyum. Çok kıskancım ama bir o kadar da her konudan vericiyim. Karşımdaki detaycı olmalı benim yerime de düşünmeli. Kendi açımdan sakin bir ilişki istiyorum. Karşı tarafın beni yönlendirmesine açığım.Toksik ilişki yaratırım. Benimle birlikte olanın sonu Sezen Aksu dur. Hem kendimi hem de karşı tarafı bitiririm.Genelde ilişkinin içerisinde olup olmadığımı anlayamam. Flörtöz değilim. Hayatıma giren her insanla ilişiğim 1-2 ayda kesilir.
Venüs İkizler
- Sıkılıyorum ilişkiyi kuramıyorum ve çok değişkenim. Romantizmi severim ama asla romantik değilimdir.İlişkinin sadece eğlenceli kısmı ile ilgilenirim. Hayatıma biri girince otomatik olarak ben çıkıyorum.İletişime önem veririm ama ilişkiyi çok konuşmayı sevmem.
Venüs Koç
- Ölüp ölüp dirilten bir ilişki yaşıyorum. Acı ve kaos ile besleniyorum.Manyak severim serseri olması şart kaostan besleniyorum heyecan benim göbek adım. Sapyoseksüelim karşımdaki insanın ilgi alanları becerileri ilgimi çeker. Bağlanmaktan korktuğum için kaçıyorum. Köprüleri yaktı mı tam yakarım. Karşımdaki insandan sıkılmak istemiyorum ama buna meyilliyim. Hayatıma girecek olan kişiler için belirli kriterlerim var. Kovalamayı seviyorum.Flört eder gibi olmak beni mutlu ediyor.
Venüs Terazi
- İlişkideki dominant tarafım. Özgürlüğüme düşkünüm çok kolay sıkılırım.Olmazları olduran hataları çözmeye çalışan olmazlara meyilli bir insanım. İlişkinin Polyannasıyım. Hep alttan alır hep anaç davranırım.
Venüs Başak
- O olmasın bu olmasın diyorum olacaksa olur modundayım. Birinin bana iLİŞKİ YATIRIM DEĞİLDİR demesi lazım J Gerçekçiyimdir. Sonu yoksa vazgeçerim. İlişki aşkına hep karşı tarafı düşünürüm. Hep vericiyimdir. Seçiciyim ve ilişki yaşayamıyorum. Armudun sapı Üzüm’ün çöpü modundayım
Venüs Yengeç
- Seçiciyim zor beğenirim. Güvenirsem ilişki içerisinde her durumda arkasında dururum. Aşık olunca bırakamıyorum. Evlilik odaklı bir ilişki arıyorum. Birlikteliği en başından beri ciddi görüyorum.
Venüs Oğlak
- Ağzı iyi laf yapan, eğlenceli, çalışkan belirli bir sosyal statüye gelmiş kişilerden hoşlanıyorum. Özgürlük vazgeçilmezim. İlişkide iki taraf içinde her şeyi ben yaparım ikinci bir kişi yokmuş edasıyla. Konu görev olunca karşı tarafa hiç gerek yoktur. İlişkide olanı biteni geç fark ediyorum. İLİŞKİDE REFERANS ARIYORUM. İlgi isterim ama bolca yeteri ilgiyi aldıktan sonra karşı tarafa ilgi vermeye başlarımÇok kıskancım karşı tarafı gizli gizli manüple ediyorum.Boş konuşan adama tahammül edemiyorum. Karşı tarafın geçmişi ile cebelleşiyorum. GBT, HES kodu bunlar bir ilişkiye başlamak için gerekli belgeler :) Çok Sadık bir insanım karşımda ki kişiden aynı hassasiyeti bekliyorum. İlişkiye tamamen kendimi kaptırıyorum. İlişki bitse bile 4-5 sene ayrıldığım kişiye Sadık kalıyorum.
Venüs Yay
- İlişkilerde daha çok arkadaş gibi olmayı tercih ederim. İlişki içerisinde paylaşımın bol olması lazım. Karşımdaki kişinin gönlünü hoş tutmayı severim. Çok duygusalım genelde yeni birine bağlanma sorunu yaşıyorum.
Gelenekselciyimdir çabuk sahiplenir çabuk kırılırım.
İlişkideki olayları görmek istediğim gibi görüyorum. Bile bile lades diyorum kısacası. Karşımdaki insanda şeytan tüyü olması lazım. ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM :)İlişkilerde rahatım ama arkadaşça takılıyorum. Karşı tarafta en başta dikkat çekicilik daha sonrasında hoş sohbet ararım. İlişkiler çorba. Çok sıkılganım ilişkilerim resmen lunapark :) İlişki ciddiye binince çok geriliyorum. İlişki esnasında kıskanç değilim ama ilişki bitince kıskancım.
Venüs Aslan
- Karşımdaki kişide şeytan tüyü olması lazım. Çevresinde belirli bir konuma gelmiş saygın ve sevilen biri tercihim. Swot analizi şart! Bakımlı ve kendini doğru izah eden gösterişli insanlara çekiliyorum. Ben sevilmem sevilirim edasında olan insanlara hayranlık duyuyorum. Aşk ve konfor ikisi bir arada anlamlı olmaktadır. İlişkide cömertlik en önem verdiğim şeydir.
Sizlerde doğum haritanızı çıkartıp Venüs burcunuza bakabilirsiniz. Yarın akşamda Clubhouse’ da mars burçlardaki sosyal deneyimizi yapacağız. Haberdar olmak için clubhouse’dan beni takibe alıp zil sesine basabilirsiniz.
07.01.2021 YILINDA YAZDIĞIM BU YAZIYI BUGÜN OKUMAYI UNUTMAYIN!
https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/yazarlar/aygul-aydin/dunya-buyuk-bir-finansal-krize-hazirlikli-olmali-41708296
Mutlu günler dilerim.