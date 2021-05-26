“Boş ver, hayatı öğrensin!”

Aileler, teknolojiyi iyi kullanan çocukları için “Bu çocuk üstün zekâlı” diyor. Oysa bu tarz söylemler çocuğun başarısının önünde engel. Zeki olduğunu düşünen çocuk “Çalışmadan da yaparım” diyerek emek vermenin önemini anlamıyor. Uzmanlarsa “Zekâya değil, çabaya vurgu yapın!” tavsiyesinde bulunuyor.

YAŞITLARINDAN GERİ KALABİLİR

Üstün zekâlı olduğu her fırsatta dile getirilen çocuk kendini nasıl hisseder?

Prof. Dr. Norma Razon (Çocuklu Dünya Eğitim Danışmanı, pedagog): Çocuğun zekâsına veya fiziksel özelliklerine vurgu yapmak hiç doğru değil. Çok akıllı, çok zeki, çok yakışıklı gibi sıfatları kullandığınızda çocuklar bunların arkasına sığınıyor, bu da çaba harcamasını engelliyor. Örneğin, çok zeki olduğuna inanırken bir sınavda başarılı olamadığında çöküyor. Yapılması gereken, çocuğun çabasına vurgu yapmak ve onu takdir etmek olmalı: “Uğraştın, çok kolay değildi ama insan uğraşınca başarıyor” veya “Çabaladın ama olmadı, bir daha denersen yapabilirsin”. Bu arada anne veya baba kendisinin de bazı şeyleri başaramadığını çocuğa anlatabilir.

Ilgın Şirin (klinik psikolog): Takdir edilmek ve onaylanmak her çocuğun ihtiyacıdır. Fakat çocuğun her durumda üstün zekâlı olduğunun üstünde durulması merak duygusunu etkileyebilir. Yeterince iyi yaptığını düşünen çocuk yeni bir bilgi edinmek, öğrenmek konusunda hevesini yitiriyor. Bu durum, çocuğun yaşıtlarından geri kalmasına da neden olabiliyor.

YARDIM İSTEMEDEN ETMEYİN

Anne-babalar, çocukların emeğine değer verdiğini nasıl gösterebilir?

Prof. Dr. Norma Razon: