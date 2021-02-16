Bitmezse Kış  

Tarzını ve müzik dünyası içindeki duruşunu çok sevdiğim Güliz Ayla’nın yeni şarkısı çıktı. Sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Evdekilere Söyle’ biraz reggae biraz pop tertemiz bir dans şarkısı olmuş bana göre.

Dinler dinlemez yerinde sallanmana neden olan şarkının düzenlemesi ve mixi başarılı aranjör Sabi Saltiel’e ait. Saltiel’in hem retro hem de modern çizgisini yine çok iyi harmanladığı işlerinden biri olmuş. Kendisinin daha önce Yalın ve Mabel Matiz’e yaptığı çalışmaları beğendiğimden, Güliz Ayla’nın bu şarkısının düzenlemesinde imzasının olmasına ayrı bir sevindim.

‘Evdekilere Söyle’de her şey büyük bir uyum içinde. Şarkının ruhunu çok iyi yansıtan ve Melih Kun yönetmenliğinde çekilen videoda Güliz’e 15 kişilik profesyonel bir dans grubu eşlik etmiş. Styling Bedirhan Taşçı tarafından yapılırken, fotoğrafları Halil Güzel çekmiş.

Şarkıda tıpkı kendi gibi cesur, güçlü ve eğlenceli bir kadının duygularını anlatan Güliz, karşı tarafı harekete geçmeye davet ediyor. Madem seviyoruz, ne diye kasıyoruz duygularını sal gitsin mesajını veren şarkı, keyifle eşlik edeceğiniz türden.

Aşka Cezalı

Soner Arıca’nın söz ve müziği kendisine, aranjesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan "Aşka Cezalı" isimli yeni single çalışması geçtiğimiz hafta çıktı. Soner Arıca denince akla duygu yoğunluğu yüksek şarkılar geliyor. Dinler dinlemez biraz efkar biraz romantizm derken tripten tribe girerken buluyorsunuz kendinizi.