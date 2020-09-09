Beethoven’a dair her şey

Bu yıl pandemi gündeme yerleşti ve her şeyi gölgede bıraktı. Oysa Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlanacaktı tüm dünyada.
Etkinlikler iptal edildi.
Neyse ki Prof. Dr. Fırat Kutluk unutmamış ve özenli ve titiz bir çalışmayla “Beethoven” kitabı yazmış.
Daha doğrusu TRT 3’teki programlarını dinleyen yayıncısı h2o Kitap’ın teşvikiyle bu zorlu işe girişmiş. Zorlu diyorum çünkü Beethoven efsane bir kişilik, her efsanede olduğu gibi biyografileri hurafe, yalan yanlış hatıralar, yakıştırmalarla dolu. Bu bilgi kirliliğini temizlemek zor.
Sonuçta karşımızda sade, temiz bir Beethoven anlatısı var. Sadece yaşamı değil elbette ele alınan bu kitapta...
Nesnel koşullar, dönem atmosferi, Beethoven’a kadar klasik müziğin evrimindeki köşe taşları anlatılıyor.
“9. Senfoni” için ayrı bir bölüm oluşturulmuş, üstelik bu eseri defalarca seslendiren şef İbrahim Yazıcı ile yapılan söyleşi ile eserin orkestra şefi tarafından nasıl göründüğü paylaşılmış okurla.
Bu güzel kitap Bach ve Wagner hakkında da benzer bir çalışmaya esin olur umudunu taşıyorum.
Dan Brown’dan “Hayvanlar Senfonisi”
New York Times’ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown, Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarının eğlenceli, gizemli ve müzikli maceralarının anlatıldığı ilk resimli kitabı “Hayvanlar Senfonisi” ile çocuklarla buluşuyor.
Bu keyifli macerada her bir kahramanın çocuklara vermek istediği bir sırrı var.
Maestro Fare, çocukları pek çok sürprizle karşılıyor; ipuçları veren karışık harfler ve hatta çözülmesi gereken şifreli mesajlar onları bekliyor.
Dan Brown, bu kitabında kendi bestelerini de okurlara sunuyor. Besteler, kitabın yayımlanmasının ardından sayfalardaki QR kodları telefona okutularak ücretsiz olarak dinlenebilecek.
İkinci kitabıyla karşımızda: “Sabret, Kabul Et, Şükret!”
Ebru Destan, ilk kitabı “Yalnız Değiliz”de hamilelik serüvenini, bu zorlu yolculukta yaşadıklarını içtenlikle anlatmış, annelik yolundaki kadınlara rehber olmuştu. Destan, bu kez daha da zorlu konuları kaleme alıyor. İstemenin, doğru istemenin, hayırlısını istemenin peşine düşüyor.
Hamile kalmanın, çocuk sahibi olmanın ve kimi durumlarda çocuk sahibi olamamanın duygusal izini sürüyor.
Uzmanlar ve doktorların yönlendirmeleriyle, dua ve inançla şifanın kodlarını sorguluyor. Tüm kadınlar için bir el rehberi, iyiliğe ve istemeye dair bir başucu kitabı Sabret, Kabul Et, Şükret.
Everest’te neler oluyor?
Cem İleri-Everest Yayınları Yayın Yönetmeni
Selim İleri’nin Tanpınar hakkındaki son romanı “Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun” ve bu yıl TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı seçilen Nazlı Eray’ın son romanı “Kalbin Güney Batısı” yayınlandı.
Elena Ferrante’nin tüm dünyada ses getiren son romanı “Yetişkinlerin Yalan Hayatı” eylül ortasında okurla buluşacak.
Bu sezon ayrıca Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Mario Levi, Ece Temelkuran ve Zeynep Göğüş’ün yeni eserlerini yayınlayacağız.
Dünya edebiyatında yeni kitaplarını yayınlayacağımız yazarlardan bazıları ise şöyle: Julio Cortázar, Georges Perec, Italo Calvino, Zadie Smith, Juan Gabriel Vasquez, Javier Cercas.
KİM NE OKUYOR?
◊ Ressam Seher Mollaosmanoğlu, Barış Muslu’dan “Beynine Format At”ı okuyor.
◊ Araştırmacı yazar Erdoğan Aydın, Rıza Türmen’den “Güçsüzlerin Gücü”nü okuyor.
◊ Sanatçı Ayşegül Aldinç, Uğur Batı’nın yazdığı “Sinaps”ı okuyor.
◊ Akademisyen sinemacı Fuat Erman, Fransızca aslından Marc Mangin’in “Babalar Adına”yı okuyor.
◊ Yazar Özlem Ertan, Shirley Jackson’dan “Piyango ve Diğer Öyküler”i okuyor.
Beethoven’a dair her şey
Bu yıl pandemi gündeme yerleşti ve her şeyi gölgede bıraktı. Oysa Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlanacaktı tüm dünyada.
Etkinlikler iptal edildi.
Neyse ki Prof. Dr. Fırat Kutluk unutmamış ve özenli ve titiz bir çalışmayla “Beethoven” kitabı yazmış.
Daha doğrusu TRT 3’teki programlarını dinleyen yayıncısı h2o Kitap’ın teşvikiyle bu zorlu işe girişmiş. Zorlu diyorum çünkü Beethoven efsane bir kişilik, her efsanede olduğu gibi biyografileri hurafe, yalan yanlış hatıralar, yakıştırmalarla dolu. Bu bilgi kirliliğini temizlemek zor.
Sonuçta karşımızda sade, temiz bir Beethoven anlatısı var. Sadece yaşamı değil elbette ele alınan bu kitapta...
Nesnel koşullar, dönem atmosferi, Beethoven’a kadar klasik müziğin evrimindeki köşe taşları anlatılıyor.
“9. Senfoni” için ayrı bir bölüm oluşturulmuş, üstelik bu eseri defalarca seslendiren şef İbrahim Yazıcı ile yapılan söyleşi ile eserin orkestra şefi tarafından nasıl göründüğü paylaşılmış okurla.
Bu güzel kitap Bach ve Wagner hakkında da benzer bir çalışmaya esin olur umudunu taşıyorum.
Dan Brown’dan “Hayvanlar Senfonisi”
New York Times’ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown, Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarının eğlenceli, gizemli ve müzikli maceralarının anlatıldığı ilk resimli kitabı “Hayvanlar Senfonisi” ile çocuklarla buluşuyor.
Bu keyifli macerada her bir kahramanın çocuklara vermek istediği bir sırrı var.
Maestro Fare, çocukları pek çok sürprizle karşılıyor; ipuçları veren karışık harfler ve hatta çözülmesi gereken şifreli mesajlar onları bekliyor.
Dan Brown, bu kitabında kendi bestelerini de okurlara sunuyor. Besteler, kitabın yayımlanmasının ardından sayfalardaki QR kodları telefona okutularak ücretsiz olarak dinlenebilecek.
İkinci kitabıyla karşımızda: “Sabret, Kabul Et, Şükret!”
Ebru Destan, ilk kitabı “Yalnız Değiliz”de hamilelik serüvenini, bu zorlu yolculukta yaşadıklarını içtenlikle anlatmış, annelik yolundaki kadınlara rehber olmuştu. Destan, bu kez daha da zorlu konuları kaleme alıyor. İstemenin, doğru istemenin, hayırlısını istemenin peşine düşüyor.
Hamile kalmanın, çocuk sahibi olmanın ve kimi durumlarda çocuk sahibi olamamanın duygusal izini sürüyor.
Uzmanlar ve doktorların yönlendirmeleriyle, dua ve inançla şifanın kodlarını sorguluyor. Tüm kadınlar için bir el rehberi, iyiliğe ve istemeye dair bir başucu kitabı Sabret, Kabul Et, Şükret.
Everest’te neler oluyor?
Cem İleri-Everest Yayınları Yayın Yönetmeni
Selim İleri’nin Tanpınar hakkındaki son romanı “Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun” ve bu yıl TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı seçilen Nazlı Eray’ın son romanı “Kalbin Güney Batısı” yayınlandı.
Elena Ferrante’nin tüm dünyada ses getiren son romanı “Yetişkinlerin Yalan Hayatı” eylül ortasında okurla buluşacak.
Bu sezon ayrıca Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Mario Levi, Ece Temelkuran ve Zeynep Göğüş’ün yeni eserlerini yayınlayacağız.
Dünya edebiyatında yeni kitaplarını yayınlayacağımız yazarlardan bazıları ise şöyle: Julio Cortázar, Georges Perec, Italo Calvino, Zadie Smith, Juan Gabriel Vasquez, Javier Cercas.
KİM NE OKUYOR?
◊ Ressam Seher Mollaosmanoğlu, Barış Muslu’dan “Beynine Format At”ı okuyor.
◊ Araştırmacı yazar Erdoğan Aydın, Rıza Türmen’den “Güçsüzlerin Gücü”nü okuyor.
◊ Sanatçı Ayşegül Aldinç, Uğur Batı’nın yazdığı “Sinaps”ı okuyor.
◊ Akademisyen sinemacı Fuat Erman, Fransızca aslından Marc Mangin’in “Babalar Adına”yı okuyor.
◊ Yazar Özlem Ertan, Shirley Jackson’dan “Piyango ve Diğer Öyküler”i okuyor.