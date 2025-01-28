Yunan Mitolojisi

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Herakles’in destansı maceralarından Zeus’un gücü ve Athena’nın bilgelik dolu hikayelerine kadar, Yunan mitolojisinin en çarpıcı anlarını adım adım keşfediyoruz.

Etkileyici görselleriyle bu kitap, mitolojinin zamansız büyüsünü keşfetmek isteyen herkes için bir rehber niteliğinde.

Suare Dergi yayında

Gazeteci-yazar Nilgün Karataş’ın genel yayın yönetmeliğini üstlendiği dijital kültür, sanat, yaşam dergisi Suare yayın hayatına başladı. Bir süredir test yayınları yaparak, içeriğini güçlendiren Suare Kültür-Sanat Dergisi, kitaptan film dünyasına, tiyatrodan kültür sanat etkinliklerine kadar birçok konuda özel haberler, röportaj ve inceleme yazılarına yer veriyor.

Yazı kadrosunu genişleterek farklı kalemlere ve bakış açılarına yer vermek istediklerini söyleyen Nilgün Karataş, “Bir yandan güncel haberlere yer veriyoruz diğer yandan zamansız içerikler üretmek istiyoruz” dedi.

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Haliç Manzaralı Cinayet

2019’da kaybettiğimiz polisiye edebiyatın sevilen yazarı Celil Oker’in daha önce çeşitli dergilerde çıkan öykülerinden oluşan “Haliç Manzaralı Cinayet”, Altın Kitaplar etiketiyle ilk kez yayımlandı. Celil Oker’in kalemini özleyenler, onu öyküleriyle yeniden keşfetmek isteyenler ve tüm polisiye severler için. Kitabın derlenme sürecine yoğun katkı sunan Ali Oker: “Celil Oker’i kaybettiğimiz 2019’un mayıs ayında yayıncılık sektöründeki arkadaşları bana taziyelerini iletirken arşivimde bulunsun diye babamın onlara yolladığı eski hikâyeleri de hatırlatmışlardı. Hikâyeleri toplayıp kitaplaştırma fikri bende o zaman doğdu.”

Sinsi bir tehlike

İskoçyalı eğitimci, yazar Victoria Williamson, farklı engellerle mücadele edenlerin hikâyesini anlatıyor. İşitme engelinden Down sendromuna kadar türlü zorlukla yaşamaya çalışan çocukların yanı sıra sakin ada yaşamını tehdit eden sinsi bir tehlikeye odaklanıyor. Farklılıklarıyla baş etmeyi öğrenen dört arkadaşın gizemle örülü macerası, gelişen teknolojiler art niyetle kullanıldığında neler olabileceğini düşündürüyor. Rüzgar Kapanı-Yazan: Victoria Williamson-Türkçesi: Azade Aslan-Günışığı Kitaplığı

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Genç Mungo

Karakterlerinin gündelik hayatlarını lirizmle zenginleştiren Douglas Stuart’ın kaleme aldığı “Genç Mungo”, Can Yayınları etiketiyle şubat ayında okurla buluşuyor. Gerçek benliğini etrafındaki herkesten saklamak için büyük uğraş vermek zorunda kalan Mungo’nun hikâyesini merakla bekliyorum.

Aşk ve taht kavgaları

Gürsel Korat, zaman çarkını bu kez Bizans’ta, 1143 yılında döndürmeye başlıyor. İmparatorun yazıcılarından Stefanos, yıllardır uykusunda gördüklerinin rüya değil, gelecekten görüntüler olduğunu anlar. Andronikos ise geçmişi görmektedir. Yetenekleri gibi karakterleri de zıt olan bu iki kişi, kesişen kaderleriyle birbirlerinin rüyalarına muhtaçtırlar. Doğu Roma’da geçen, Rum Selçuklu dünyasına ise uzaktan bakan “Rüya Körü”nün dokusunda zaman kavramında çığır açan bir bakış var.

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Dostoyevski Üzerine Dersler

Dostoyevski’nin romanlarını yazarın biyografisiyle paralel biçimde okuyan Frank, yazarın çok da üzerinde durulmayan “İnsancıklar” veya “Öteki” gibi romanlarını da en az “Suç ve Ceza” veya “Karamazov Kardeşler” kadar önemli hâle getiriyor. VakıfBank Yayınları, “Dostoyevski Üzerine Dersler” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Joseph Frank’ın kaleme aldığı, Ayhan Koçkaya’nın dilimize çevirdiği bu çalışma, bizi Dostoyevski hakkında alışık olmadığımız bir okuma biçimine davet ediyor.

Kim Ne Okuyor?

◊ Şefika Kutluer, İlber Ortaylı’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” adlı eserini okuyor.

◊ Ali Çağatay, Stefan Zweig’ın “Korku” adlı eserini okuyor.

◊ Ali Ulvi Uyanık, Gabriel García Márquez’in “Yüzyıllık Yalnızlık” adlı eserini okuyor.

◊ Fırat Sayıcı, Ayfer Tunç’un “Osman” adlı eserini okuyor.