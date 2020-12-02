Yeni hayatın yeni defteri Profil’den

Mehmet Güreli’nin yeni kitabı “Şehirli Karınca”, Sel Yayınları’ndan çıktı. Bu kitabında da deneme-öykü tarzında yazan Güreli’nin kurguları arasında dolaşırken farklı yazar, şair, sinemacı ve ressamlar hakkında pek çok yeni bilgi ediniyor ve sanatla dolu metinler okumanın keyfine varıyorsunuz.
Okurken, Türkiye’nin önemli entelektüellerinden biri olan yazar, sinemacı, müzisyen, ressam Mehmet Güreli’yi tanımanın gururunu yaşadım.
Kapak resmi de yazarın kendisine ait.
Bilenler bilir “Kimse Bilmez” adlı şarkısı zamanlar üstüdür. Kalbinizin acıdığını gösteremediğiniz, kimselere anlatamadığınız zamanlar için şarkısını, zihninizi açmak için kitabını öneriyorum!
Tuvalinde aşk var
Geçen haftanın büyük bir bölümünü Bodrum’da geçirdim. Gümüşlük’te ressam Mine Arasan’ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedim. Bir sanatçının evine, atölyesine misafir olmak heyecan vericidir her zaman, yaratıcı enerjiyle dolarsınız. Yeniden hayata yaklaşmak da denilebilir buna. Resim her zaman sorgulanan bir sanat.
Arasan’ın yanında da huzura, mutluluğa, gülümsemeye dair ve hayatı yaşamaya değer kılan güzelliklerle karşılaştım.
Büyük ilgi gören ve festivalin ön habercisi “Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması”na 30 yaş altında olan herkes katılabiliyor.
Peki festivalde kimler var?
Aldığım haberlere göre yine zengin bir içerik polisiyeseverleri bekliyor.
Ian Tregillis, Ahmet Ümit, Algan Sezgintüredi, Michael Kardos, Hakan Günday festivalin konuklarından yalnızca birkaçı.
Ünlü polisiye yazarları bir araya getiren festivali ben de merakla takip ediyor olacağım, üstelik bu yıl tema Edgar Allan Poe!
Festival 26-29 Kasım arası çevrim içi düzenlenecek.
Kerem Akça’nın sevdiği sinema
Geçenlerde iyi anlaşabildiğim sinema yazarı Kerem Akça’yla Udonya adlı Japon lokantasında buluştuk.
Uzun süredir görüşemediğim oyuncu arkadaşım Osman Cavcı’yla geçtiğimiz günlerde telefonda konuştuk. Hayatındaki değişimlere şaşırmadım desem yalan olur: “İstanbul’dan taşındım. Ege güzel Ege! Foça’da, denize tepeden bakıyordum ama sonra sıkıldım. Oyunculuğu bırakmış gibi hissettim ama İstanbul’a dönmeyi aklımdan geçirmedim. İzmir’e geldim. Bir tiyatro kursu açayım dedim, sabah bir kalktım benim sokakta 20 tane tiyatro kursu veren yer var. Antika, eski toplamaya başladım. Sonra ‘Son Yeşilçamlı’ diye tek kişilik bir teatral gösteri hazırladım ve seyirci karşısına çıktım. Şimdi YouTube kanalıma ‘Uyan da Balığa Çıkalım’ adlı bir sitcom yazıp oynayıp yönetiyorum.17 bölüm çektik, devam. Bence televizyon bitti, yakında sinema salonları da bitecek. Herkes artık cep telefonundan film izliyor. Ben de yeni mecrada yerimi hazırladım.”
Resim sergisi yolda
Gazeteci arkadaşım Gülay Fırat ile sohbet ettik bu hafta.
Bir dönem ses getiren haberleriyle tanıdığımız eski Milliyet ve Sabah gazetesi muhabiri Fırat, şu sıralar serbest gazeteci olarak mesleğine devam ediyor. İki sene önce yayınlanan ilk romanı “Acemi Çöpçatan”ın ardından, bir süredir yeni romanı üzerinde çalıştığından bahseden Gülay, bu sırada resim sanatıyla da fazlasıyla haşır neşir olmuş.
Geç tanışıp hemen ısındığı resim sanatında özellikle tuval üzerine yağlı boya çalışan Gülay, şu sıralar usta ressamların resimlerini yaparak fırça kabiliyetini geliştirdiğini söylüyor.
Ahmet Ümit’in 4 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergama-Berlin” romanı bitmek üzere yani.
Antik dünyanın sekizinci harikası Pergamon Zeus Altarı’nın ekseninde yazılan roman, Berlin’de Türkiye’den Almanya’ya göçen işçilerin öldürülmesiyle başlıyor.
Roman, Anadolu’nun Helenistik döneminin yanı sıra Yunan mitolojisinin doğuşunu da anlatıyor.
Her seferinde yeni bir şeyler bulabilirsiniz bu şehirde... Berlin’de Berlinli gibi hissetmek çok kolay, bonkör bir şehir, kucaklıyor, sarmalıyor sizi.
Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan romanın Almanca baskısı da yapılacak. Bu yazarın 25’inci kitabı olacak.
Yine yazarın bugüne kadar 90’a yakın kitabı, 30 farklı dilde yayınlandı. Yeni kitabın ilk baskısı da 300 bin adet basılacak...
Babasının daktilosunda yazdığı denemeler
Türk sinemasında “Turist Ömer”, “Kara Murat”, “Ayşecik” gibi klasiklerin dışında yüzlerce filmin senaryosunda imzası olan Erdoğan Tünaş’ın kahramanları hep mutlu bir yuva için savaş verdiler.
Kitabının adı, “Bir Daha Yaşarsam İki Olsun”... Türker, “Yazdıklarım, hayatı sorgulayan ancak doğumdan ölüme anlatılan klasik hayat hikayesi değil. Ancak gerçeğe ve gözlemlere dayalı öyküler demeti. Gazetecilikle başlayan ve daha sonra müzik sektöründeki sıra dışı çalışmalarımı içeren gerçekleri yazdım” diyor.
Kitabın önemli bölümlerinden biri de trafik kazasında yitirdiği oğlu Ozan Türker hakkında. Aslında tüm bu hikayeler, yaşam mücadelesinde hiç yılmayan ve ürettikleriyle camiada övgüyle anılan bir adamın hikayesi. Sabırsızlıkla bekliyorum.
Umut dolu bir sağlık kitabı
İlk kez iki Nobel (Kimya ve barış) ödülüne layık görülen ünlü bilim adamı, barış ve insan hakları savunucusu Linus Pauling’in “Kanser ve C Vitamini” kitabı geliyor. Kitap zamanında çok konuşulmuş, ilaç ve tıp sanayi tarafından çok eleştirilmiş ama sonradan itibarı iade edilmişti. Kanser tedavisinde C vitaminin muhteşem etki ve önemini ortaya çıkaran Pauling’in büyük mücadelesinin ardından bugün ABD’de 25 gramlık C vitamini dozu devlet otoritesi tarafından ilaç olarak kabul edilmiş.
Bu ünlü araştırmanın ve mücadelenin hikayesi, H2O Kitap’ın diğer sağlık kitapları gibi umut dolu. Yılın sonuna doğru yayımlanacak olan bu kitabın okurları da bol olur umarım.
Yola çıkıyoruz, hazırlanın
Geçenlerde Instagram’da gezinirken “absurdmusik” hesabında ruhuma iyi gelen bir şarkıyla tanıştım. Ömer Güneş’in sözleri ve müziği kendisine ait olan “Yollar” şarkısını dinlemek çok iyi geldi. Hikayesi olan şarkıları hemen hissediyorsunuz... Sonra Güneş’le konuşma fırsatı buldum. Şarkı sözleri aynı zamanda güzel bir şiir tadında: “Yollar uzayıp gidiyor önümüzden/Bilinmez bir yere/Sorma kırılıp dökülüp yeniden denemek de/ Çekilmez mesele.”
Hayat anda ve burada
Ara Güler, kültür tarihimizin en özel isimlerinden, dünya çapında tanınan bir isim. İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russell, Alfred Hitchcock, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla, Picasso gibi birçok ünlü kişiyle röportajlar yapmış ve fotoğraflarını çekmiş bir sanatçı.
Dahası hayatının son günlerine kadar fotoğraf çekmiş, enerjisi ve hayat sevgisiyle ilham vermiştir.
Küçükçekmece Belediyesi’nin usta için özel olarak düzenlediği serginin adıysa, Melih Berk Objektifinden/Güle Güle Ara Güler.
Yakın dostlarından Melih Berk, Güler’i son yıllarında pek çok ortamda fotoğrafladı. İlk kez sergilenecek Berk fotoğraflarında ustanın özel anlarına tanıklık edeceğiz.
Bu sergi Küçükçekmece’deki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda 17 Kasım’a kadar görülebilecek.
KİM NE OKUYOR?
· Sanatçı Nur Sürer, Reha Çamuroğlu’ndan “Cemil Reloaded” adlı kitabı okuyor.
Evimin bu yakada olması, beni adalara ve dostlarıma daha fazla yaklaştırdı. Geçenlerde dostum İnci Özman’la Burgaz Ada’ya gittik. Bu adayı sevmem için tonlarca sebep var zaten.
Türk hikâyeciliğinin en önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın izini, edebiyata sığınmanın mevsimi sonbaharda Burgaz Adası’nda sürmek çok keyifliydi. İnci de ben de Abasıyanık’ın öykülerinde daha çok hayat buluyoruz.
Küçük sakin bir ada Burgaz, balıkçı tekneleri de bana Sait Faik’in çok sevdiğim bir öyküsünü hatırlatıyor: Stelyanos Hrisopulos Gemisi.
Hikayemizin baş karakteri Trifon’a yapılan kötülüğü unutamıyorum. Ada vapurunda, İnci’yle bu öyküyü tekrar okuduk.
Kendimize ve edebiyata bir kez daha yaklaştık.
Fatih Türkmenoğlu bilinmeyen diyarlara götürüyor
Fatih Türkmenoğlu, yeni bir çocuk kitabı yazıyor. Kimsenin bilmediği ülkeler hakkında eğlenceli bilgileri, gerçek olayları kapsayacak bir kitap olacakmış. Resimler ve illüstrasyonlar da göz dolduruyor. Marshall Adaları, Gambiya, Tuvalu, Barbados gibi uzak ve gündemde olmayan ülkeler hakkında kitap hazırlamak zevkli olsa gerek.
Hem yeşil, hem deniz mesafesine uzak değil, kayak merkezine de 45 dakika. Büyük bir şans bu. Film seti olabilecek bir plato gibi... Festivale dönersek... Aralıksız devam etme özelliği ile Türkiye’de ilk ve tek belgesel film festivali olma niteliğine sahip. Evleri, eski çarşısı, kanyonlarıyla ve birçok güzelliğiyle birlikte burayı keşfetmek şahaneydi.
Tarihi Çarşı Bölgesi’nden ibaret değil Safranbolu. Yörük Köyü, Hacılar Obası Köyü gibi yapı planı, korunması, kültürüyle eşsiz yerler var. Safranbolu’ya selam olsun...
Salgın günlerinin çalışkan yazarı Altay Öktem
Altay Öktem, eylül ayında iki kitapla çıkageldi. Kitaplardan biri, 9-11 yaş arasındaki çocuklar için yazdığı “Gölgeler Diyarı”. Bu kitap, macerayı seven çocukların yoğun ilgiyle karşıladığı, “Çalılar Diyarı” ve “Kral Kılıçbalığı”nın yer aldığı “Sihriâlem Geçitleri” adlı serinin üçüncü kitabı. Gerçekle hayalin arasındaki sır perdesi yeniden aralanıyor, bu kez sevimli kahramanlarımız gölgelerin yaşadığı karnaval gibi bir diyarda, Kagenokuni’de buluyorlar kendilerini.
“Hava kararıp da bütün ışıklar söndüğünde gölgeler nereye kayboluyor?” diye merak eden çocuklara, “Hiçbir yere kaybolmuyorlar, toplanıp Gölgeler Diyarı’na gidiyorlar” diyebiliriz artık. Aforizmalar ise sözün büyüsüne, anlamın derinliğine inananlar için hazırlanmış bir cep kitabı niteliğinde. Altay Öktem ve kimisi sosyal medyada çokça dolaşan, kimisi henüz keşfedilmemiş olan ama her biri bir hayat dersi niteliğindeki cümleleri bir araya getirmiş.
Şöyle diyor: “Gündelik hayatın tekdüzeliğinden kurtulmak için yalnızca iki seçeneğimiz var: ya âşık olacağız ya da delireceğiz.”
Canan Tan’dan güldüren öyküler
Canan Tan, içinde bulunduğumuz bu kara günlerde okurunun yüzünü yeni mizah öyküleriyle güldürüyor. Canan Tan, Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Anneannem İnternette” ismini verdiği yeni kitabıyla iyi bir mizahçı ve de iyi bir gözlemci olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
Festivalin “onur ödülleri” tiyatroya ve sinemamıza katkısından dolayı “Yer Demir Gök Bakır”, “Sis”, “Piyano Piyano Bacaksız” gibi filmlerde rol alan Rutkay Aziz’le birlikte “Bereketli Topraklar Üzerinde”, “Uçurtmayı Vurmasınlar”, “en iyi yabancı film Oscar”ını alan “Umuda Yolculuk”ta oynayan Nur Sürer’e verildi.
Rıza Kıraç, “onur ödülü” alan Aziz ve Sürer’in renkli hayatlarını kitap haline getirdi.
Aziz’in ailesiyle ilişkilerini, Ankara Sanat Tiyatrosu yıllarını, sinemaya başlama serüvenini ayrıntılı bir şekilde anlatan Kıraç, “Asi Bir Oyuncunun Hikayesi” adlı kitapta ise Sürer’in gençlik yıllarını, fotomodellikten sinemaya geçme hikayesiyle birlikte politik ve mücadeleci kimliğini de anlatmış.
“Derinlikler” geliyor
Çınar Yayınları’ndan sevgili dostum Burcu Aktaş güzel bir haber verdi geçtiğimiz günlerde. Rivers Solomon, son yılların en çok ses getiren fantastik kurgu yazarlarından. Köle ticareti yapılan yıllarda gemilerden denize atılan Afrikalı kadınlardan doğan talihsiz nesiller, okyanusun derinliklerinde yeni, büyülü bir hayat kurar. Tarihte yaşanan gerçeklerden hareketle yazılan romanı özellikler Ursula K. Le Guin sevenler mutlaka sevecek.
“Sana tek bir hikâyeden fazlasını anlatacağım. Bütün hikâyeleri anlatacağım sana. Mutlu olanları da mutsuz olanları da.”
“Derinlikler” adlı kitabı heyecanla bekliyorum.
Tara Kitap’ta neler oluyor?
Balkan dünyasından Muharrem Bazdulj, Kalina Maleska, Maja Solar gibi önemli yazarları ve Milen Milev, Jasmina Radojicic gibi önde gelen yayıncıları buluşturan festivalin Türkiye’den konuğu ise yayıncı Nazlı Berivan Ak oldu.
Üç gün süren festival okumalar, paneller ve yayıncıların pandemi döneminde edebiyatta yeni arayışları tartıştıkları sunumlarla tamamlandı, geriye ise güçlü cümleler kaldı.
Dilerim bu buluşma Balkan dilleri ve Türkçe arasında karşılıklı daha çok etkileşimi ve edebiyat alışverişini getirir.
KİM NE OKUYOR?
◊ Gazeteci Mansur Forutan, Batuhan Kıran’dan “Cadde Çocuğu” kitabını okuyor.
◊ Turizmci Zeynep Nili Bozatlı, Malcolm Gladwell’den “Outliers”ı okuyor.
◊ Yazar Ömür Kurt, Tülin Kozikoğlu’nun kaleme aldığı ve Hüseyin Sönmezay’ın resimlediği “Dönme Dolap”ı okuyor.
Çoğu sanatçının merkezde olmaya çalıştığı, yaşadığı kenti terk ettiği bir ortamda Mollaosmanoğlu inatla şehrine ve sanatına sahip çıkıyor. Ressamın özellikle Atatürk resimleri dikkat çekici. Seher Mollaosmanoğlu’nu ziyaret etmek çok keyifli oldu. Renkler ve çizgilerle doğayı ve insanı anlatmaya çalışan büyülü ressamları korumaya almamız gerekiyor... Yolu açık olsun!
Unutulmaz filmleri hatırlayalım
Bugünlerde eski filmleri tekrar izliyorum, sinemamızın özel filmlerinin tekrar tadını çıkarıyorum. İlk üçüm şöyle:
Polizei (1988): Şerif Gören filmi. Berlin’le ilgili epik bir film, tabii ki Kemal Sunal’la. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından hemen önce çekildiği için de güzel bir Berlin ve duvar panoraması sunar izleyenlere. Her defasında Berlin’e olan ilişkim, bu filmle tekrar yenilenir.
Ah Nerede (1975): Başrollerde, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu var. Bir Orhan Aksoy filmidir. Gerçek tutku ve sevmenin komik halleri var bu filmde. Müziğiyle, oyunculuklarıyla bir dönemin en güzel filmlerindendir. Filmin şarkısını da Füsun Önal söylerdi. Ben de bu kadarını hatırlıyorum, “Nerde unuttum kalbimi acaba, ah nerede vah nerede”. Unutmadan filmin yapımcısı da rahmetli Ertem Eğilmez’di.
Vurun Kahpeye (1973): Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye” adlı eseri, filmiyle de göz doldurur. Filmin yapımcısı rahmetli Hürrem Erman yönetmeniyse Halit Refiğ’dir. İstanbul’dan Anadolu’ya giden, milli mücadeleye destek veren bir kadının müthiş trajik, müthiş etkileyici hikayesi. Başrollerini Hale Soygazi ve Tugay Toksöz’ün paylaştığı Türk filmidir. Restorasyonlu olarak YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Kitap’ta neler oluyor?
Gülenay Börekçi (Genel yayın yönetmeni)
Etkinlikler iptal edildi.
Neyse ki Prof. Dr. Fırat Kutluk unutmamış ve özenli ve titiz bir çalışmayla “Beethoven” kitabı yazmış.
Daha doğrusu TRT 3’teki programlarını dinleyen yayıncısı h2o Kitap’ın teşvikiyle bu zorlu işe girişmiş. Zorlu diyorum çünkü Beethoven efsane bir kişilik, her efsanede olduğu gibi biyografileri hurafe, yalan yanlış hatıralar, yakıştırmalarla dolu. Bu bilgi kirliliğini temizlemek zor.
Sonuçta karşımızda sade, temiz bir Beethoven anlatısı var. Sadece yaşamı değil elbette ele alınan bu kitapta...
Nesnel koşullar, dönem atmosferi, Beethoven’a kadar klasik müziğin evrimindeki köşe taşları anlatılıyor.
“9. Senfoni” için ayrı bir bölüm oluşturulmuş, üstelik bu eseri defalarca seslendiren şef İbrahim Yazıcı ile yapılan söyleşi ile eserin orkestra şefi tarafından nasıl göründüğü paylaşılmış okurla.
Bu güzel kitap Bach ve Wagner hakkında da benzer bir çalışmaya esin olur umudunu taşıyorum.
Dan Brown’dan “Hayvanlar Senfonisi”
Etkinlikler iptal edildi.
Neyse ki Prof. Dr. Fırat Kutluk unutmamış ve özenli ve titiz bir çalışmayla “Beethoven” kitabı yazmış.
Daha doğrusu TRT 3’teki programlarını dinleyen yayıncısı h2o Kitap’ın teşvikiyle bu zorlu işe girişmiş. Zorlu diyorum çünkü Beethoven efsane bir kişilik, her efsanede olduğu gibi biyografileri hurafe, yalan yanlış hatıralar, yakıştırmalarla dolu. Bu bilgi kirliliğini temizlemek zor.
Sonuçta karşımızda sade, temiz bir Beethoven anlatısı var. Sadece yaşamı değil elbette ele alınan bu kitapta...
Nesnel koşullar, dönem atmosferi, Beethoven’a kadar klasik müziğin evrimindeki köşe taşları anlatılıyor.
“9. Senfoni” için ayrı bir bölüm oluşturulmuş, üstelik bu eseri defalarca seslendiren şef İbrahim Yazıcı ile yapılan söyleşi ile eserin orkestra şefi tarafından nasıl göründüğü paylaşılmış okurla.
Bu güzel kitap Bach ve Wagner hakkında da benzer bir çalışmaya esin olur umudunu taşıyorum.
Dan Brown’dan “Hayvanlar Senfonisi”
Pokerin hayat oyununa, sihrin geleceğe hükmettiği, sürprizleriyle müthiş bir hikaye: “Blöf”.
Başrolündeki Natalie, 27 yaşında bir sihirbaz. İskambil kartlarının yanı sıra kariyerini sabote etme konusunda uzman.
Sihirbazlık dünyasının zirvesindeyken kendi elleriyle hayatını alt üst etmiş.
Biraz para kazanma umuduyla çıktığı yolda karşısına büyüleyici bir kadın çıkacak.
Üstelik kadının ona müthiş bir teklifi var. Natalie’nin kaderini kökten değiştirebilecek bir teklif.
Tek yapması gereken milyon dolarlık bir sihrin gerçekleşmesine yardım etmek. Megan Abbott’a göre, “Michael Kardos’un en az yarattığı karakterleri kadar kıvrak ve kurnaz romanı ‘Blöf’, ustaca kaleme alınmış bir el çabukluğu hikayesi.
Sihrin dünyasına giriyorsunuz, hazır olun!” Romanın kapağı Murat Yılmaz’a, çevirisi Esra Even’e ait.
Avda Trajedi!
“Dolunay Ayini” İstanbul temalı gizem, gerilim, fantazya, korku, polisiye, bilimkurgu türlerindeki eserlerle yayıncılık dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Dark İstanbul Yayınevi tarafından yayımlanacak.
Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi
Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi, Atatürk’ün 1902 yılından ölümüne kadar geçen 36 yıllık süreçte kronolojik olarak 100 fotoğrafının hikâyesini anlatıyor. Kitap ayrıca Atatürk’ün fotoğraflarını çeken 18 fotoğrafçının kimler olduğunu, hangi fotoğrafları hangi şartlarda nasıl çektiklerini de anlatıyor. “Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi”, hem Atatürk’ün hem o anın hem de objektifin arkasındaki gözlerin kişisel öykülerini ve biyografilerini sunuyor. Kitabın üç yazarı var: Dr. Tuna Yılmaz, gazeteci Tayfun Gönüllü ve araştırmacı yazar Burçak Evren. Proje danışmanı ise Cengiz Kahraman. İBB Kültür Daire Başkanlığı, 10 Kasım tarihinde bir dizi sergi ve etkinlik yapacak.
Geçmiş olsun sağlık olsun dostlar
Geçenlerde sevgili dostum Atilla Dorsay, Bursa’daki bir özel hastanede kalp ameliyatı oldu. Göğüs ağrıları ile hastaneye başvuran ve koroner arter hastalığı belirlenen Atilla Dorsay, koroner by-pass ameliyatı yapılarak altı damarı değiştirildi. Ameliyattan sonra kendisini geçmiş olsun için aradım, sesi çok iyi geliyordu. Ne ilginç tesadüftür ki Uğur Vardan da Bursa’da başka bir hastane anjiyo olmuş. Hakikaten Bursa şehri şifalıdır, sağlıklıdır. Umarım her iki sinema yazarı dostuma da iyi gelmiştir, Bursa.
İthaki Yayınları’nda neler oluyor?
Alican Saygı Ortanca (İthaki Yayınları Yayın Yönetmeni)
Anna Burns’ün 2018 Man Booker Ödülü sahibi “Sütçü” kitabını yayımladık. Donald Ray Pollock’tan “Düş Yakamdan Şeytan”, Viktor Pelevin’den “Kurtadamın Kutsal Kitabı”, Thomas Pynchon’dan “Gizli Kusur” ve Cormac McCarthy’den “Tanrı’nın Bir Kulu” yayıma hazırlık aşamasında. Kült çizgi roman serisi Vaiz’in son cildini de yayımlayıp seriyi tamamladık. Bu sene “Sandman” serisini de tamamlayacağız.
Destekli kişisel yayıncılık yazarın yayınevi konumunda olduğu, kendi kitabı için bütün kararları verebildiği bir sistem.
Yazarlara hayallerini gerçekleştirme yolunda şans veriyor, klasik sistemdeki bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor.
Yayınlanan kitabın satışında da yazar kâr ortağı olabiliyor.
Zeynep Aytekin, Cinius Yayınları’nın farkını şöyle ifade ediyor: “Cinius Yayınları olarak bu piyasada marka değerimiz gerçekten çok yüksek. Rakiplerimiz bizi yakından takip ediyor. Serbest piyasada herkes bu işi yapabilir ama biz işimizin dürüstlükle ve bağlılıkla yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bizi farklılaştıran en önemli konu da bence işimize verdiğimiz önem ve etik anlayışımız.”
Aşka ve kıskançlığa dair
Yazar ve editör Kevser Aycan Aşkım Saroğlu’nun Doğan Novus’tan çıkan, aşk, kıskançlık ve mistik öğeler taşıyan, zehirli bir aşk hikayesi sloganıyla tanınan romanı “Kötülükçü”, “Malicious A Poisonous Love Story” adıyla İngilizceye çevrildi.
Daha önce Kirli Kramponlar, Özel Harp Dairesi ve JİTEM isimli kitaplarıyla araştırmacı gazeteciliğini kanıtlayan Ecevit Kılıç, yaklaşık 10 yıl sonra yeni bir kitapla geliyor.
Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak kitabın ismi ise Yeni Derin Devlet...
Kitap, bir dönemin perde arkasını ve bilinmeyenlerini sarsıcı bilgilerle aktarıyor.
O nedenle hayli yankı uyandıracak ve yeni yeni tartışmaları başlatacak gibi görünüyor. Kitabın içeriğini bir gecede okudum.
Çünkü çok farklı bir tarzda yazılmış. En fazla 3-4 kelimeden oluşan çok kısa cümleler ve yine kısa kısa paragraflar var.
Tam bir belgesel inceleme tadında. Bu yılın en çok ses getirecek araştırma kitabı olmaya aday şimdiden.
Bir kez daha: Inception
A7 Kitap tarafından yeni kapak tasarımıyla yakında piyasaya çıkacak olan kitap, baskısı bulunamadığı için henüz okuma fırsatı bulamayan polisiye tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Kapağını genç tasarımcı Galip Aksular’ın yaptığı “Heybeliada Cinayetleri”, polisiye türünde bir eser.
Kitap, Heybeliada’da mehtaplı gecelerde cinayetler işleyen bir seri katili konu alıyor.
Kitap, Heybeliada’nın gergin, korku dolu ve kan kokan sokaklarında okuyucuları yeniden gerilim dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Yeni tasarımı ve mizanpajıyla A7 Kitap ekibi tarafından yayına hazırlanan “Heybeliada Cinayetleri”, raflara tekrar kavuşabilmek için gün sayıyor.
Kapak resmi babası imzalı
Bilenler bilir...
Zamanında birçok ünlü resim sanatçısına, klasik edebiyat eserlerinin kapak tasarımları için siparişler verilmiş, böylece sanatçılar kendi tarzlarıyla okurlara yeni bir bakış açısı sunmuştu.
Klotz’un editörlüğünde hazırlanmış bu seçkiler, Mona Kitap tarafından Ayhan Semih Koç çevirisiyle dört kitaplık bir seri olarak yayımlanacak.
Cibran’ın derin bir Orta Doğu spiritüalizmini ifade eden şiirleri, tıpkı Mesnevi gibi kitleler üstünde zamansız bir etkiye sahip.
Cibran’ın mistik dünyasını keşfetmek için bu kitapları ben de sabırsızlıkla bekliyorum.
Derin Virüs!
“Hayal edelim” diyor “Derin Virüs” adlı romanın yazarı İlker Özünlü, “İki binli yılların herhangi bir senesi olsun. Sene iki bin... Toplumsal çalkantılarla altüst olmuş, hırpalanmış, yaralı, parçalı bir dünya. Yaşamı yok etmeye programlanmış gizemli bir derin virüs var, onun arkasındaysa daha da gizemli bir Derin Virüs Anonim Şirketi...” Özünlü’nün “Derin Virüs” adlı altıncı romanı h2o kitap etiketiyle okurlarla buluşuyor.
Can yakıcı bir konu: Sığınmacılar
Dünyanın çeşitli köşelerinde çalışan 26 Alman muhabirinin temasa geçebildikleri sığınmacılarla yaptıkları röportajlardan oluşan “Sığınmacı Devrimi”, Kenya’dan Avustralya’ya, İsrail’den Etiyopya’ya kadar geniş bir coğrafyada mülteci kamplarında bekletilen, yerleştikleri veya sığındıkları ülkeye uyum sağlamaya çalışan, kaçışları sırasında yakınlarını kaybetmiş veya sakatlanmış insanların iç burkan öykülerini bir araya getiriyor.
Yeni hayatın yeni defteri Profil’den
Geçen hafta Profil Yayıncılık’tan kitaplar geldi kapıma.
Kargoyu açtığımda hoş bir sürprizle karşılaştım. Genç ve yetenekli tasarımcılar Caner Çokbulan ve Gizem Kara’nın tasarımını üstlendiği “Yeni Hayat Defteri” karşımdaydı.
Sunuşta şöyle diyor:
“Ajandalar ocak ayından başlarken, biz yeni hayat defterimizi çoktan açtık. Yılın göbeğinden yeni bir yıla başladık. Bugün yeni zamanın ilk günü. Yeni hayat defterinin her sayfasına ilham verici sözler, yeni hayatın yeni alışkanlıklarını hatırlatan notlar koyduk.
Eskinin bilgisinin yerini taze, umut dolu, heyecan verici yönlendirmeler alıyor artık.” Yeni yılda yeni deftere güzel notlar almak dileğiyle.
Yaşlanmaya Vaktim Yok
Yıllardır hayranlıkla izlediğim Haldun Dormen’in Mona Kitap’tan çıkan yeni kitabı “Yaşlanmaya Vaktim Yok” elime geçince hemen okumaya başladım.
Kendisiyle yıllar önce Frankfurt Türk Tiyatro festivalinde tanışmıştım.
1949’da aktör ve tiyatrocu olma isteğini babasına anlattığı mektup beni çok etkiledi.
Kitapta “Babama anlatmaya çalıştığım, Amerika’ya yolladığım mektup olmuştu” diyor.
Henüz 19 yaşındaki bir çocuğun bu kadar detaylı ve içten bir mektup yazması, babasını da çok etkilemiş olmalı ki oğluna şöyle bir cevap göndermiş:
“Oğlum ol, ne istersen ol ama en iyisi olacağına bana söz ver.” Dormen, kitabında “Onun istediği gibi oldum mu bilmiyorum ama ona verdiğim sözü becerebildiğim kadar tutmaya çalıştım” diyor.
Sahi hayvanlar konuşsa ne olurdu?
Yeni bir yazarla tanışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çiler Çelikler, “Hayvanlardan Çocuklara Mektuplar”da çocukların hayvanlarla empati kurmasını sağlıyor.
Geçenlerde yayınlanmamış bir mektubunu bana gönderdi, çok etkilendim doğrusu:
“21. yüzyılın kapısından giren en büyük tehlike iklim değişikliği iken artık yanında başka sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu tehlikenin bertaraf edilebilmesi için artık evrensel insan modelini benimsememiz gerekiyor. Bu da ancak çocukluk döneminde benimsenebilir. Yarasa, mektubunda bu sürecin asıl sorumlusunun insanlar olduğunu, evrendeki diğer canlılara olan davranışlarının değişmesi gerektiğini, anlayabilecekleri akıcı eğlenceli bir dil ile çocuklara anlatıyor. Umarım mektup amacına ulaşır ve pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam eden çocuklarımızın süreci anlamasına ve bu süreci psikolojik olarak daha sağlıklı geçirmelerine destek olur.”
Günışığı Kitaplığı’nda neler oluyor?
Halil Türkden (Günışığı Kitaplığı Editörü)
Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü, kitaplara ve edebiyata emek verenleri yeni bir gündemle, bu kez çevrim içi olarak buluşturdu.
Türkiye’nin 2021 ALMA (Astrid Lindgren Anma Ödülü) adayı olan Behiç Ak, yeni romanında hayal gücünün sınırlarında dolanıyor.
“Altı Kırk Dört Dalgası”, Behiç Ak’ın 9 kitaplık koleksiyonunun sonuncusu.
Çocuk edebiyatımızın ödüllü yazarı Şener Şükrü Yiğitler, Haliç’in küçük vapurları Defterdar ve Sütlüce’nin gerçek öyküsünden yola çıkarak yazdığı “Çok Uzak Bir Deniz” adlı romanıyla okurlarını selamlıyor.
“Kraliçeyi Kurtarmak” ve “Haritada Kaybolmak” adlı kitaplarıyla tanınan Kanadalı yazar Vladimir Tumanov, dünyada ilk kez Türkçe yayımlanan “Asılı Dağ’ın Kâhini” adlı yeni romanında bu kez yakın tarihten gerçek bir serüvenin kapısını aralıyor. Yazar Murat Yalçın, ilk gençlik romanını “Köprü Kitaplar” koleksiyonu için yazdı. “Oralı Olmamak”ta yitirilmiş bir babanın anılarıyla yaşamını sürdüren bir aileyi anlatıyor.
Kim ne okuyor?
∆ Yazar Ahmet Tulgar, Jerome K. Jerome adlı yazarın “Bir Kayıkta Üç Kafadar” adlı başyapıtını okuyor.
∆ Ankaralı işletmeci Süreyya Üzmez, Jared Diamond adlı yazarın “Tüfek, Mikrop ve Çelik” adlı eserini okuyor.
∆ Gazeteci Melis Yılmaz, Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Hayata Dön” adlı kitabını okuyor.
∆ Akademisyen yazar Ersin Aycan, Ahmet Ümit’in “Patasana” adlı eserini okuyor.
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